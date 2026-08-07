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« Il joue moins et part pour plus d’argent ! » - Pourquoi le transfert à 45 M£ de James Trafford a du sens pour le gardien très coté, Leeds et l’Angleterre
Baptême du feu à Burnley et record de clean sheets
Pur produit du célèbre centre de formation de l’Etihad Stadium, Trafford a d’abord coupé les ponts avec l’un des poids lourds de la Premier League en rejoignant Burnley en 2023. Cette opération s’élevait à 15 M£ (20 M$) et lui a offert un baptême du feu dans l’élite anglaise.
Après avoir brièvement perdu sa place de titulaire, le natif de Cumbrie est revenu sur le devant de la scène en Championship, avec un total de 29 clean sheets, égalant le record, lors de la saison 2024-2025, tandis que les Clarets n’ont encaissé que 16 buts.
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Guardiola et Donnarumma ont brisé des rêves à Manchester City
Ces efforts ont permis à Trafford de revenir à Manchester, puisque City a activé une clause de rachat qui l’a vu s’aligner sur l’offre de 31 M£ (42 M$) de Newcastle pour l’international anglais U21 de l’époque, qui avait contribué au sacre de l’Angleterre à l’Euro espoirs en 2023.
Pep Guardiola a confié le maillot de numéro 1 et une place de titulaire à une recrue onéreuse, mais a fait venir Gianluigi Donnarumma seulement trois matches après le début de la saison 2025-2026, et Trafford n’a disputé qu’un seul autre match de Premier League à partir de ce moment-là. Il a tout de même réussi à s’assurer une place dans les plans de l’Angleterre pour la Coupe du monde.
Leeds a désormais fait de lui la recrue la plus chère de l’histoire du club, avec à nouveau la perspective d’un temps de jeu régulier à Elland Road. Ce transfert devrait profiter à toutes les parties, Trafford étant prêt à concurrencer Jordan Pickford pour le droit d’être le dernier rempart de l’Angleterre.
Trafford de retour pour briller à Leeds en tant que recrue record à 40 M£
Évaluant ce transfert dans le West Yorkshire, Stack, ancien joueur prêté à Leeds, a déclaré en exclusivité à GOAL, avec l’aimable concours de casino.net : « C’est incroyable, il joue de moins en moins de matches et continue de changer de club pour toujours plus d’argent. C’est de la folie. Je n’ai jamais vu ça.
« Je pense qu’il a un énorme potentiel. Je pense qu’il sera le numéro un de l’Angleterre. J’aime aussi bien le garçon [James] Beadle. Je l’aime vraiment beaucoup. Je ne pense pas que ce soit acquis, parce qu’on a déjà vu par le passé de jeunes gardiens percer, avoir un peu de visibilité, beaucoup de presse, puis malheureusement, quand la pression arrive, ils craquent souvent, ce qui est évidemment dommage.
« Mais je pense que James Trafford a montré, avant tout, en allant à Burnley, quel gardien il est. Je crois qu’il a établi un nombre record de clean sheets. Et à juste titre. Il est parti pour un gros montant.
« Mais j’ai simplement senti que c’était probablement trop tôt pour lui à City. J’ai trouvé que cela arrivait un peu trop tôt. Ce n’est pas parce qu’on a réalisé une très bonne saison en Championship que cela veut automatiquement dire qu’on va devenir le numéro un en Premier League dans une équipe qui joue le titre. Je pense juste que c’est une énorme pression.
« Quand vous jouez pour Manchester City, vous n’avez pas énormément de travail à faire en tant que gardien. Mais en termes de rôle de joueur supplémentaire, si vous voulez, vous devez vraiment être irréprochable. Et je pense qu’il a été mis en difficulté deux ou trois fois au début. Et je pense que cela a entamé sa confiance.
« Mais je l’estime très, très haut. Je pense qu’il va devenir un gardien de tout premier plan. Je pense qu’il a tous les outils. La seule question, c’est de savoir s’il peut tout mettre ensemble. »
Stack a ajouté, au sujet de Trafford et de la nécessité pour lui de faire ses preuves au plus haut niveau, avec seulement 32 apparitions en Premier League à son actif : « Mais Burnley était sans doute la pire équipe de Premier League. Et je pense qu’à ce moment-là, normalement, quand on est dans cette position en tant que gardien, on s’épanouit généralement non pas dans le fait d’être la pire équipe du championnat, mais dans le fait d’avoir tellement à faire comme gardien, ou d’avoir beaucoup plus de pression sur les épaules parce qu’on est bien plus sollicité.
« Je ne sais pas si c’était une question d’expérience. Quand vous luttez pour le maintien en Premier League, en tant que gardien, je pense qu’avoir une vieille tête est important. Et encore une fois, je pense que c’était probablement le mauvais club à ce moment-là. »
Quand Trafford pourrait faire ses débuts avec Leeds
Trafford a signé un contrat de cinq ans à Leeds, avec l’intention de s’y installer durablement après être devenu une sorte de nomade du sport. Il bénéficie du soutien total de l’entraîneur des Whites, Daniel Farke.
Il pourrait faire ses débuts lors d’un match amical de pré-saison, Leeds devant affronter Manchester United le 12 août, tandis que sa première apparition en compétition devrait avoir lieu lorsque Leeds lancera sa campagne 2026-2027 à l’extérieur contre Nottingham Forest le 22 août.
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