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« Il ferait mieux de prendre sa retraite ! » - Julian Nagelsmann reçoit un conseil de carrière pour le moins inattendu de la part d'une légende allemande, à la veille de la Coupe du monde
Dans le football, la victoire constitue le signal de sortie par excellence.
Matthäus estime que le sommet du football international pourrait marquer le point d’orgue de la carrière de Nagelsmann. Selon la légende du football allemand, l’ex-technicien du Bayern Munich devrait quitter la DFB en apothéose plutôt que de rester jusqu’au terme de son contrat.
S’exprimant dans les colonnes de Bild, Matthäus a détaillé la logique d’un départ surprise après un sacre. « S’il devient champion du monde, il devrait en fait démissionner de son propre chef », a-t-il déclaré. « Il serait alors le troisième plus jeune sélectionneur champion du monde de tous les temps, après l’Uruguayen Alberto Suppici en 1930 et le Brésilien Mario Zagallo en 1970. Que devrait-il se passer ensuite ? Je ne sais pas, mais j’imagine qu’il voudrait alors revenir aux affaires courantes. »
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Un autre point de vue
Si Nagelsmann s'est bien adapté au rythme des compétitions internationales depuis son arrivée en 2023, Matthäus estime que le technicien de 38 ans pourrait tout de même regretter l'intensité du football de club. Toutefois, l'ancien international allemand nuance son propos : « D'un autre côté, il est possible qu'il apprécie désormais trop son rôle en équipe nationale, où l'on échappe aux feux des projecteurs et à la pression quotidienne, sauf pendant les tournois. »
En football, pas d’excuses en cas d’échec : l’analyse reste implacable.
Si un triomphe final pourrait servir de planche de salut, Matthäus a été tout aussi direct sur les conséquences d’un échec. L’Allemagne, logée dans le groupe E avec Curaçao, la Côte d’Ivoire et l’Équateur, est sous pression après son élimination en quarts de finale par l’Espagne à l’Euro 2024.
Selon lui, une nouvelle élimination d’entrée rendrait le poste de sélectionneur intenable : « Si l’équipe est éliminée dès le premier tour, il devra démissionner ; il n’y aura alors plus aucune raison de rester. Mais je ne souhaite même pas envisager ce scénario », a-t-il tranché, conscient de la pression qui pèse sur la DFB pour éviter une nouvelle débâcle comme en 2018 et 2022 sous Joachim Löw et Hansi Flick.
- AFP
Le parcours de l'Allemagne vers un cinquième titre mondial
L'Allemagne entame sa campagne dimanche face à Curaçao, l'outsider, puis défiera la Côte d'Ivoire et l'Équateur. Après deux éliminations consécutives au premier tour des deux dernières Coupes du monde, l'objectif prioritaire est de franchir la phase de groupes avant d'enchaîner les cinq rencontres à élimination directe menant à une cinquième étoile.
Lothar Matthäus rappelle toutefois que la manière compte autant que les résultats, et insiste pour que l’équipe montre un visage combatif. « Tout dépend de la manière ! », a-t-il déclaré, soulignant que les hommes de Nagelsmann doivent faire preuve de courage sur la scène internationale s’ils veulent convaincre le public et les experts que le football allemand est bel et bien de retour au sommet.