« Il ferait mieux de renoncer » : l'ancien patron du FC Bayern Munich déconseille à Jamal Musiala de participer à la Coupe du monde

L’été dernier, lors de la Coupe du monde des clubs, Jamal Musiala s’est fracturé le péroné lors d’un match du FC Bayern Munich contre le Paris Saint-Germain. Cette blessure l’a tenu éloigné des terrains jusqu’à la mi-janvier. Depuis, le joueur de 23 ans retrouve progressivement le rythme, mais il est encore loin de son niveau d’avant.

L’entraîneur du FCB, Vincent Kompany, le ménage donc : depuis son retour, il n’a disputé qu’une seule rencontre dans son intégralité, soit 90 minutes. Lors du dernier rassemblement de la Mannschaft, le sélectionneur Julian Nagelsmann a également préféré ne pas l’utiliser.

« On sait ce qu’il est capable de faire avant sa blessure. Et c’était justement une blessure très grave. La question n’est pas seulement physique, mais aussi : comment va-t-il mentalement ? Est-il prêt à se lancer à nouveau à 100 % dans les duels ? », a poursuivi Kahn.