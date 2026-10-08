Tchouameni a dévoilé ses principaux candidats pour le prochain Ballon d'Or 2026, soutenant un trio de ses coéquipiers en sélection pour cette prestigieuse récompense. Le milieu de terrain français estime fermement que le trophée individuel le plus convoité du football mondial doit rester dans son pays après une campagne mémorable.

Dans un entretien accordé à France24, Tchouameni s'est confié sur ses favoris personnels pour remporter cette distinction suprême. Il a notamment mis en avant les remarquables accomplissements de Kylian Mbappe, Ousmane Dembele et Michael Olise, assurant que leurs performances de premier plan tout au long de la saison 2025-2026 leur ont valu une place au sommet du football mondial.