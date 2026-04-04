Getty Images Sport
Traduit par
« Il jouera en fauteuil roulant ! » - Harry Kane doit être prêt pour le match contre le Real Madrid, tandis que Joshua Kimmich et Vincent Kompany font le point sur l'état de santé de l'attaquant du Bayern blessé
Un objectif clair pour le Bernabéu
Après que Kane – qui a inscrit 48 buts et délivré cinq passes décisives toutes compétitions confondues cette saison – ait manqué la victoire 3-2 du Bayern à Fribourg en raison de problèmes à la cheville, tous les regards se tournent désormais vers le match aller de la Ligue des champions contre le Real Madrid. Le staff médical munichois travaille d'arrache-pied pour que le capitaine anglais soit remis sur pied à temps pour le choc de mardi soir.
Le directeur sportif Max Eberl a donné un aperçu du processus de récupération actuel de l'attaquant après la victoire à Breisgau, lors d'un entretien avec Sky Germany. « Les kinésithérapeutes s'en occupent. Il est constamment sur place et reçoit des soins. Nous pensons que ça va marcher », a expliqué Eberl avec optimisme.
- Getty Images Sport
L'étrange déclaration de Kimmich au sujet du fauteuil roulant
Son coéquipier Joshua Kimmich s'est montré particulièrement confiant quant à la situation de Kane. Le capitaine de l'équipe d'Allemagne a du mal à imaginer un quart de finale sans le buteur aux records de tous les temps et a utilisé une métaphore un peu radicale pour souligner l'importance de l'Anglais. « Il jouerait même en fauteuil roulant », a déclaré Kimmich avec assurance, avant d'ajouter : « Je m'attends à ce qu'il soit en forme et sur le terrain mardi. »
Cette attitude reflète l'état d'esprit au sein de l'équipe, qui se rend en Espagne avec un élan considérable après son retour en force à Fribourg. Bien qu'elle ait été menée 0-2, l'équipe munichoise a renversé la situation samedi – une victoire qui lui permet de compter neuf points d'avance sur le Borussia Dortmund, deuxième au classement, et de se rapprocher considérablement du titre de champion de Bundesliga.
Kompany se fie à son intuition
L'entraîneur Vincent Kompany, qui avait initialement laissé au repos des titulaires habituels comme Michael Olise, Konrad Laimer et Dayot Upamecano ce week-end, voit lui aussi la situation d'un œil positif. Le technicien a confiance en la résistance de son attaquant. « Mon intuition me dit qu'il sera prêt », a déclaré le Belge pour la petite histoire.
Afin de ne pas prendre de risques supplémentaires pour le match à Madrid, Jamal Musiala et Alphonso Davies, récemment mis au repos, n’ont été alignés qu’en deuxième mi-temps à Fribourg.
- AFP
Le Bayern en position de force après le faux pas du Real ?
Alors que le Bayern aborde ce déplacement fort d'une victoire malgré les inquiétudes concernant Kane, la répétition générale du Real Madrid s'est avérée tout sauf idéale. Madrid s'est incliné à Majorque, ce qui accentue encore la pression sur l'équipe d'Álvaro Arbeloa devant son public au Bernabéu.