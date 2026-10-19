L’ailier adolescent Yan Diomande a livré une prestation mémorable lors de la victoire 4-1 du Real Madrid face à Séville. Il a offert à Arda Guler le but de l’ouverture du score avant de sceller le succès d’un superbe exploit individuel. Le jeune joueur a réalisé une puissante percée depuis son aile, puis a expédié une frappe du pied droit au fond des filets.

Cette prestation a mis en lumière la vitesse explosive de Diomande et son talent brut dans les phases de transition.

Jose Mourinho a toutefois profité de sa conférence de presse d’après-match pour souligner les progrès que le jeune attaquant doit encore accomplir.