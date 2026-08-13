L’ancienne star du Bayer Leverkusen est brièvement devenue le joueur le plus cher de l’histoire du football britannique en rejoignant le Merseyside durant l’été 2025. À ce moment-là, il a retrouvé le champion en titre de Premier League.

La saison 2025-2026 s’est révélée difficile pour toutes les parties concernées, Liverpool trébuchant jusqu’à une cinquième place. Cela a suffi pour se qualifier pour la Ligue des champions, mais cette baisse inquiétante a conduit au licenciement d’Arne Slot de son poste d’entraîneur.

Andoni Iraola a désormais pris les rênes, l’Espagnol étant désireux d’imposer sa patte à un effectif constellé de stars. Il est conscient de la nécessité de tirer le meilleur de joueurs décisifs en panne d’efficacité comme Wirtz et l’attaquant à 125 M£ (169 M$) Alexander Isak. Ce dernier n’a inscrit que quatre buts la saison passée, tandis que le premier a trouvé le chemin des filets à sept reprises et délivré le même nombre de passes décisives.