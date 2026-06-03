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Il figurait déjà sur la short-list de Hasan Salihamidzic : le FC Bayern préparerait un double coup de maître sur le marché des transferts

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S. Dest
I. Saibari

Selon les informations disponibles, le FC Bayern s’intéresserait non seulement à Ismael Saibari, milieu de terrain du PSV Eindhoven, mais aussi à un joueur déjà ciblé par l’ancien directeur sportif Hasan Salihamidzic.

Selon le Eindhovens Dagblad, Sergino Dest serait à nouveau sur les tablettes du champion d’Allemagne, en plus de Saibari. Le latéral, capable d’évoluer à gauche comme à droite, s’était déjà rendu à Munich en 2020. Un transfert semblait alors imminent, mais l’international américain avait finalement quitté l’Ajax pour rejoindre le FC Barcelone. 

« Pourquoi Barcelone et pas le Bayern ? Ce n’était pas facile, mais Barcelone est le club de mes rêves », avait alors confié Dest à l’Associated Press. « C’est pour cela que j’ai choisi ». 

  • Avec six ans de retard, le joueur, aujourd’hui âgé de 25 ans, pourrait enfin rejoindre le FC Bayern. Si Dest s’était parfois imposé comme titulaire chez les Catalans après son transfert, il n’est resté qu’un an et demi en raison de problèmes de blessures croissants et d’une concurrence acharnée au Barça. 

    Après seulement deux saisons, il est d’abord prêté à l’AC Milan, où il ne parvient pas à s’imposer, puis au PSV Eindhoven. C’est là qu’il s’est engagé librement à l’été 2024, sans indemnité de transfert mais avec un sérieux handicap : une rupture des ligaments croisés subie en avril 2024, qui l’a tenu éloigné des terrains jusqu’en mars 2025. Il a ensuite rapidement retrouvé sa place de titulaire et joué un rôle clé dans le sacre du club lors de la dernière saison d’Eredivisie, avec huit passes décisives et deux buts.

    Selon le Eindhovens Dagblad, le Bayern devrait débourser entre 20 et 25 millions d’euros pour un transfert définitif, le contrat du joueur courant jusqu’en 2028. Un transfert à Munich n’est toutefois pas encore acquis. Le Bayern veut d’abord finaliser le dossier Saibari, coéquipier de Dest. Un accord avec le Marocain serait déjà trouvé, et les discussions avec le PSV devraient s’accélérer ; le champion d’Allemagne aurait d’abord proposé 48 millions d’euros. 

    Si ce dossier aboutit, le FCB entend d’abord céder plusieurs éléments, notamment les joueurs prêtés comme Joao Palhinha (Tottenham), afin de financer ensuite une éventuelle opération Dest.

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    En recrutant Sergino Dest, le FC Bayern pourrait faire d’une pierre deux coups.

    En recrutant Dest, le FC Bayern Munich pourrait d’un seul coup combler deux postes jugés prioritaires. Depuis plusieurs semaines, le club bavarois cherche à se renforcer sur les côtés de sa défense. Initialement, l’idée était de trouver un concurrent à Konrad Laimer sur le flanc droit. Mais des signaux récents laissent penser que l’Autrichien pourrait prolonger son contrat, tandis que les interrogations sur la condition physique d’Alphonso Davies se multiplient en interne.

    Le Canadien, pourtant prévu comme pilier et titulaire pour les années à venir après une prolongation de contrat onéreuse, souffre toujours des séquelles d’une rupture du ligament croisé subie l’an dernier. Davies a connu plusieurs blessures musculaires la saison passée et n’a que rarement retrouvé son meilleur niveau. En mai, une nouvelle lésion musculaire à la cuisse l’a contraint à déclarer forfait pour le coup d’envoi de la Coupe du monde à domicile.

    Nathaniel Brown, latéral de l’Eintracht Francfort, est récemment apparu comme une option crédible pour pallier l’indisponibilité de Davies. Un transfert vers le FCB serait envisagé cet été. Brown a été l’un des rares points positifs de la saison morose de l’Eintracht et pourrait créer la surprise en s’imposant comme titulaire lors de la Coupe du monde. Selon les informations circulant en Allemagne, l’Eintracht réclamerait au moins 60 millions d’euros pour sa jeune pépite.

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    FC Bayern : les défenseurs centraux polyvalents, à l'image de Bisseck, constituent-ils la meilleure solution ?

    Récemment, les noms du défenseur international Yann Bisseck (Inter Milan) et de Josko Gvardiol (Manchester City) ont été évoqués comme renforts potentiels pour le Bayern Munich. Formés au poste de défenseur central, les deux joueurs peuvent aussi dépanner sur les côtés (Bisseck à droite, Gvardiol à gauche). 

    Leur recrutement impliquerait toutefois un investissement nettement supérieur à celui de Dest. Si le Bayern recevait des offres alléchantes pour Min-Jae Kim et Hiroki Ito lors du prochain mercato estival, et que deux défenseurs centraux remplaçants quittaient le club, les profils de Bisseck et Gvardiol deviendraient plus pertinents pour le FCB que celui de Dest.