« Il faut sévir pour que de telles incivilités ne se reproduisent plus » : Uli Hoeneß s'en prend aux supporters du Bayern Munich et du VfB Stuttgart après la finale de la Coupe d'Allemagne

« Ils ont complètement gâché le match. Ma femme m’a dit qu’on ne voyait plus rien à la télévision depuis un bon moment », a tempêté Hoeneß d’un ton bourru. En début de seconde période, un logo de la DFB barré d’une croix a circulé de main en main dans la tribune des supporters du VfB Stuttgart avant d’atteindre les fans du FC Bayern, installés à l’autre bout de l’Olympiastadion de Berlin.

De nombreuses banderole des deux camps ont également déversé des critiques acerbes contre la Fédération allemande de football (DFB) dans le cadre de cette action de protestation commune. « Les grands rivaux sont d’accord : va te faire foutre, DFB », pouvait-on lire sur une banderole dans la tribune du champion en titre, tandis que les deux camps entonnaient en alternance des chants de protestation : « Putain de DFB ».

Ces actions répondaient notamment aux tarifs élevés imposés par la DFB pour les billets de la finale : 45 € (catégorie supporters), 80 € (catégorie 3), 150 € (catégorie 2) et 195 € (catégorie 1). Si l’on examine le plan du stade, il apparaît clairement qu’une partie disproportionnée de l’enceinte a été classée en catégories 1 et 2, les plus onéreuses », pouvait-on lire avant la rencontre dans un communiqué du Club n° 12, l’association des supporters actifs du FC Bayern.