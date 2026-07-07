« Il jouera lui-même chaque match lors des cinq prochains tournois » - Des spéculations sur le nouveau rôle de Cristiano Ronaldo après la « dernière danse » du plus grand joueur portugais de tous les temps lors de la Coupe du monde

Le Portugal a été éliminé de la Coupe du monde après une défaite 1-0 face à l'Espagne, Mikel Merino ayant inscrit le but de la victoire en fin de match. Cette défaite a donné lieu à des scènes émouvantes pour Cristiano Ronaldo alors qu'il s'éloignait par le tunnel. À la suite de cette élimination, Roberto Martinez a annoncé qu'il quittait son poste de sélectionneur.

Interrogé sur talkSPORT, le présentateur Jeff Stelling a proposé un successeur inattendu : « Roberto Martinez quitte son poste de sélectionneur du Portugal, c’est acté. Et si Cristiano Ronaldo devenait le prochain sélectionneur du Portugal ? » Selon lui, prendre les rênes de la sélection permettrait à la star de rester au cœur du dispositif national sans devoir fouler la pelouse.