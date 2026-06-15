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Il faut se montrer à la hauteur ! Sandro Tonali et Bruno Guimaraes reçoivent des conseils sur la conduite à tenir pendant le mercato, alors que les milieux de terrain de Newcastle sont pressentis pour rejoindre Manchester United, Arsenal et Manchester City
Tonali et Guimaraes forment le duo moteur du milieu de terrain de Newcastle.
Guimaraes, qui a régulièrement porté le brassard de capitaine à St James’ Park, est actuellement avec la sélection brésilienne pour la Coupe du monde 2026. Son esprit est tout entier tourné vers cet événement, les affaires club étant pour l’instant reléguées au second plan.
Newcastle doit toutefois clarifier la situation de ce talentueux Sud-Américain. Si le joueur se montre ouvert à un nouveau défi, Eddie Howe et son staff devront rapidement lui trouver un successeur à la hauteur.
Même constat pour le meneur italien Tonali, dont les tacles autoritaires et la capacité à orienter le jeu font tourner la machine des Magpies. Le remplacer, le cas échéant, s’avérera tout aussi complexe.
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Pas de football européen : les Magpies menacés de vente
Les départs éventuels de Tonali ou Guimaraes, dont les clauses libératoires sont astronomiques, injecteraient des fonds considérables dans les caisses de Newcastle. Le club a déjà perçu près de 70 millions de livres (94 millions de dollars) avec la vente d’Anthony Gordon au FC Barcelone.
Howe pourrait donc disposer d’une enveloppe confortable pour le mercato estival 2026, dès l’ouverture du marché, plusieurs cadors nationaux ayant déjà les dirigeants de la Toon Army dans leur viseur. Des offres alléchantes pourraient émaner de l’Emirates Stadium, d’Old Trafford et de l’Etihad Stadium.
Les Magpies, qui ont terminé à la 12e place au terme de l’exercice écoulé, seront réticents à l’idée de se séparer de leurs cadres, mais l’absence de Coupe d’Europe pour 2026-2027 pourrait compliquer leur quête de stabilité.
Tonali et Guimaraes pourraient-ils bientôt quitter St James’ Park ?
Interrogé sur la possibilité qu’un départ de Tonali ou de Guimaraes, voire des deux, puisse se concrétiser cet hiver, l’ancienne star de Newcastle Waddle – s’exprimant en exclusivité pour GOAL grâce à NewBettingOffers.co.uk – a déclaré : « La Coupe du monde, d’abord : Tonali n’y participe pas. Des rumeurs circulent, mais qui les alimente ? Si ce n’est pas le joueur, c’est sans doute son agent, soyons honnêtes.
« En ont-ils assez ? La saison a été décevante. Une très mauvaise saison pour Newcastle. Peut-être se disent-ils : “Je dois jouer au plus haut niveau, je veux être en Ligue des champions” – ce qui constitue une excellente excuse de nos jours.
« Si, malgré tout, ils veulent vraiment partir, qu’ils le disent clairement : “J’ai passé de bonnes années ici, j’ai apprécié mon séjour, mais il est temps pour moi de passer à autre chose”. Tonali pourrait rester en Angleterre, tandis que Guimaraes, âgé de 28 ou 29 ans, pourrait s’expatrier vers un autre grand championnat européen.
Je ne comprends pas pourquoi un joueur ne dit pas clairement : “Écoutez, j’ai apprécié mon passage ici, mais je veux passer à autre chose”. Les gens respectent ça. Se cacher derrière son agent ou les médias, c’est facile ; il faudrait juste avoir le courage d’affirmer : “Mettons fin aux rumeurs, j’adore Newcastle, je reste, je suis heureux, très heureux”, ou bien : « Je veux partir, je veux jouer en Ligue des champions, je ne veux pas rester dans notre situation actuelle en championnat, je vise le top 4 ou 5, et je dois donc partir ». Les supporters respecteraient cette franchise. »
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Plusieurs milieux de terrain de renom pourraient prochainement s’engager avec des cadors de Premier League.
L'agent de Tonali multiplie les déclarations depuis la fin du mercato d'hiver, au cours duquel Arsenal aurait approché son client pour renforcer son effectif le jour de la clôture.
Aucune porte n’est fermée : le milieu de terrain de 26 ans, très actif, reste prêt à étudier ses options. De son côté, Guimaraes, après quatre ans et demi à Newcastle, 195 matchs et un triomphe en Carabao Cup, pourrait sentir qu’un dernier grand transfert et un nouveau départ l’attendent encore.