Selon les informations recueillies par le journal « Ruhr Nachrichten », le professeur Christian Lüring, orthopédiste et chirurgien traumatologue à l’hôpital universitaire de Dortmund, estime qu’« il faut s’attendre au minimum à cette période d’indisponibilité ». Le joueur devrait donc rester éloigné des terrains pendant au moins trois mois.
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« Il faut s’attendre au pire » : un médecin livre un pronostic sombre sur la durée d’indisponibilité de Nico Schlotterbeck au BVB
Le processus de guérison exige désormais de la patience. Selon Lüring, le ligament concerné doit « d’abord cicatriser » et être stabilisé au cours des six prochaines semaines à l’aide d’une orthèse ou d’une attelle.
Ce n’est qu’après cette période que la cheville pourra être progressivement sollicitée. « Il faut donc compter au moins trois mois », a confirmé l’expert.
Une lueur d’espoir subsiste toutefois pour les joueurs de Dortmund, car le joueur de 26 ans est resté un certain temps sur le terrain après l’incident. Pour le chirurgien, ce fait est encourageant : « Cela tend plutôt à indiquer que la blessure n’est pas d’une gravité maximale. »
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Schlotterbeck manquera le coup d’envoi de la Bundesliga.
Pour l’instant, cette situation n’affecte pas l’effectif du Borussia. Le défenseur central manquera toute la préparation estivale.
Il manquera donc la Supercoupe contre le Bayern Munich ainsi que l’entrée en matière en Bundesliga. Un retour réaliste sous le maillot du BVB n’est pas envisagé avant la trêve internationale, fin septembre.
Malgré l’élimination précoce de la Coupe du monde, le défenseur ne rentrera pas immédiatement à Dortmund : il restera avec le groupe allemand aux États-Unis. « Il soutiendra l’équipe et aidera à motiver ses coéquipiers, notamment pour renforcer l’esprit d’équipe », a expliqué le directeur sportif Rudi Völler.
Fin de parcours pour Schlotterbeck aux Championnats du monde : « Cela me fait infiniment mal »
L’onde de choc émotionnelle de cette blessure a aussi frappé sa famille. Son frère Keven Schlotterbeck, présent dans les tribunes du stade de Toronto, a confié à MagentaTV, visiblement ému : « Ça me fait infiniment de peine que la Coupe du monde soit terminée pour lui. »
Le défenseur de 29 ans, qui évolue au FC Augsbourg, a ajouté : « Je sais que Nico est un dur à cuire. Le fait qu’il ne se soit pas relevé tout de suite rend les choses encore plus difficiles pour son grand frère. »