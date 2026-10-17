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Real Betis Balompie v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
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Il lui a tendu un piège : un journaliste espagnol revient sur l'épisode de l'exclusion, "c'est ce qu'il y a de pire chez Yamal"

Bétis Séville vs FC Barcelone
Bétis Séville
FC Barcelone
LaLiga
L. Yamal
Espagne

Une proie facile : la manœuvre de Flick sauve sa star

L'incident qui a conduit à l'expulsion du défenseur du Real Betis, Facundo Bernal, lors du match de son équipe face au Barça, a déclenché une vive polémique médiatique en Espagne, plusieurs organes de presse de renom ayant mis en lumière le rôle qualifié de "provocateur" joué par Lamine Yamal avant l'agression dont il a été victime.

La scène s'est produite dans les dernières minutes de la seconde période, précisément après le but du Marocain Abdessamad Ezzalzouli, qui a réduit l'écart pour le Betis (2-3), alors que le joueur du Barça Fermin Lopez était étendu sur la pelouse. Tandis que les joueurs du Betis s'empressaient de le relever pour reprendre le jeu au plus vite, Yamal est intervenu pour défendre son coéquipier, déclenchant ainsi une altercation verbale et physique avec le défenseur Facundo Bernal.

Yamal a d'abord poussé Bernal, lequel a répliqué en agrippant le joueur catalan et en lui portant un coup de tête, ce qui a fait tomber Yamal au sol. Alerté par l'arbitre assistant et le quatrième arbitre, l'arbitre central Ricardo de Burgos Bengoetxea, qui n'avait pas vu directement le début de l'altercation, est intervenu et a brandi un carton rouge direct à l'encontre de Bernal, se contentant d'avertir Yamal d'un carton jaune.

  • L'étincelle de l'escalade : Yamal a su jouer ses cartes

    Dans un rapport détaillé, le journaliste José Manuel Cano, du journal "Estadio Deportivo", a attribué l'étincelle de cette montée de tension à la star du Barça, écrivant en titre de son article : "C'est le pire de Yamal".

    Selon Cano, Yamal est intervenu pour défendre son coéquipier Fermín López, resté au sol après le but de la réduction de l'écart, et a bousculé Bernal au cours d'un échange verbal.

    Le rapport précise que Yamal "a su jouer ses cartes" : il a attendu le contact en face-à-face avant de se laisser tomber au sol, exagérant les conséquences du choc afin d'apparaître comme la partie lésée aux yeux de l'arbitre, ce qui a conduit celui-ci à brandir un carton rouge direct à l'encontre de Bernal et à se contenter d'un avertissement pour Yamal.

    À lire aussi : Ironie sur le carton de Yamal, une star du Betis s'interroge : les mêmes décisions auraient-elles été prises si elles avaient profité au Barça ?

  • Le piège Yamal et la manœuvre de Flick

    De son côté, le journal Marca est allé plus loin dans son analyse de l'incident, indiquant que Yamal avait « tendu un piège » au défenseur du Betis.

    Dans un article signé par le journaliste Jaime Rincón, le quotidien affirme que Yamal s'est montré « extrêmement agité » afin de poser « l'appât » devant Bernal, qui « est tombé dedans facilement », ce qui a conduit à la poussette puis à un double coup de tête de l'Uruguayen.

    Le journal ajoute que ce comportement a déclenché une vague de sifflets du public de La Cartuja chaque fois que Yamal touchait le ballon par la suite, poussant l'entraîneur Hansi Flick à le remplacer immédiatement alors que le score était de 4-2.

    Marca a qualifié la décision de Flick de « manœuvre tactique » destinée à protéger sa star d'un risque d'exclusion ou de blessure avant le Clasico tant attendu.

    Le quotidien a laissé entendre que Flick avait esquivé la question en conférence de presse en déclarant : « Il était évident que nous devions changer Lamine. Je lui ai dit que j'étais fier de lui et qu'il avait livré une prestation remarquable », cherchant ainsi à apaiser les esprits et à éviter de répondre directement sur la raison de ce remplacement précoce.

    À lire aussi : Vidéo : à quelques mètres du trône historique, Hamdallah prive Al Soma d'un nouveau record

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