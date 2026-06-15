Il faut se montrer à la hauteur ! Sandro Tonali et Bruno Guimaraes reçoivent des conseils sur la conduite à tenir pendant le mercato, alors que les milieux de terrain de Newcastle sont pressentis pour rejoindre Manchester United, Arsenal et Manchester City

Interrogé sur la possibilité qu’un départ de Tonali ou de Guimaraes, voire des deux, puisse se concrétiser cet hiver, l’ancienne star de Newcastle Waddle – s’exprimant en exclusivité pour GOAL grâce à NewBettingOffers.co.uk – a déclaré : « La Coupe du monde, d’abord : Tonali n’y participe pas. Des rumeurs circulent, mais qui les alimente ? Si ce n’est pas le joueur, c’est sans doute son agent, soyons honnêtes.

« En ont-ils assez ? La saison a été décevante. Une très mauvaise saison pour Newcastle. Peut-être se disent-ils : “Je dois jouer au plus haut niveau, je veux être en Ligue des champions” – ce qui constitue une excellente excuse de nos jours.

« Si, malgré tout, ils veulent vraiment partir, qu’ils le disent clairement : “J’ai passé de bonnes années ici, j’ai apprécié mon séjour, mais il est temps pour moi de passer à autre chose”. Tonali pourrait rester en Angleterre, tandis que Guimaraes, âgé de 28 ou 29 ans, pourrait s’expatrier vers un autre grand championnat européen.

Je ne comprends pas pourquoi un joueur ne dit pas clairement : “Écoutez, j’ai apprécié mon passage ici, mais je veux passer à autre chose”. Les gens respectent ça. Se cacher derrière son agent ou les médias, c’est facile ; il faudrait juste avoir le courage d’affirmer : “Mettons fin aux rumeurs, j’adore Newcastle, je reste, je suis heureux, très heureux”, ou bien : « Je veux partir, je veux jouer en Ligue des champions, je ne veux pas rester dans notre situation actuelle en championnat, je vise le top 4 ou 5, et je dois donc partir ». Les supporters respecteraient cette franchise. »