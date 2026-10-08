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« Il faut que ce soit un Français ! » - La star du Real Madrid Aurélien Tchouaméni cite trois choix surprises pour le Ballon d’Or 2026
Le trio français est soutenu dans sa quête de gloire
Tchouameni a dévoilé ses principaux candidats pour le prochain Ballon d'Or 2026, soutenant un trio de ses coéquipiers en sélection pour cette prestigieuse récompense. Le milieu de terrain français estime fermement que le trophée individuel le plus convoité du football mondial doit rester dans son pays après une campagne mémorable.
Dans un entretien accordé à France24, Tchouameni s'est confié sur ses favoris personnels pour remporter cette distinction suprême. Il a notamment mis en avant les remarquables accomplissements de Kylian Mbappe, Ousmane Dembele et Michael Olise, assurant que leurs performances de premier plan tout au long de la saison 2025-2026 leur ont valu une place au sommet du football mondial.
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Le verdict du Ballon d'Or
La course au Ballon d'Or 2026 a suscité un immense débat, mais Tchouameni s'est montré absolument clair lorsqu'on l'a interrogé sur son favori. Le milieu de terrain n'a pas hésité à afficher sa fierté nationale, plaidant avec passion pour que ses compatriotes soient reconnus pour leurs exploits exceptionnels sur les plus grandes scènes.
« Le Ballon d'Or doit revenir à un joueur français, évidemment, a déclaré Tchouameni lors de l'interview. Kylian a réalisé une saison exceptionnelle, Ousmane aussi en remportant la Ligue des champions avec le PSG, et bien sûr Michael Olise. »
Couronner une saison spectaculaire
Les trois candidats sont des joueurs que Tchouameni connaît incroyablement bien. Il a constaté de près leurs qualités exceptionnelles, en voyant exactement à quel point leurs performances de classe mondiale ont marqué la saison 2025-2026.
L'exploit remarquable de Dembele, qui a aidé le PSG à remporter la Ligue des champions, a clairement trouvé un écho chez le milieu de terrain. Son triomphe sur la plus grande scène européenne renforce considérablement ses arguments personnels.
De leur côté, Mbappe et Olise ont tous deux réalisé des campagnes individuelles exceptionnelles. Leur brillance constante sur le terrain justifie pleinement leur présence dans la liste exclusive des favoris au prix établie par Tchouameni.
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Londres à l’appel
La 70e édition de la cérémonie du Ballon d’Or aura lieu à Londres. Le monde du football se réunira dans la capitale anglaise le 26 octobre pour ce gala prestigieux. Reste à savoir exactement qui repartira avec le célèbre trophée. Tchouameni espérera toutefois sans aucun doute que l’un de ses trois compatriotes favoris décroche la récompense suprême ce soir-là.
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