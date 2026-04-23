Il figure « en tête de liste » : Julian Brandt est-il en passe de devenir une véritable légende du club après son départ du BVB ?

Le joueur de 29 ans a récemment indiqué qu’il prendrait son temps avant de trancher concernant son avenir. « Il y a beaucoup d’idées. Toutes ne sont pas bonnes. Il ne faut pas se précipiter », a-t-il expliqué, laissant entendre qu’il envisageait un départ à l’étranger. Il a toutefois ajouté qu’il ne serait « pas juste envers le club de parcourir l’Europe en ce moment et de discuter soudainement avec tous les clubs ».

Rester en Bundesliga n’est toutefois pas exclu. « En principe, je n’exclurais rien », a-t-il déclaré : « Mais il y a des options que je privilégie et d’autres qui m’attirent moins en ce moment. J’ai une ou deux idées en tête, mais chaque chose en son temps. » Par le passé, des rumeurs avaient déjà couru sur l’intérêt du SV Werder Brême.

Un retour à la Werkself avait aussi été évoqué après les avances du directeur général de Leverkusen, Fernando Carro, lors de l’annonce de son départ du BVB. Mais le directeur sportif Simon Rolfes a rapidement fermé la porte. « Je suis sceptique quant aux opérations de rapatriement. Nous disposons déjà d’un excellent joueur à ce poste, Ibo Maza, qui va beaucoup progresser dans les années à venir. C’est pourquoi Julian ne fait pas partie de nos projets », a-t-il tranché.