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« Il faut se méfier de tout le monde ! » a averti Warren Zaire-Emery. Le milieu de terrain du PSG estime que ce sont les « petites erreurs » qui feront la différence lors de la finale de la Ligue des champions contre Arsenal
Zaire-Emery met en garde Arsenal
Zaire-Emery a mis en garde ses coéquipiers du Paris Saint-Germain : aucun relâchement ne sera toléré lors de leur entrée sur la pelouse de la Puskas Arena, le 30 mai. L’international français, souvent aligné comme arrière droit cette saison sous les ordres de Luis Enrique, mesure pleinement la menace représentée par les Gunners de Mikel Arteta.
« À ce niveau, on doit respecter tout le monde, a-t-il déclaré au Campus du PSG. Arsenal possède un groupe très solide ; ils sont champions d’Angleterre, on l’a vu. Il faudra rester concentrés et limiter au maximum les petites erreurs. C’est là que se jouera la différence. »
- AFP
Les Parisiens disputent une deuxième finale consécutive.
Le géant de la Ligue 1 dispute sa deuxième finale consécutive de Ligue des champions, un exploit qui, selon Zaire-Emery, ne doit pas être sous-estimé par les supporters ni par les médias. Le produit du centre de formation du PSG a exprimé son immense fierté face à la régularité dont fait preuve le club sur la scène européenne, après sa victoire face à l'Inter lors de la finale de l'année dernière.
« C’est une source de fierté, a ajouté le milieu de terrain. Nous sommes conscients de ce que nous avons accompli cette année et l’année dernière. Ce n’est pas un exploit à prendre à la légère ; c’est incroyable. Nous sommes prêts. Vous avez vu que nous nous préparons dans une bonne ambiance. Nous avons un groupe de qualité et nous faisons tout pour être au mieux le jour J. »
Luis Enrique salue les Gunners, qu’il qualifie de « meilleurs au monde ».
L'entraîneur du PSG, Luis Enrique, a justifié la prudence affichée par Zaire-Emery en saluant la discipline tactique d'Arsenal. Bien qu'il ait éliminé les Gunners en demi-finale la saison dernière, l'Espagnol estime qu'Arteta a façonné un groupe extrêmement difficile à surprendre en transition défensive. À la veille de la finale, Enrique a déclaré : « Je pense qu'ils méritent de remporter le championnat : ils ont réalisé une saison brillante.
Nous les avons déjà affrontés, nous savons donc à quoi nous attendre. Sans le ballon, c’est la meilleure équipe du monde ; avec, elle est capable de marquer beaucoup de buts. Une combinaison redoutable. »
- AFP
Inquiétudes concernant la blessure d'Ousmane Dembélé
Si l'ambiance à l'entraînement reste positive, le PSG s'inquiète pour la condition physique d'Ousmane Dembélé. L'attaquant, auteur de 19 buts et 11 passes décisives en 39 matches toutes compétitions confondues cette saison, a fait craindre une absence de longue durée après avoir été remplacé lors du dernier match de championnat contre le Paris FC.
Le club a depuis confirmé que le vainqueur du Ballon d’Or souffre d’une gêne musculaire au mollet. Interrogé par les médias, Enrique a déclaré : « Je pense que ce n’est que de la fatigue. Ce que nous disons aujourd’hui n’est que spéculation, mais je ne pense pas que ce soit grave. » Malgré l’optimisme de l’entraîneur, l’équipe médicale dispose d’un délai très court pour remettre l’ailier en pleine forme avant le match du 30 mai.