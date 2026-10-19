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Alvino Hanafi
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« Il joue avec les 125 qu’ils ont payés pour lui ! » : Jose Mourinho livre un avis sans détour sur Yan Diomande

Real Madrid
Yan Diomandé
J. Mourinho
Real Madrid vs FC Séville
FC Séville
LaLiga

L’entraîneur du Real Madrid, Jose Mourinho, a livré une analyse sans détour de Yan Diomande après que le jeune ailier a délivré une passe décisive et inscrit un but en solitaire face à Séville. Mourinho a reconnu la pression qui pèse sur lui, tout en comparant sa progression à celle de Vinicius Junior.

  • Diomande brille avec une passe décisive et un but en solitaire face à Séville

    L’ailier adolescent Yan Diomande a livré une prestation mémorable lors de la victoire 4-1 du Real Madrid face à Séville. Il a offert à Arda Guler le but de l’ouverture du score avant de sceller le succès d’un superbe exploit individuel. Le jeune joueur a réalisé une puissante percée depuis son aile, puis a expédié une frappe du pied droit au fond des filets.

    Cette prestation a mis en lumière la vitesse explosive de Diomande et son talent brut dans les phases de transition.

    Jose Mourinho a toutefois profité de sa conférence de presse d’après-match pour souligner les progrès que le jeune attaquant doit encore accomplir.

  • FBL-ESP-LIGA-REAL MADRID-SEVILLAAFP

    Mourinho évoque la pression liée au prix d’un jeune ailier

    Mourinho a souligné les immenses attentes qui pèsent sur Diomande en raison de son transfert très médiatisé au Santiago Bernabeu. « Il a beaucoup de choses à améliorer et une grande marge de progression. Il est jeune, naïf et n’est pas encore un joueur abouti », a noté Mourinho.

    « Au Real Madrid, le niveau d’exigence est très élevé. »

    « Au lieu de jouer avec le numéro 25 dans le dos, il joue avec les 125 qu’ils ont payés pour lui », a expliqué l’entraîneur portugais.

  • L’entraîneur compare le parcours de Diomande à celui de Vinicius Junior

    Tout en pointant des aspects tactiques à améliorer, Mourinho s’est dit pleinement convaincu que Diomande progressera dans ses prises de décision dans le dernier tiers du terrain. « Il progresse et doit améliorer sa finition », a observé Mourinho.

    « Il se retrouve souvent dans des zones dangereuses, mais peine à se détendre au dernier moment, à délivrer de meilleures passes décisives et à lever la tête pour voir ses coéquipiers. »

    « Il y parviendra », a assuré Mourinho. « Je me souviens très bien de l’arrivée de Vini Jr. à Madrid : deux ou trois ans plus tard, c’était un joueur de très haut niveau. »

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    Diomande prend confiance avant un calendrier chargé

    Bien que son entraîneur l’ait qualifié de « joueur qui n’est pas encore abouti », Diomande offre au Real Madrid une profondeur offensive remarquable grâce à sa capacité à faire basculer les matches.

    La gestion prudente de Mourinho vise à protéger le jeune ailier tout en le poussant à répondre aux exigences du plus haut niveau.

    Diomande cherchera à poursuivre sur sa lancée alors que le Real Madrid se prépare à ses prochaines échéances européennes et nationales.

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