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« Il ira à Liverpool » : une prédiction audacieuse sur le transfert de Kylian Mbappe en Premier League, alors qu’un retour au PSG du « Galactique » du Real Madrid est écarté
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Mbappé n’a encore remporté ni la Ligue des champions ni le Ballon d’Or
L’international français Mbappe, qui est le meilleur buteur de l’histoire de son pays et a établi un record similaire lors de la compétition phare de la FIFA cet été, a fait ses adieux au PSG en 2024 en partant à la conquête d’une Ligue des champions qui lui échappait.
Dès son départ du Parc des Princes, le poids lourd de Ligue 1 a remporté sa première couronne européenne et a depuis remporté ce trophée deux fois de suite. Mbappe ne peut que se demander ce qui aurait pu se passer, tandis que le Ballon d’Or continue lui aussi de lui échapper.
Le Real Madrid entend offrir les titres les plus prestigieux à son emblématique numéro 10, mais il pourrait arriver un moment où celui-ci devra envisager de poursuivre ses rêves ailleurs. Pourrait-il rentrer dans son pays natal, ou un nouveau départ en Angleterre le séduira-t-il ? Arsenal, Liverpool, Manchester City et Chelsea ont tous été présentés comme intéressés par le passé.
Où Mbappé pourrait-il aller lorsqu’il quittera le Real Madrid ?
Interrogé sur la destination que pourrait choisir Mbappe après avoir échoué à remporter les trophées tant convoités à Madrid, l’ancien milieu du PSG Mulumbu, qui s’exprimait en partenariat avec Parimatch Online Casino, a déclaré à GOAL : « C’est ironique, car la manière dont il a quitté le PSG n’était pas la meilleure. »
« Je pense que, comme tout le monde le sait et comme il l’a dit à de nombreuses reprises en interview, son rêve était de jouer au Real Madrid. Mais je pense vraiment qu’après le Real Madrid, s’il veut quitter ce club, et c’est un grand « si » car il y restera longtemps, il ira à Liverpool, c’est certain. »
Invité à préciser cette affirmation audacieuse, Mulumbu a ajouté : « Il l’a déjà dit. Il a discuté avec Jurgen Klopp à l’époque et il est vraiment fan de Liverpool. Ce serait la meilleure option pour lui et pour le club. »
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Ce que Mbappe a dit des discussions en plein vol avec Liverpool et Klopp
Quand Mbappe était un jeune prodige qui commençait à se faire un nom à Monaco, des discussions avaient eu lieu avec Liverpool et Klopp. Il a raconté ces échanges à The Athletic : « Oui, j’ai été proche de Liverpool. Ma mère était une grande admiratrice de Jurgen Klopp et Liverpool était sa destination préférée. Elle voulait que j’y aille.
« Je ne l’ai pas écoutée parce que je voulais jouer dans ma ville, Paris. Je ne voulais pas quitter mon pays avant d’être devenu quelqu’un. Mais oui, ma mère me disait toujours : “Liverpool, tu vas jouer là-bas, à Anfield, ça va être incroyable pour toi.” Et moi, je répondais : “OK !”
« Elle s’y est rendue pour la première étape des négociations. Elle a visité la ville et le stade, elle a rencontré les gens. Elle m’a dit : “C’est un club merveilleux, tout le monde est très gentil, c’est un club familial, un grand club.” Elle est allée à Anfield et en est tombée amoureuse. Elle a assisté seule à quelques matches pour ressentir l’ambiance, parce qu’elle voulait m’imaginer dans ce stade.
« On en parlait tout le temps. Je lui demandais : “Qu’est-ce que tu en penses, maman ?” Elle me répondait : “Pour moi, tu dois aller à Liverpool.” Et moi, je disais : “OK, OK, OK !”, parce que Jurgen Klopp était un entraîneur extraordinaire. Je l’ai rencontré et j’ai noué une très belle relation avec lui. J’avais énormément de respect pour lui. »
Mbappe a également évoqué une rencontre en plein vol avec celui qui entraînait alors Liverpool : « Je me souviens que nous étions dans l’avion et que nous tournions en rond dans les airs pendant qu’il m’expliquait son projet.
« Je lui ai dit : “Vous n’avez pas besoin de me convaincre. Vous êtes Jurgen Klopp, c’est Liverpool, un grand club, donc bien sûr, si je suis ici, c’est que je suis intéressé. Mais j’ai d’autres possibilités, d’autres projets, qui sont aussi intéressants.” Je lui ai dit : “Quelle que soit ma décision, ce sera une bonne décision, parce que nous parlons de quelques-uns des plus grands clubs du monde.”
« C’est une histoire amusante. Mais au bout du compte, j’ai décidé d’aller au PSG parce que, pour moi qui suis né et ai grandi à Paris, il n’y avait pas de plus belle sensation que celle de montrer que je pouvais être une star dans ma ville natale. »
Pourquoi Mbappé, Messi et Neymar n’ont pas réussi à jouer ensemble au PSG
Mbappe a passé six ans au PSG, dont il est devenu le meilleur buteur de l’histoire avec 256 buts en 308 apparitions. Il a évolué aux côtés de Lionel Messi, huit fois lauréat du Ballon d’Or, et de la superstar brésilienne Neymar pendant un temps, mais ils n’ont pas réussi à transformer ce potentiel en quelque chose de plus concret.
Interrogé sur les raisons de l’échec de ce projet, alors qu’il est souvent avancé qu’il y avait trop de gros ego pour cohabiter dans un même vestiaire, Mulumbu a déclaré : « Je pense que c’est une question de philosophie. Luis Enrique trouve la meilleure alchimie au sein de l’équipe.
« Comme je l’ai dit plus tôt, l’équipe ne repose pas sur un seul grand joueur ou un seul leader. C’est une équipe, pourrait-on dire, construite avec [Achraf] Hakimi et Nuno Mendes qui jouent très haut sur le terrain, tandis que [Khvicha] Kvaratskhelia et Desire Doue savent défendre. Ils travaillent donc les uns pour les autres. Ils savent ce qu’ils veulent faire. Et comme vous l’avez dit, il n’y a plus d’ego dans le vestiaire. C’est donc très facile de travailler ainsi. »
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La course au sacre en Ligue des champions 2026-2027 est lancée
Le PSG est de nouveau en lice pour décrocher une troisième couronne européenne consécutive cette saison, après avoir déjà remporté une victoire marquante face à Barcelone. Madrid reste, comme toujours, un autre sérieux prétendant au titre en Ligue des champions.
Mbappe brûlera d’envie de mettre la main sur le plus emblématique des trophées, ce qui permettrait de mettre en suspens toute discussion sur un éventuel passage à Liverpool ou une aventure en Premier League ailleurs qu’à Anfield, pour n’y revenir que dans de nombreuses années.
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