« Il faut sauver Cristiano Ronaldo… de lui-même ! » L’icône portugaise continue de chercher à rivaliser avec Lionel Messi et Erling Haaland, mais une ancienne star de Manchester United réclame son exclusion de l’équipe

L’ancien attaquant de Manchester United, Louis Saha, estime que Cristiano Ronaldo doit être protégé de son propre esprit de compétition si le Portugal veut réussir en Amérique du Nord. Après un match nul frustrant (1-1) contre la RD Congo, Saha a souligné que la volonté du joueur de 41 ans d’égaler les performances des jeunes stars constituait un obstacle pour le sélectionneur Roberto Martínez.

Interrogé par Casinolyze, Saha a expliqué : « Cristiano Ronaldo doit être préservé de lui-même, car il se compare toujours à Haaland, Mbappé et Messi. Il veut jouer chaque minute pour battre des records, c’est sa mentalité et on le comprend. Mais je pense qu’il comprend aussi que le Portugal doit imposer un rythme élevé. L’équipe veut presser haut et maintenir une intensité maximale, ce qui implique de procéder à des rotations.

« Parfois, il a lui-même apporté la solution. Sa condition physique est excellente, il a beaucoup travaillé pour ces moments-là et je suis convaincu qu’il réagira de la bonne manière. Mais il devra accepter que, dans certains matchs, ce soit difficile. »