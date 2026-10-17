L'incident qui a conduit à l'expulsion du défenseur du Real Betis, Facundo Bernal, lors du match de son équipe face au Barça, a déclenché une vive polémique médiatique en Espagne, plusieurs organes de presse de renom ayant mis en lumière le rôle qualifié de "provocateur" joué par Lamine Yamal avant l'agression dont il a été victime.

La scène s'est produite dans les dernières minutes de la seconde période, précisément après le but du Marocain Abdessamad Ezzalzouli, qui a réduit l'écart pour le Betis (2-3), alors que le joueur du Barça Fermin Lopez était étendu sur la pelouse. Tandis que les joueurs du Betis s'empressaient de le relever pour reprendre le jeu au plus vite, Yamal est intervenu pour défendre son coéquipier, déclenchant ainsi une altercation verbale et physique avec le défenseur Facundo Bernal.

Yamal a d'abord poussé Bernal, lequel a répliqué en agrippant le joueur catalan et en lui portant un coup de tête, ce qui a fait tomber Yamal au sol. Alerté par l'arbitre assistant et le quatrième arbitre, l'arbitre central Ricardo de Burgos Bengoetxea, qui n'avait pas vu directement le début de l'altercation, est intervenu et a brandi un carton rouge direct à l'encontre de Bernal, se contentant d'avertir Yamal d'un carton jaune.