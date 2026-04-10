« Il devrait renoncer à participer à la Coupe du monde. Si je sens que quelque chose ne va pas dans mon jeu, je dois travailler sur moi-même pour être à nouveau prêt », a déclaré Kahn jeudi soir sur Sky, dans l’émission « Triple – der Hagedorn-Fußballtalk ».
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« Il ferait mieux de renoncer » : l'ancien patron du FC Bayern Munich déconseille à Jamal Musiala de participer à la Coupe du monde
L’été dernier, lors de la Coupe du monde des clubs, Jamal Musiala s’est fracturé le péroné lors d’un match du FC Bayern Munich contre le Paris Saint-Germain. Cette blessure l’a tenu éloigné des terrains jusqu’à la mi-janvier. Depuis, le joueur de 23 ans retrouve progressivement le rythme, mais il est encore loin de son niveau d’avant.
L’entraîneur du FCB, Vincent Kompany, le ménage donc : depuis son retour, il n’a disputé qu’une seule rencontre dans son intégralité, soit 90 minutes. Lors du dernier rassemblement de la Mannschaft, le sélectionneur Julian Nagelsmann a également préféré ne pas l’utiliser.
« On sait ce qu’il est capable de faire avant sa blessure. Et c’était justement une blessure très grave. La question n’est pas seulement physique, mais aussi : comment va-t-il mentalement ? Est-il prêt à se lancer à nouveau à 100 % dans les duels ? », a poursuivi Kahn.
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Jamal Musiala ? « Il doit retrouver son niveau de forme. »
L’ancien gardien et dirigeant du Bayern Munich, Oliver Kahn, a conseillé à Jamal Musiala de ne pas participer à la prochaine Coupe du monde aux États-Unis, au Mexique et au Canada, afin de se concentrer sur sa pleine récupération physique. « En tant que joueur, on se pose aussi la question : la Coupe du monde est-elle vraiment une option pour moi, ou dois-je d’abord retrouver mon niveau d’antan ? », a déclaré Kahn.
L’ancien international Dietmar Hamann partage cet avis. Il souligne que le joueur de 23 ans est confronté à un défi délicat, car le coup d’envoi de la Coupe du monde approche à grands pas : « Pour l’instant, la Coupe du monde n’est pas à l’ordre du jour pour Jamal Musiala. Son priorité doit être de retrouver son niveau. Une fois revenu à 100 %, le reste suivra naturellement. Mais le temps presse : il n’a plus que sept semaines. Tout doit désormais se passer à la perfection. »
Nagelsmann annoncera sa liste pour la Coupe du monde le 12 mai, avec 26 joueurs, avant de transmettre le groupe définitif à la FIFA début juin.
Coupe du monde 2026 : le calendrier
Date
Tour
Du 11 au 27 juin
Phase de groupes
Du 28 juin au 3 juillet
Seizièmes de finale
Du 4 au 7 juillet
Huitièmes de finale
Du 9 au 11 juillet
Quarts de finale
14 et 15 juillet
Demi-finales
18 juillet
Match pour la 3^e place
19 juillet
Finale