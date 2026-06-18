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« Il faut sauver Cristiano Ronaldo… de lui-même ! » L’icône portugaise continue de chercher à rivaliser avec Lionel Messi et Erling Haaland, mais une ancienne star de Manchester United réclame son exclusion de l’équipe
Saha réclame le banc pour Ronaldo
L’ancien attaquant de Manchester United, Louis Saha, estime que Cristiano Ronaldo doit être protégé de son propre esprit de compétition si le Portugal veut réussir en Amérique du Nord. Après un match nul frustrant (1-1) contre la RD Congo, Saha a souligné que la volonté du joueur de 41 ans d’égaler les performances des jeunes stars constituait un obstacle pour le sélectionneur Roberto Martínez.
Interrogé par Casinolyze, Saha a expliqué : « Cristiano Ronaldo doit être préservé de lui-même, car il se compare toujours à Haaland, Mbappé et Messi. Il veut jouer chaque minute pour battre des records, c’est sa mentalité et on le comprend. Mais je pense qu’il comprend aussi que le Portugal doit imposer un rythme élevé. L’équipe veut presser haut et maintenir une intensité maximale, ce qui implique de procéder à des rotations.
« Parfois, il a lui-même apporté la solution. Sa condition physique est excellente, il a beaucoup travaillé pour ces moments-là et je suis convaincu qu’il réagira de la bonne manière. Mais il devra accepter que, dans certains matchs, ce soit difficile. »
- AFP
Martinez accusé de « favoritisme »
L'impasse à Houston a placé Martinez sous le feu des projecteurs, beaucoup remettant en question son refus de remplacer son capitaine malgré son manque d'efficacité. Le Portugal a peiné à déstabiliser ses adversaires africains, et le sélectionneur a été accusé de faire passer ses liens personnels avec la star d'Al-Nassr avant les besoins de l'équipe.
Pour Saha, une gestion rationnelle du temps de jeu pourrait être la seule solution pour préserver l’efficacité de Ronaldo en vue des phases à élimination directe. « Toute cette attention portée sur lui est difficile à gérer pour l’entraîneur », a-t-il ajouté. « Parfois, il devra répondre à des questions inutiles et parfois, il faudra laisser Cristiano sur le banc pour lui permettre d’aller jusqu’au bout de cette compétition. »
Henry critique le geste « égoïste » de Ronaldo
Les critiques ne se sont pas limitées à sa condition physique ; la légende d’Arsenal, Thierry Henry, a déclenché un débat viral en soulignant à quel point le placement de Ronaldo nuisait en réalité à ses coéquipiers. Lors d’une analyse tactique d’une occasion manquée en seconde mi-temps, Henry a fait remarquer que l’instinct du vétéran, qui cherchait à marquer lui-même, l’avait conduit à occuper le même espace que Bruno Fernandes, bloquant ainsi une occasion de but évidente.
L’ancien Gunner a conclu son analyse sur une mise au point sans appel : « Une chose est importante, chers téléspectateurs : c’est l’équipe qui doit marquer, pas vous. »
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À la recherche du finish parfait
Malgré ces considérations tactiques, Saha espère que la rivalité légendaire entre Ronaldo et Messi trouvera un dénouement poétique cet été. Alors que Messi fait déjà la une grâce à un triplé lors du match d’ouverture, la pression monte sur son rival de toujours, attendu au tournant contre l’Ouzbékistan et la Colombie.
Saha a conclu en souhaitant un trophée à son ancien coéquipier : « Je pense que le dénouement le plus juste serait que Cristiano Ronaldo remporte la Coupe du monde, afin de mettre un terme au débat entre Messi et Ronaldo. Ce serait magnifique pour tous les supporters. Que ce soit les fans de Messi ou ceux de Cristiano, personne ne gagnerait, personne ne perdrait. Ce serait ce qu’il y a de mieux pour le football. »