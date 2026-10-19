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« Il joue avec les 125 qu’ils ont payés pour lui ! » : Jose Mourinho livre un avis sans détour sur Yan Diomande
Diomande brille avec une passe décisive et un but en solitaire face à Séville
L’ailier adolescent Yan Diomande a livré une prestation mémorable lors de la victoire 4-1 du Real Madrid face à Séville. Il a offert à Arda Guler le but de l’ouverture du score avant de sceller le succès d’un superbe exploit individuel. Le jeune joueur a réalisé une puissante percée depuis son aile, puis a expédié une frappe du pied droit au fond des filets.
Cette prestation a mis en lumière la vitesse explosive de Diomande et son talent brut dans les phases de transition.
Jose Mourinho a toutefois profité de sa conférence de presse d’après-match pour souligner les progrès que le jeune attaquant doit encore accomplir.
- AFP
Mourinho évoque la pression liée au prix d’un jeune ailier
Mourinho a souligné les immenses attentes qui pèsent sur Diomande en raison de son transfert très médiatisé au Santiago Bernabeu. « Il a beaucoup de choses à améliorer et une grande marge de progression. Il est jeune, naïf et n’est pas encore un joueur abouti », a noté Mourinho.
« Au Real Madrid, le niveau d’exigence est très élevé. »
« Au lieu de jouer avec le numéro 25 dans le dos, il joue avec les 125 qu’ils ont payés pour lui », a expliqué l’entraîneur portugais.
L’entraîneur compare le parcours de Diomande à celui de Vinicius Junior
Tout en pointant des aspects tactiques à améliorer, Mourinho s’est dit pleinement convaincu que Diomande progressera dans ses prises de décision dans le dernier tiers du terrain. « Il progresse et doit améliorer sa finition », a observé Mourinho.
« Il se retrouve souvent dans des zones dangereuses, mais peine à se détendre au dernier moment, à délivrer de meilleures passes décisives et à lever la tête pour voir ses coéquipiers. »
« Il y parviendra », a assuré Mourinho. « Je me souviens très bien de l’arrivée de Vini Jr. à Madrid : deux ou trois ans plus tard, c’était un joueur de très haut niveau. »
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Diomande prend confiance avant un calendrier chargé
Bien que son entraîneur l’ait qualifié de « joueur qui n’est pas encore abouti », Diomande offre au Real Madrid une profondeur offensive remarquable grâce à sa capacité à faire basculer les matches.
La gestion prudente de Mourinho vise à protéger le jeune ailier tout en le poussant à répondre aux exigences du plus haut niveau.
Diomande cherchera à poursuivre sur sa lancée alors que le Real Madrid se prépare à ses prochaines échéances européennes et nationales.
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