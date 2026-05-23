« Nadiem Amiri était déjà très ému, car il était très tard », a expliqué Nagelsmann samedi soir, à la veille de la finale de la Coupe d'Allemagne entre le FC Bayern Munich et le VfB Stuttgart, répondant à une question de la chaîne ARD à propos du milieu de terrain du 1. FSV Mayence 05.
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« Il l'a appris très tard » : Julian Nagelsmann revient sur l'appel le plus émouvant de la sélection allemande pour la Coupe du monde
« Il a été prévenu très tard et ne s'attendait vraiment plus à faire partie du groupe », a expliqué Nagelsmann, qui avait déjà fait la connaissance d'Amiri lorsqu'il était encore junior au TSG Hoffenheim. « Nous avions fêté ensemble le titre de champion des moins de 19 ans à l’époque », rappelle le sélectionneur national, en référence au sacre national U19 conquis sous ses ordres à Hoffenheim en 2014.
Lorsque Nagelsmann a pris les rênes de l’équipe première de Hoffenheim en février 2016, il a continué à travailler avec Amiri pendant près de trois ans et demi, avant que chacun ne prenne un nouveau chemin : Nagelsmann vers Leipzig et Amiri vers Leverkusen en 2019. « C’est une histoire très émouvante. Il était extrêmement heureux d’avoir reçu la nouvelle, même si elle est arrivée tardivement. C’était vraiment très spécial », a déclaré Nagelsmann au sujet de la sélection du joueur de 29 ans pour la Coupe du monde.
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Après une longue absence, Julian Nagelsmann a de nouveau convoqué Amiri en équipe nationale allemande.
Amiri a fait ses débuts avec l’équipe nationale allemande en octobre 2019 et a ensuite intégré régulièrement le groupe pendant un peu plus d’un an. Toutefois, entre novembre 2020 et mars 2025, le milieu de terrain n’a pas été sélectionné pendant près de quatre ans et demi, avant que Nagelsmann ne le rappelle.
Dès lors qu’il était en forme, le joueur de Mayence a systématiquement retrouvé le groupe, inscrivant notamment un but en tant que joker lors de la précieuse victoire 3-1 contre l’Irlande du Nord en septembre dernier, en qualifications pour la Coupe du monde. Resté sur le banc lors du rassemblement d’octobre, Amiri a ensuite manqué les rendez-vous de novembre et mars en raison de blessures. Ses chances de participer à la Coupe du monde s’en trouvaient donc réduites, si bien que sa sélection a constitué une petite surprise. Mais une nouvelle saison solide avec Mayence 05 lui a permis de la mériter amplement.
Selon les plans de Nagelsmann, Amiri endossera le rôle de super-joker lors de la Coupe du monde.
Nagelsmann envisage d’utiliser Amiri comme joker lors de la Coupe du monde aux États-Unis, au Mexique et au Canada. Entré en cours de match, l’attaquant peut faire basculer la rencontre grâce à sa vision du jeu et à son dynamisme. Le sélectionneur l’avait d’ailleurs cité en exemple jeudi, soulignant sa capacité à impacter immédiatement la partie.
« Il n’a pas besoin de temps pour se mettre en jambe, il est immédiatement à fond. Nadiem met toujours de l’émotion dans son jeu, il veut toujours gagner et s’il joue dix minutes, il se donne à fond pendant dix minutes ; s’il joue 90 minutes, alors 90 minutes. Bien sûr, il commencera comme remplaçant, mais il aura forcément du temps de jeu », a expliqué le sélectionneur. Outre son ratio buts/passes décisives et sa menace constante sur le front de l’attaque de Mayence, l’entraîneur a salué son « émotion », « qui, au sein d’un groupe, surtout par forte chaleur, quand un match s’étiole après la 70e minute parce que les équipes sont marquées, peut encore déclencher quelque chose grâce à son acharnement positif. »
Mercredi, Amiri et ses coéquipiers entameront leur préparation au campus de la DFB à Herzogenaurach. Le 31 mai, les Allemands disputeront leur dernier match de préparation contre la Finlande avant le départ pour les États-Unis, où ils défieront l’un des coorganisateurs, les États-Unis, le 6 juin. Pour l’entrée en lice dans la Coupe du monde, l’équipe de Nagelsmann affrontera le 14 juin Curaçao, novice dans la compétition. Les autres adversaires du groupe seront la Côte d’Ivoire et l’Équateur.
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Nadiem Amiri : ses statistiques pour la saison 2025/26
Jeux
35
buts
17 passes décisifs.
Passes décisives
4