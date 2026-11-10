Quand Mbappe était un jeune prodige qui commençait à se faire un nom à Monaco, des discussions avaient eu lieu avec Liverpool et Klopp. Il a raconté ces échanges à The Athletic : « Oui, j’ai été proche de Liverpool. Ma mère était une grande admiratrice de Jurgen Klopp et Liverpool était sa destination préférée. Elle voulait que j’y aille.

« Je ne l’ai pas écoutée parce que je voulais jouer dans ma ville, Paris. Je ne voulais pas quitter mon pays avant d’être devenu quelqu’un. Mais oui, ma mère me disait toujours : “Liverpool, tu vas jouer là-bas, à Anfield, ça va être incroyable pour toi.” Et moi, je répondais : “OK !”

« Elle s’y est rendue pour la première étape des négociations. Elle a visité la ville et le stade, elle a rencontré les gens. Elle m’a dit : “C’est un club merveilleux, tout le monde est très gentil, c’est un club familial, un grand club.” Elle est allée à Anfield et en est tombée amoureuse. Elle a assisté seule à quelques matches pour ressentir l’ambiance, parce qu’elle voulait m’imaginer dans ce stade.

« On en parlait tout le temps. Je lui demandais : “Qu’est-ce que tu en penses, maman ?” Elle me répondait : “Pour moi, tu dois aller à Liverpool.” Et moi, je disais : “OK, OK, OK !”, parce que Jurgen Klopp était un entraîneur extraordinaire. Je l’ai rencontré et j’ai noué une très belle relation avec lui. J’avais énormément de respect pour lui. »

Mbappe a également évoqué une rencontre en plein vol avec celui qui entraînait alors Liverpool : « Je me souviens que nous étions dans l’avion et que nous tournions en rond dans les airs pendant qu’il m’expliquait son projet.

« Je lui ai dit : “Vous n’avez pas besoin de me convaincre. Vous êtes Jurgen Klopp, c’est Liverpool, un grand club, donc bien sûr, si je suis ici, c’est que je suis intéressé. Mais j’ai d’autres possibilités, d’autres projets, qui sont aussi intéressants.” Je lui ai dit : “Quelle que soit ma décision, ce sera une bonne décision, parce que nous parlons de quelques-uns des plus grands clubs du monde.”

« C’est une histoire amusante. Mais au bout du compte, j’ai décidé d’aller au PSG parce que, pour moi qui suis né et ai grandi à Paris, il n’y avait pas de plus belle sensation que celle de montrer que je pouvais être une star dans ma ville natale. »