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« Il faut que ça change » : Liam Rosenior craint de ne pas être à la hauteur à Chelsea, tandis qu'une légende du club affirme que les propriétaires américains « ne comprennent pas » le football
Rosenior peine à enrayer le déclin de Chelsea
L'ambiance à Stamford Bridge s'assombrit après une série désastreuse de quatre défaites consécutives. Depuis qu'il a pris les rênes en janvier, à la suite du limogeage d'Enzo Maresca, Rosenior a dirigé 19 matches, mais sa lune de miel est bel et bien terminée. Parmi les récentes défaites cuisantes, on compte une défaite 5-2 à l'extérieur et une défaite 3-0 à domicile face au Paris Saint-Germain, qui a entraîné leur élimination de la Ligue des champions en huitièmes de finale. Après la défaite 3-0 en Premier League face à Everton ce week-end, ils occupent la sixième place du classement avec 48 points. Ils comptent désormais six points de retard sur Aston Villa, quatrième, ce qui complique considérablement leurs chances de qualification européenne.
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En provenance de Strasbourg
Selon Petit, le principal problème qui mine l'équipe londonienne réside dans sa défense fragile, comme il l'a déclaré à BetGoat : « Le principal souci à Chelsea, c'est sans doute la défense. Ils ont de nombreux problèmes, mais le principal, c'est la défense. Ils encaissent trop de buts. Ils ont perdu trop de matchs à domicile et sont probablement l'une des équipes les plus médiocres à domicile de la Premier League. Je pense qu'ils sont 12e ou 13e au classement à domicile. »
Remplacer Maresca s’est avéré difficile, et le Français ajoute : « Je pense que l’ambiance à Strasbourg correspondait parfaitement à Rosenior. Lui confier la responsabilité d’un club aussi important que Chelsea est un énorme défi, surtout après avoir pris les rênes suite au départ d’Enzo Maresca. »
Les entrepreneurs américains mis en garde contre une approche trop axée sur les affaires
L'ancien milieu de terrain a vivement critiqué la direction du club, laissant entendre qu'elle privilégiait les intérêts commerciaux au détriment des succès sportifs. Dans une analyse cinglante, Petit a déclaré : « Je ne sais pas s'il restera à la fin de la saison, mais pour être honnête avec vous, il faut que quelque chose change. Je pense que les propriétaires américains doivent comprendre que nous les respectons, et j’ai un immense respect pour ceux qui mettent l’argent sur la table, mais au final, ne vous mêlez pas de choses que vous ne comprenez pas. »
Il a insisté sur le fait que traiter le football strictement comme une entreprise éloigne les supporters. « Le football est une affaire sérieuse pour tant de gens, et vous essayez de faire des affaires tout le temps, ce qui signifie que les supporters de Chelsea en ont assez. Ils ne veulent pas d’affaires au club, ils veulent du succès. »
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Naïveté tactique et manque de vision
Ce manque de direction semble peser psychologiquement sur un effectif mentalement épuisé. Petit a remis en question la stratégie globale en posant la question suivante : « Depuis le début de la saison, quelle est la vision, y compris sur le plan sportif, avec l'entraîneur ? Quelle est cette vision ? Comment allons-nous jouer ? »
Cela a été brutalement mis en évidence face au PSG. Petit était perplexe face aux décisions de l'entraîneur, déclarant : « Quand on voit Rosenior face au PSG et qu'ils ont joué à trois en défense, franchement. Avez-vous vu contre quelle équipe vous jouez ? Qui sont les attaquants du Paris Saint-Germain ? Ces gars-là, ils vous tuent. En un contre un, ils vous tuent. Et vous jouez à trois en défense ? Vraiment ? »