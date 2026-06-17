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« Il joue à un très bon niveau » : le sélectionneur argentin Lionel Scaloni approuve la décision de Rodrigo De Paul de rejoindre l'Inter Miami de Lionel Messi en MLS
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« Il sait qu’il ne peut pas relâcher son effort »
Scaloni a également salué la qualité du jeu en MLS.
« Nous ne nous intéressons pas à leurs championnats ; ce qui nous importe, c’est sa performance. Il joue à un très bon niveau. Quand il entre en jeu, il fait preuve d’un bon niveau », a déclaré Scaloni par l’intermédiaire d’un interprète.
Le sélectionneur champion du monde a toutefois prévenu que De Paul ne pouvait pas se reposer sur ses lauriers et devait maintenir son niveau pendant les 90 minutes.
« Il sait qu’il ne peut pas se relâcher », a-t-il ajouté. « Pendant la pause d’hydratation, je lui ai dit de ne pas lever le pied. C’est quand il maintient son intensité qu’il est décisif. Et il a fini par changer le match. »
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Une performance de haut niveau
Outre la prestation magistrale de Messi, De Paul a été le deuxième meilleur joueur argentin. Il a délivré la passe décisive sur l’ouverture du score, réussi 92 % de ses passes et réalisé six interventions défensives. Il a également remporté 5 de ses 8 duels durant la rencontre.
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Une performance globale de milieu de terrain convaincante
Outre De Paul, Scaloni a salué son quatuor axial, complété par Enzo Fernández, l’ex-star de la MLS Thiago Almada et Alexis Mac Allister.
Fernández a réalisé neuf passes dans le dernier tiers, tandis que la frappe lointaine de Mac Allister a finalement permis à Messi de se créer une nouvelle occasion de marquer sur son deuxième but.
Et maintenant ?
L'équipe d'Argentine de De Paul va désormais bénéficier d'une pause de six jours avant d'affronter l'Autriche à Dallas le 22 juin.