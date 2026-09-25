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« Il laisse passer trop d’occasions » : Thomas Tuchel prévient Cole Palmer et Kobbie Mainoo qu’ils risquent de reculer dans la hiérarchie de l’Angleterre après leurs derniers forfaits
Tuchel exige un engagement total envers la cause
Le sélectionneur de l’Angleterre a clairement indiqué qu’une présence régulière aux rassemblements de la sélection n’était pas négociable pour ceux qui souhaitent rester dans ses plans à long terme. Le technicien allemand, qui a récemment pris les rênes de l’équipe nationale, prépare actuellement une série de trois matches contre l’Espagne, la République tchèque et la Croatie. Cependant, sa préparation a été perturbée par une série de forfaits de premier plan, Chelsea's Cole Palmer et Manchester United's Kobbie Mainoo figurant parmi les joueurs indisponibles pour la sélection.
S’exprimant devant les médias avant le choc contre l’Espagne, Tuchel a souligné que la forte concurrence au sein de l’effectif anglais signifiait que personne ne pouvait se permettre d’être absent. « Les joueurs savent très bien que si vous manquez un rassemblement et qu’il y a quelqu’un d’autre de bon à votre poste, la concurrence sera toujours là », a déclaré Tuchel en conférence de presse.
« La porte sera toujours ouverte et vous devez vous assurer d’être disponible et de livrer des performances de haut niveau pendant le rassemblement, et si vous le faites, cela compte. Je pense qu’à l’heure actuelle, ce n’est pas dans ma liste de préoccupations. Je suis arrivé ici lundi et toute mon attention est entièrement portée sur les joueurs qui sont là, c’est comme ça que je fonctionne. Il n’y a aucune menace, aucune méfiance et aucune menace de conséquences, cela viendra naturellement. »
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Des inquiétudes concernant la disponibilité de Palmer
La situation concernant Palmer est particulièrement délicate. L’attaquant de Chelsea est l’un des joueurs les plus en vue sous Xabi Alonso à Stamford Bridge, avec un temps de jeu important en Premier League cette saison malgré une douleur chronique à l’aine. Cependant, sa participation avec la sélection nationale a été sporadique, sa dernière apparition avec l’Angleterre remontant au match contre le Japon en mars.
Tuchel a précisé qu’il ne s’agissait pas d’une nouvelle blessure, mais que le joueur de 24 ans souffrait d’un « inconfort et de douleurs qui l’empêchent de jouer au plus haut niveau ». Cette indisponibilité récurrente commence clairement à mettre la patience du sélectionneur à l’épreuve, alors qu’il tente de construire une cohésion tactique à l’entraînement.
Interrogé sur le fait de savoir si cette trêve internationale représentait une occasion manquée pour Palmer, Tuchel a déclaré : « Bien sûr, c’est encore une occasion manquée. Il manque trop d’occasions et je ne lui en veux pas pour ça, c’est simplement un fait. Mais il manque beaucoup trop de rassemblements à cause de blessures et je veux seulement me fier à ce que je constate personnellement au sein de mon équipe, et pour cela, il faut être au rassemblement. Sinon, il y a un palier supérieur que vous ne pouvez pas atteindre, vous ne pouvez y parvenir que si vous êtes avec nous sur le terrain. »
Le capitaine montre la voie
Contrairement à ceux qui se sont retirés, Tuchel a désigné son capitaine, Harry Kane, comme le modèle de l’état d’esprit qu’il attend de chaque membre du groupe. Évoquant l’écart dans les niveaux d’engagement, Tuchel a souligné l’importance d’avoir des leaders qui donnent la priorité à l’équipe nationale. « Tout le monde est impatient de venir. Notre capitaine est celui qui a le plus de minutes en club et en sélection et il est heureux d’être ici alors que certains coéquipiers profitent d’une pause de 7 ou 10 jours. Mais lui veut être ici et c’est le modèle que nous voulons. Mais il n’y a aucune inquiétude », a ajouté l’ancien entraîneur du Bayern Munich et de Chelsea.
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La bataille pour les places s’intensifie
Le timing de ces absences est particulièrement malheureux pour Mainoo, qui n’a pas disputé la moindre minute lors de la Coupe du monde de cet été. Avec l’émergence de nombreux talents au milieu de terrain en Angleterre, le jeune joueur de Manchester United doit se battre pour prouver qu’il a sa place dans le onze de départ. La philosophie de Tuchel repose sur ce qu’il voit à l’entraînement, ce qui signifie que chaque séance manquée est une occasion pour un rival de faire valoir ses arguments.
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