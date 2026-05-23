« Ce que les supporters des deux camps ont fait aujourd’hui est inacceptable », a tempêté Hoeneß sur Sky après la victoire 3-0 du Bayern en finale de la Coupe d’Allemagne samedi soir.
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« Il faut sévir pour que de telles incivilités ne se reproduisent plus » : Uli Hoeneß s'en prend aux supporters du Bayern Munich et du VfB Stuttgart après la finale de la Coupe d'Allemagne
« Ils ont complètement gâché le match. Ma femme m’a dit qu’on ne voyait plus rien à la télévision depuis un bon moment », a tempêté Hoeneß d’un ton bourru. En début de seconde période, un logo de la DFB barré d’une croix a circulé de main en main dans la tribune des supporters du VfB Stuttgart avant d’atteindre les fans du FC Bayern, installés à l’autre bout de l’Olympiastadion de Berlin.
De nombreuses banderole des deux camps ont également déversé des critiques acerbes contre la Fédération allemande de football (DFB) dans le cadre de cette action de protestation commune. « Les grands rivaux sont d’accord : va te faire foutre, DFB », pouvait-on lire sur une banderole dans la tribune du champion en titre, tandis que les deux camps entonnaient en alternance des chants de protestation : « Putain de DFB ».
Ces actions répondaient notamment aux tarifs élevés imposés par la DFB pour les billets de la finale : 45 € (catégorie supporters), 80 € (catégorie 3), 150 € (catégorie 2) et 195 € (catégorie 1). Si l’on examine le plan du stade, il apparaît clairement qu’une partie disproportionnée de l’enceinte a été classée en catégories 1 et 2, les plus onéreuses », pouvait-on lire avant la rencontre dans un communiqué du Club n° 12, l’association des supporters actifs du FC Bayern.
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Après les protestations des supporters, Hoeneß affirme avec autorité : « La DFB n'est en rien responsable. »
Des engins pyrotechniques ont été allumés en tribune par les supporters des deux clubs, provoquant un épais brouillard qui a contraint l’arbitre Sven Jablonski à interrompre temporairement la rencontre après environ une heure de jeu.
«Par moments, je ne voyais absolument rien en deuxième mi-temps. Si les spectateurs estiment que c’est leur façon de faire la fête, je ne suis pas d’accord», a tempêté Hoeneß. Le président du Bayern a exigé : « Les clubs, la DFB et les responsables politiques doivent sévir pour que de telles incivilités ne se reproduisent plus. La DFB n’est en rien responsable. »
Harry Kane entre dans l'histoire en inscrivant un triplé pour le Bayern Munich lors de la finale de la Coupe d'Allemagne
Dans une ambiance électrique, le Bayern a ouvert le score à la 55^e minute par Harry Kane. En première période, Stuttgart avait pourtant poussé les champions dans leurs retranchements, mais les Bavarois ont élevé leur niveau de jeu après la pause.
Kane a scellé le sort de la rencontre à la 80^e minute en inscrivant son deuxième but, avant de compléter son hat-trick parfait dans le temps additionnel sur penalty, fixant le score final à 3-0. L’international anglais est ainsi devenu le premier joueur de l’histoire à réaliser un triplé parfait en finale de la Coupe d’Allemagne (trois buts marqués sans interruption au cours d’une même mi-temps). Seuls trois autres joueurs avaient réalisé un triplé « classique » en finale de Coupe : Uwe Seeler en 1963 avec le Hambourg SV, Roland Wohlfarth en 1986 avec le FC Bayern et Robert Lewandowski en 2012 avec le Borussia Dortmund.
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