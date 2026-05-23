« Il l'a appris très tard » : Julian Nagelsmann revient sur l'appel le plus émouvant de la sélection allemande pour la Coupe du monde

Nagelsmann envisage d’utiliser Amiri comme joker lors de la Coupe du monde aux États-Unis, au Mexique et au Canada. Entré en cours de match, l’attaquant peut faire basculer la rencontre grâce à sa vision du jeu et à son dynamisme. Le sélectionneur l’avait d’ailleurs cité en exemple jeudi, soulignant sa capacité à impacter immédiatement la partie.

« Il n’a pas besoin de temps pour se mettre en jambe, il est immédiatement à fond. Nadiem met toujours de l’émotion dans son jeu, il veut toujours gagner et s’il joue dix minutes, il se donne à fond pendant dix minutes ; s’il joue 90 minutes, alors 90 minutes. Bien sûr, il commencera comme remplaçant, mais il aura forcément du temps de jeu », a expliqué le sélectionneur. Outre son ratio buts/passes décisives et sa menace constante sur le front de l’attaque de Mayence, l’entraîneur a salué son « émotion », « qui, au sein d’un groupe, surtout par forte chaleur, quand un match s’étiole après la 70e minute parce que les équipes sont marquées, peut encore déclencher quelque chose grâce à son acharnement positif. »

Mercredi, Amiri et ses coéquipiers entameront leur préparation au campus de la DFB à Herzogenaurach. Le 31 mai, les Allemands disputeront leur dernier match de préparation contre la Finlande avant le départ pour les États-Unis, où ils défieront l’un des coorganisateurs, les États-Unis, le 6 juin. Pour l’entrée en lice dans la Coupe du monde, l’équipe de Nagelsmann affrontera le 14 juin Curaçao, novice dans la compétition. Les autres adversaires du groupe seront la Côte d’Ivoire et l’Équateur.