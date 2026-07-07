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« Il jouera lui-même chaque match lors des cinq prochains tournois » - Des spéculations sur le nouveau rôle de Cristiano Ronaldo après la « dernière danse » du plus grand joueur portugais de tous les temps lors de la Coupe du monde
L’élimination du Portugal relance les spéculations sur l’avenir de son sélectionneur.
Le Portugal a été éliminé de la Coupe du monde après une défaite 1-0 face à l'Espagne, Mikel Merino ayant inscrit le but de la victoire en fin de match. Cette défaite a donné lieu à des scènes émouvantes pour Cristiano Ronaldo alors qu'il s'éloignait par le tunnel. À la suite de cette élimination, Roberto Martinez a annoncé qu'il quittait son poste de sélectionneur.
Interrogé sur talkSPORT, le présentateur Jeff Stelling a proposé un successeur inattendu : « Roberto Martinez quitte son poste de sélectionneur du Portugal, c’est acté. Et si Cristiano Ronaldo devenait le prochain sélectionneur du Portugal ? » Selon lui, prendre les rênes de la sélection permettrait à la star de rester au cœur du dispositif national sans devoir fouler la pelouse.
- Getty Images Sport
Agbonlahor réagit à la déclaration audacieuse de Ronaldo
Interrogé sur une éventuelle nomination de Ronaldo au poste de sélectionneur, Agbonlahor a réagi avec vivacité. L’ancien attaquant a ironisé : « Sans surprise, il s’alignera lui-même pour tous les matchs des cinq prochains tournois. » Meilleur buteur portugais de la compétition avec trois réalisations, Ronaldo n’en a pas moins été vivement critiqué pour son influence globale sur le jeu de sa sélection. Agbonlahor a estimé que le quintuple Ballon d’Or avait coûté la Coupe du monde au Portugal, arguant qu’il n’avait pas su créer d’espaces pour ses coéquipiers. « Et Ronaldo, par moments, il ne faisait que se promener sur le terrain hier soir. J’ai moi-même joué à ce poste : il faut courir dans les couloirs, il faut créer des espaces pour les autres joueurs », a-t-il ajouté.
Il a également laissé entendre que les jeunes joueurs de l’équipe pourraient nourrir un sentiment de frustration après cette élimination prématurée.
Les spécialistes avertissent qu’il ne faut pas compromettre un héritage prestigieux.
Stelling s'est dit inquiet de la manière dont Ronaldo pourrait être Rememberé s'il prolongeait encore sa carrière internationale. Il a déclaré : « Je ne souhaite pas que Ronaldo ternisse son image. Je me souviens de lui à son apogée, il était époustouflant. Mais hier soir, lors d'une course poursuite, mon cousin lui aurait donné du fil à retordre ; il ne peut tout simplement plus suivre le rythme. »
L’ancien attaquant d’Aston Villa, Agbonlahor, a abondé dans le même sens, soulignant que Ronaldo avait montré son véritable âge face à l’Espagne. Bien qu’il ne lui manque plus que quatre buts pour atteindre le cap historique des 150 buts internationaux, la question reste posée de savoir s’il ne devrait pas se retirer pour laisser la place à une nouvelle génération.
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Quelle sera la prochaine étape pour cette légende portugaise ?
Ronaldo doit désormais choisir : prendre officiellement sa retraite internationale ou accepter un nouveau rôle au sein de la sélection portugaise. Le Portugal devant coorganiser la Coupe du monde dans quatre ans avec l’Espagne et le Maroc, une reconversion dans le management pourrait l’intéresser. Autrement, il retrouvera la compétition en club avec Al-Nassr, tandis que les supporters se demandent s’il a vraiment disputé son dernier match sous le maillot national.
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