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« Il joue à un très bon niveau » : le sélectionneur argentin Lionel Scaloni approuve la décision de Rodrigo De Paul de rejoindre l'Inter Miami de Lionel Messi en MLS

Argentine vs Algérie
Argentine
Algérie
Coupe du monde
R. De Paul
L. Messi

KANSAS CITY, Missouri -- Rodrigo De Paul a surpris de nombreux supporters argentins en quittant l'Atlético de Madrid pour l'Inter Miami, à moins d'un an de la Coupe du monde. Mais le sélectionneur national, Lionel Scaloni, a approuvé le transfert du milieu de terrain en Major League Soccer, insistant sur le fait qu'il privilégie les performances plutôt que le nom du club.

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    « Il sait qu’il ne peut pas relâcher son effort »

    Scaloni a également salué la qualité du jeu en MLS.

    « Nous ne nous intéressons pas à leurs championnats ; ce qui nous importe, c’est sa performance. Il joue à un très bon niveau. Quand il entre en jeu, il fait preuve d’un bon niveau », a déclaré Scaloni par l’intermédiaire d’un interprète.

    Le sélectionneur champion du monde a toutefois prévenu que De Paul ne pouvait pas se reposer sur ses lauriers et devait maintenir son niveau pendant les 90 minutes.

    « Il sait qu’il ne peut pas se relâcher », a-t-il ajouté. « Pendant la pause d’hydratation, je lui ai dit de ne pas lever le pied. C’est quand il maintient son intensité qu’il est décisif. Et il a fini par changer le match. »

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    Une performance de haut niveau

    Outre la prestation magistrale de Messi, De Paul a été le deuxième meilleur joueur argentin. Il a délivré la passe décisive sur l’ouverture du score, réussi 92 % de ses passes et réalisé six interventions défensives. Il a également remporté 5 de ses 8 duels durant la rencontre.

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    Une performance globale de milieu de terrain convaincante

    Outre De Paul, Scaloni a salué son quatuor axial, complété par Enzo Fernández, l’ex-star de la MLS Thiago Almada et Alexis Mac Allister.

    Fernández a réalisé neuf passes dans le dernier tiers, tandis que la frappe lointaine de Mac Allister a finalement permis à Messi de se créer une nouvelle occasion de marquer sur son deuxième but.

  • Et maintenant ?

    L'équipe d'Argentine de De Paul va désormais bénéficier d'une pause de six jours avant d'affronter l'Autriche à Dallas le 22 juin.

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