« Il joue à un très bon niveau » : le sélectionneur argentin Lionel Scaloni approuve la décision de Rodrigo De Paul de rejoindre l'Inter Miami de Lionel Messi en MLS

Scaloni a également salué la qualité du jeu en MLS.

« Nous ne nous intéressons pas à leurs championnats ; ce qui nous importe, c’est sa performance. Il joue à un très bon niveau. Quand il entre en jeu, il fait preuve d’un bon niveau », a déclaré Scaloni par l’intermédiaire d’un interprète.

Le sélectionneur champion du monde a toutefois prévenu que De Paul ne pouvait pas se reposer sur ses lauriers et devait maintenir son niveau pendant les 90 minutes.

« Il sait qu’il ne peut pas se relâcher », a-t-il ajouté. « Pendant la pause d’hydratation, je lui ai dit de ne pas lever le pied. C’est quand il maintient son intensité qu’il est décisif. Et il a fini par changer le match. »