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« Il faut savoir échouer » - Pourquoi Arsenal est mieux armé pour remporter la Ligue des champions en 2026, alors que Jack Wilshere voit les futurs champions de Premier League atteindre leur objectif plus tôt que prévu
La Premier League constituait la priorité.
Arsenal a enfin mis fin à 22 ans d’attente en remportant le titre de champion, s’assurant le trophée avant même la dernière journée de championnat contre Crystal Palace. Pour Wilshere, qui a occupé un poste d’entraîneur au sein du centre de formation Hale End du club, cette obsession pour la Premier League a été le moteur de toute la saison à l’Emirates Stadium.
« Maintenant que la Premier League est dans la poche, je sais que c’était ça l’essentiel. Je sais que Mikel le voulait. Je sais que les garçons le voulaient », a déclaré Wilshere à TNT Sports. « J’étais là il y a deux ans avec les moins de 18 ans et tout le travail tournait autour de ça, et ils l’ont enfin obtenu. La Ligue des champions était probablement l’un de leurs objectifs, mais peut-être un peu plus tard. Quoi qu’il en soit, l’équipe a été exceptionnelle. »
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Tirer les enseignements des échecs passés face au PSG
Les Gunners retrouveront un adversaire familier samedi en finale : le Paris Saint-Germain de Luis Enrique. Eliminés par le club français en demi-finale la saison dernière (3-1 score cumulé), les Londoniens ont, selon Wilshere, tiré les enseignements nécessaires à leur progression sur la grande scène.
« Quand je regarde cette compétition et le parcours que les équipes ont dû suivre pour la remporter, je me dis qu’il faut savoir échouer, traverser des moments difficiles et en tirer des leçons », a expliqué l’ancien international anglais. « J’espère qu’Arsenal en a suffisamment tiré les leçons. J’espère que la demi-finale de l’année dernière leur a suffisamment fait mal pour qu’ils puissent aller de l’avant et s’en servir. »
L'évolution tactique sous Arteta
Arsenal a fait preuve d’une remarquable ténacité en Europe cette saison, remportant ses huit matches de phase de groupes et n’encaissant que six buts sur l’ensemble de la compétition. Wilshere est convaincu que l’évolution tactique d’Arteta et sa capacité à s’adapter après la déception de 2025 seront le facteur décisif lors de la confrontation à venir.
« Il y a de très, très bons entraîneurs sur le plan tactique, mais pour moi, Mikel est l’un des meilleurs. Mikel va certainement apprendre, et surtout les joueurs », a déclaré Wilshere. « Je pense que quand on est sur le terrain et qu’on affronte son adversaire direct, on apprend énormément sur lui. Et quand on les affrontera l’année prochaine, ils seront meilleurs grâce à ça. »
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Les « bouteillers » se défont enfin de leur étiquette
En remportant le titre national, Arsenal a enfin laissé derrière lui l’étiquette de « perdants » qui lui collait à la peau après trois deuxièmes places consécutives. Selon Wilshere, ce changement d’état d’esprit rend le club encore plus dangereux dans sa quête d’un premier trophée en Ligue des champions, libérant les joueurs de la pression d’une disette qui dure depuis des décennies.
« Le PSG, c’est un autre challenge, un sacré challenge, mais c’est une finale, un simple match à élimination directe. Le PSG a certes gagné en expérience l’an dernier en atteignant ce stade, mais au vu de la manière dont Mikel structure l’équipe et de la préparation spécifique qui sera mise en place, les Gunners seront dans le coup et cela représentera énormément pour le club », a ajouté Wilshere. « On avait l’impression que tout le monde ne voulait pas qu’Arsenal y arrive, et je suis tellement heureux qu’ils l’aient fait parce que ça enlève ce poids, et l’année prochaine, ils pourront retenter leur chance sans cette pression. »