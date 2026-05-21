Le géant de la Ligue 1 dispute sa deuxième finale consécutive de Ligue des champions, un exploit qui, selon Zaire-Emery, ne doit pas être sous-estimé par les supporters ni par les médias. Le produit du centre de formation du PSG a exprimé son immense fierté face à la régularité dont fait preuve le club sur la scène européenne, après sa victoire face à l'Inter lors de la finale de l'année dernière.

« C’est une source de fierté, a ajouté le milieu de terrain. Nous sommes conscients de ce que nous avons accompli cette année et l’année dernière. Ce n’est pas un exploit à prendre à la légère ; c’est incroyable. Nous sommes prêts. Vous avez vu que nous nous préparons dans une bonne ambiance. Nous avons un groupe de qualité et nous faisons tout pour être au mieux le jour J. »