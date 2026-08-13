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« Il fera ce que fait Bruno Fernandes » : John Barnes explique comment Florian Wirtz, son « joueur préféré », peut devenir une réussite à 116 M£ pour Liverpool
Wirtz a inscrit sept buts et délivré autant de passes décisives lors de sa première saison.
L’ancienne star du Bayer Leverkusen est brièvement devenue le joueur le plus cher de l’histoire du football britannique en rejoignant le Merseyside durant l’été 2025. À ce moment-là, il a retrouvé le champion en titre de Premier League.
La saison 2025-2026 s’est révélée difficile pour toutes les parties concernées, Liverpool trébuchant jusqu’à une cinquième place. Cela a suffi pour se qualifier pour la Ligue des champions, mais cette baisse inquiétante a conduit au licenciement d’Arne Slot de son poste d’entraîneur.
Andoni Iraola a désormais pris les rênes, l’Espagnol étant désireux d’imposer sa patte à un effectif constellé de stars. Il est conscient de la nécessité de tirer le meilleur de joueurs décisifs en panne d’efficacité comme Wirtz et l’attaquant à 125 M£ (169 M$) Alexander Isak. Ce dernier n’a inscrit que quatre buts la saison passée, tandis que le premier a trouvé le chemin des filets à sept reprises et délivré le même nombre de passes décisives.
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Barnes voit en Wirtz un futur joueur phare à Anfield
Ce rendement doit s’améliorer, et vite, l’icône de Liverpool Barnes, s’exprimant en association avec 247Bet, ayant déclaré à GOAL lorsqu’on lui a demandé s’il aurait quelques conseils à donner à Wirtz : « C’est mon joueur préféré à Liverpool. C’est mon joueur préféré. Maintenant, l’équipe doit jouer autour de lui.
« Une fois que vous aviez [Hugo] Ekitike, [Cody] Gakpo et d’autres joueurs qui font la même chose que lui, il doit être le joueur principal. Donc je n’ai aucun conseil à lui donner parce que je pense qu’à chaque fois qu’il joue, il joue bien.
« L’équipe doit s’adapter à lui. Il doit s’adapter à l’équipe. Et je pense que nous avions trop de joueurs qui faisaient la même chose. Donc Liverpool doit jouer d’une manière qui permette de tirer le meilleur de Florian Wirtz. Et je pense que vous verrez le meilleur de Florian Wirtz et d’Isak.
« Une fois que vous aviez Ekitike, Wirtz, Gakpo et Isak, puis Mo [Salah] aussi, vous aviez tous ces joueurs et vous ne pouvez pas avoir trop de joueurs comme ça. Donc je pense que nous verrons une bien meilleure version de Florian Wirtz cette année. »
Wirtz peut-il afficher des statistiques à la Fernandes avec Liverpool ?
Wirtz est du même acabit que le capitaine de Manchester United, Fernandes, qui a délivré 21 passes décisives la saison dernière et est entré dans l'histoire de la Premier League. Liverpool doit trouver un moyen de libérer des niveaux de productivité similaires chez son numéro 7 créatif.
Invité à dire si cela était possible, Barnes a ajouté : « Oui, mais Manchester United joue autour de Bruno Fernandes. Liverpool ne jouait pas autour de Wirtz. Ils jouaient autour de Mo ou d'Ekitike, ou de n'importe qui d'autre. Alors que tout passe par Bruno Fernandes.
« Maintenant, si vous faites tout passer par Wirtz, il fera ce que fait Bruno Fernandes. Et c'est ce que Liverpool doit comprendre. Reste à savoir s'ils sont prêts à le faire… »
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Calendrier de Liverpool 2026-2027 : pré-saison et ouverture de la Premier League
Wirtz a joué pour Liverpool lors de la pré-saison, après avoir vécu une Coupe du monde où il s’est effacé avec l’Allemagne, et Iraola cherchera à construire son attaque autour de l’international allemand et de l’attaquant suédois Isak.
Ils sont sous pression pour être à la hauteur, avec d’énormes montants de transfert sur les épaules, et la quête de précieux points en Premier League débutera pour Liverpool avec un match de la première journée contre Newcastle à St James’ Park le 23 août.
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