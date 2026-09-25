Le sélectionneur de l’Angleterre a clairement indiqué qu’une présence régulière aux rassemblements de la sélection n’était pas négociable pour ceux qui souhaitent rester dans ses plans à long terme. Le technicien allemand, qui a récemment pris les rênes de l’équipe nationale, prépare actuellement une série de trois matches contre l’Espagne, la République tchèque et la Croatie. Cependant, sa préparation a été perturbée par une série de forfaits de premier plan, Chelsea's Cole Palmer et Manchester United's Kobbie Mainoo figurant parmi les joueurs indisponibles pour la sélection.

S’exprimant devant les médias avant le choc contre l’Espagne, Tuchel a souligné que la forte concurrence au sein de l’effectif anglais signifiait que personne ne pouvait se permettre d’être absent. « Les joueurs savent très bien que si vous manquez un rassemblement et qu’il y a quelqu’un d’autre de bon à votre poste, la concurrence sera toujours là », a déclaré Tuchel en conférence de presse.

« La porte sera toujours ouverte et vous devez vous assurer d’être disponible et de livrer des performances de haut niveau pendant le rassemblement, et si vous le faites, cela compte. Je pense qu’à l’heure actuelle, ce n’est pas dans ma liste de préoccupations. Je suis arrivé ici lundi et toute mon attention est entièrement portée sur les joueurs qui sont là, c’est comme ça que je fonctionne. Il n’y a aucune menace, aucune méfiance et aucune menace de conséquences, cela viendra naturellement. »