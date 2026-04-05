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« Il l'a repoussé » : Arne Slot est tenu pour responsable du départ de Mohamed Salah de Liverpool, alors que l'entraîneur des Reds risque de connaître le même sort que la superstar égyptienne sur le départ
Aboutrika affirme que Slot a forcé le départ de Salah
La véritable raison derrière le départ imminent de Salah de Liverpool a été attribuée de manière fracassante à Arne Slot, l’ami proche de l’Égyptien, Mohamed Aboutrika, affirmant que l’entraîneur « l’avait poussé vers la sortie ». Salah, qui a inscrit 255 buts en 436 apparitions sous le maillot des Reds, a confirmé le 25 mars que cette saison serait sa dernière au sein du club, bien qu’il lui reste encore un an sur son contrat actuel.
S'exprimant sur winwinallsports, l'ancien coéquipier égyptien Aboutrika s'est montré sans détour dans son analyse de la situation à Anfield. « L'une des raisons du départ de Mohamed Salah de Liverpool est la présence d'Arne Slot, car nous avons constaté des problèmes ces derniers temps… C'est toi, Slot, qui l'as repoussé », a déclaré Aboutrika. « Salah n’avait qu’un contrat de deux ans avec Liverpool… Salah veut travailler l’esprit tranquille et profiter de la prochaine étape de sa carrière. Salah n’a besoin d’aucune validation de la part de Slot ou de qui que ce soit d’autre. »
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Slot n'a aucun regret concernant la gestion
Les tensions entre le joueur et l'entraîneur ont été rendues publiques après que Salah a estimé qu'il servait de bouc émissaire pour les résultats en berne du club, ce qui l'a conduit à déclarer qu'il avait été « jeté sous le bus ». Cependant, Slot est resté ferme sur ses positions, affirmant qu'il ne changerait pas sa façon de gérer le joueur de 33 ans, même après l'avoir laissé sur le banc lors de trois matchs consécutifs et avoir pris des mesures disciplinaires.
S'adressant aux médias via The Guardian, Slot a déclaré : « Oui [je suis satisfait de la façon dont j'ai géré la situation]. Quand je repense à cette saison, je me dis que j'ai pris quelques décisions qui auraient pu être meilleures, mais je ne parle pas de ce cas précis avec Mo. Je ne regrette pas grand-chose de ce que j'ai fait au cours de notre année et demie passée ensemble, voire plus. »
Historique des remplacements et réactions des joueurs
Slot n'a pas manqué de souligner que Salah avait déjà été relégué sur le banc par la direction précédente sans que cela n'entraîne une demande immédiate de départ. Il a évoqué un incident très médiatisé survenu sous l'ancien régime pour illustrer son propos : la rotation de l'effectif ne devrait pas nécessairement conduire à une demande de transfert de la part des joueurs clés.
« Je me souviens du match à l'extérieur contre West Ham où il ne jouait pas [sous Jürgen Klopp en 2024]. Je n'étais pas là à l'époque. Il n'a pas décidé de partir », a ajouté Slot. « On part du principe que si vous ne jouez pas lors de ces matchs, vous voulez soudainement partir. C'est une hypothèse, et peut-être est-ce vrai, peut-être pas, mais l'histoire a montré qu'il ne l'avait pas fait auparavant, et il a connu une excellente saison par la suite. »
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Un avenir incertain pour l'entraîneur et le club
Alors que Salah envisage un transfert lucratif vers la Ligue professionnelle saoudienne, Slot lui-même fait l'objet d'une attention particulière. Une humiliante défaite 4-0 face à Manchester City en quarts de finale de la FA Cup a laissé la saison de Liverpool en suspens, le club occupant actuellement la cinquième place de la Premier League et devant affronter un match de Ligue des champions redoutable contre le Paris Saint-Germain.