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Julian BrandtGetty Images
Jonas Rütten

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Il figure « en tête de liste » : Julian Brandt est-il en passe de devenir une véritable légende du club après son départ du BVB ?

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Quo vadis, Julian Brandt ? L’avenir de l’international allemand, qui a décidé de quitter le Borussia Dortmund, reste à définir : aucune décision officielle n’a encore été prise concernant son club pour la saison prochaine. Selon les dernières informations, la piste la plus chaude mène désormais vers l’Espagne.

D’après Marca, Brandt est en pole position sur la short-list de l’Atlético Madrid. Il est pressenti pour succéder à Antoine Griezmann, icône des Rojiblancos, qui quittera le club à l’issue de la saison pour rejoindre Orlando City en MLS.

Le directeur sportif Mateu Alemany suit de près l’international allemand, dont le contrat avec le BVB ne sera pas prolongé, ce qui le rend disponible gratuitement. Selon Marca, Brandt est actuellement le favori pour remplacer Griezmann, même si d’autres options restent à l’étude. 

  • Julian BrandtGetty

    Après son départ du BVB, Brandt envisage un transfert à l’étranger.

    Le joueur de 29 ans a récemment indiqué qu’il prendrait son temps avant de trancher concernant son avenir. « Il y a beaucoup d’idées. Toutes ne sont pas bonnes. Il ne faut pas se précipiter », a-t-il expliqué, laissant entendre qu’il envisageait un départ à l’étranger. Il a toutefois ajouté qu’il ne serait « pas juste envers le club de parcourir l’Europe en ce moment et de discuter soudainement avec tous les clubs ».

    Rester en Bundesliga n’est toutefois pas exclu. « En principe, je n’exclurais rien », a-t-il déclaré : « Mais il y a des options que je privilégie et d’autres qui m’attirent moins en ce moment. J’ai une ou deux idées en tête, mais chaque chose en son temps. » Par le passé, des rumeurs avaient déjà couru sur l’intérêt du SV Werder Brême.

    Un retour à la Werkself avait aussi été évoqué après les avances du directeur général de Leverkusen, Fernando Carro, lors de l’annonce de son départ du BVB. Mais le directeur sportif Simon Rolfes a rapidement fermé la porte. « Je suis sceptique quant aux opérations de rapatriement. Nous disposons déjà d’un excellent joueur à ce poste, Ibo Maza, qui va beaucoup progresser dans les années à venir. C’est pourquoi Julian ne fait pas partie de nos projets », a-t-il tranché. 

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  • Leon GoretzkaGetty Images

    L'Atlético de Madrid s'intéresse également à Leon Goretzka, milieu de terrain du Bayern Munich.

    Outre Brandt, l’Atlético ciblerait toujours Leon Goretzka, lui aussi libre de tout contrat cet été. Dès l’hiver dernier, les Colchoneros avaient intensément courtisé la star du Bayern sur le départ, mais s’étaient heurtés à un refus : le milieu allemand souhaitait terminer la saison avec le champion d’Allemagne.

    Selon plusieurs sources, les Colchoneros auraient toutefois peu de chances de le convaincre de rejoindre Madrid cet été : la Premier League resterait sa destination de prédilection. Toutefois, le spécialiste des transferts Gianluca Di Marzio affirme récemment que le joueur pencherait désormais plutôt pour la Serie A.

    Selon l’expert, l’AC Milan se détache actuellement comme le club le plus déterminé à recruter le milieu de terrain. Selon l’expert des transferts, les « signes positifs » d’une signature du joueur de 31 ans chez les Rossoneri se multiplieraient. Pour l’instant, Milan serait le mieux placé dans les discussions avec Goretzka. La Gazzetta dello Sport avait précédemment révélé que le club lombard proposait un contrat de trois ans à cinq millions d’euros par saison.

  • Julian Brandt et Leon Goretzka : performances et statistiques

    JoueursMatchsButsPasses décisivesMinutes jouées
    Julian Brandt371131 934
    Leon Goretzka42342 029