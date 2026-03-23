« Il faut que ça change » : Liam Rosenior craint de ne pas être à la hauteur à Chelsea, tandis qu'une légende du club affirme que les propriétaires américains « ne comprennent pas » le football

L'ancien milieu de terrain a vivement critiqué la direction du club, laissant entendre qu'elle privilégiait les intérêts commerciaux au détriment des succès sportifs. Dans une analyse cinglante, Petit a déclaré : « Je ne sais pas s'il restera à la fin de la saison, mais pour être honnête avec vous, il faut que quelque chose change. Je pense que les propriétaires américains doivent comprendre que nous les respectons, et j’ai un immense respect pour ceux qui mettent l’argent sur la table, mais au final, ne vous mêlez pas de choses que vous ne comprenez pas. »

Il a insisté sur le fait que traiter le football strictement comme une entreprise éloigne les supporters. « Le football est une affaire sérieuse pour tant de gens, et vous essayez de faire des affaires tout le temps, ce qui signifie que les supporters de Chelsea en ont assez. Ils ne veulent pas d’affaires au club, ils veulent du succès. »