Il figurait déjà sur la short-list de Hasan Salihamidzic : le FC Bayern préparerait un double coup de maître sur le marché des transferts

Avec six ans de retard, le joueur, aujourd’hui âgé de 25 ans, pourrait enfin rejoindre le FC Bayern. Si Dest s’était parfois imposé comme titulaire chez les Catalans après son transfert, il n’est resté qu’un an et demi en raison de problèmes de blessures croissants et d’une concurrence acharnée au Barça.

Après seulement deux saisons, il est d’abord prêté à l’AC Milan, où il ne parvient pas à s’imposer, puis au PSV Eindhoven. C’est là qu’il s’est engagé librement à l’été 2024, sans indemnité de transfert mais avec un sérieux handicap : une rupture des ligaments croisés subie en avril 2024, qui l’a tenu éloigné des terrains jusqu’en mars 2025. Il a ensuite rapidement retrouvé sa place de titulaire et joué un rôle clé dans le sacre du club lors de la dernière saison d’Eredivisie, avec huit passes décisives et deux buts.

Selon le Eindhovens Dagblad, le Bayern devrait débourser entre 20 et 25 millions d’euros pour un transfert définitif, le contrat du joueur courant jusqu’en 2028. Un transfert à Munich n’est toutefois pas encore acquis. Le Bayern veut d’abord finaliser le dossier Saibari, coéquipier de Dest. Un accord avec le Marocain serait déjà trouvé, et les discussions avec le PSV devraient s’accélérer ; le champion d’Allemagne aurait d’abord proposé 48 millions d’euros.

Si ce dossier aboutit, le FCB entend d’abord céder plusieurs éléments, notamment les joueurs prêtés comme Joao Palhinha (Tottenham), afin de financer ensuite une éventuelle opération Dest.