« Il ferait mieux de prendre sa retraite ! » - Julian Nagelsmann reçoit un conseil de carrière pour le moins inattendu de la part d'une légende allemande, à la veille de la Coupe du monde

Matthäus estime que le sommet du football international pourrait marquer le point d’orgue de la carrière de Nagelsmann. Selon la légende du football allemand, l’ex-technicien du Bayern Munich devrait quitter la DFB en apothéose plutôt que de rester jusqu’au terme de son contrat.

S’exprimant dans les colonnes de Bild, Matthäus a détaillé la logique d’un départ surprise après un sacre. « S’il devient champion du monde, il devrait en fait démissionner de son propre chef », a-t-il déclaré. « Il serait alors le troisième plus jeune sélectionneur champion du monde de tous les temps, après l’Uruguayen Alberto Suppici en 1930 et le Brésilien Mario Zagallo en 1970. Que devrait-il se passer ensuite ? Je ne sais pas, mais j’imagine qu’il voudrait alors revenir aux affaires courantes. »