La véritable raison derrière le départ imminent de Salah de Liverpool a été attribuée de manière fracassante à Arne Slot, l’ami proche de l’Égyptien, Mohamed Aboutrika, affirmant que l’entraîneur « l’avait poussé vers la sortie ». Salah, qui a inscrit 255 buts en 436 apparitions sous le maillot des Reds, a confirmé le 25 mars que cette saison serait sa dernière au sein du club, bien qu’il lui reste encore un an sur son contrat actuel.

S'exprimant sur winwinallsports, l'ancien coéquipier égyptien Aboutrika s'est montré sans détour dans son analyse de la situation à Anfield. « L'une des raisons du départ de Mohamed Salah de Liverpool est la présence d'Arne Slot, car nous avons constaté des problèmes ces derniers temps… C'est toi, Slot, qui l'as repoussé », a déclaré Aboutrika. « Salah n’avait qu’un contrat de deux ans avec Liverpool… Salah veut travailler l’esprit tranquille et profiter de la prochaine étape de sa carrière. Salah n’a besoin d’aucune validation de la part de Slot ou de qui que ce soit d’autre. »







