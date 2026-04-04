« Il jouera en fauteuil roulant ! » - Harry Kane doit être prêt pour le match contre le Real Madrid, tandis que Joshua Kimmich et Vincent Kompany font le point sur l'état de santé de l'attaquant du Bayern blessé

Après que Kane – qui a inscrit 48 buts et délivré cinq passes décisives toutes compétitions confondues cette saison – ait manqué la victoire 3-2 du Bayern à Fribourg en raison de problèmes à la cheville, tous les regards se tournent désormais vers le match aller de la Ligue des champions contre le Real Madrid. Le staff médical munichois travaille d'arrache-pied pour que le capitaine anglais soit remis sur pied à temps pour le choc de mardi soir.

Le directeur sportif Max Eberl a donné un aperçu du processus de récupération actuel de l'attaquant après la victoire à Breisgau, lors d'un entretien avec Sky Germany. « Les kinésithérapeutes s'en occupent. Il est constamment sur place et reçoit des soins. Nous pensons que ça va marcher », a expliqué Eberl avec optimisme.