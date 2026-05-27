« Il faut savoir échouer » - Pourquoi Arsenal est mieux armé pour remporter la Ligue des champions en 2026, alors que Jack Wilshere voit les futurs champions de Premier League atteindre leur objectif plus tôt que prévu

Arsenal a enfin mis fin à 22 ans d’attente en remportant le titre de champion, s’assurant le trophée avant même la dernière journée de championnat contre Crystal Palace. Pour Wilshere, qui a occupé un poste d’entraîneur au sein du centre de formation Hale End du club, cette obsession pour la Premier League a été le moteur de toute la saison à l’Emirates Stadium.

« Maintenant que la Premier League est dans la poche, je sais que c’était ça l’essentiel. Je sais que Mikel le voulait. Je sais que les garçons le voulaient », a déclaré Wilshere à TNT Sports. « J’étais là il y a deux ans avec les moins de 18 ans et tout le travail tournait autour de ça, et ils l’ont enfin obtenu. La Ligue des champions était probablement l’un de leurs objectifs, mais peut-être un peu plus tard. Quoi qu’il en soit, l’équipe a été exceptionnelle. »