« Il faut qu'on remporte ce titre » : Rebecca Lowe, présentatrice sur FOX, évoque la confiance de l'Angleterre pour la Coupe du monde, la dynamique de l'équipe masculine américaine et les raisons pour lesquelles le Japon est considéré comme un outsider

28 mai : Edu, consultant sur Apple TV, analyse le groupe de Mauricio Pochettino, évoque les attentes autour de Gio Reyna et définit les critères de réussite en Coupe du monde.

23 mars : Taylor Twellman, analyste d’Apple TV, explique pourquoi Cavan Sullivan doit jouer davantage et fait le point sur l’Inter Miami.

18 février : Lori Lindsey, consultante CBS, explique pourquoi la NWSL est la meilleure ligue au monde et évoque l’arrivée de Summit et Legacy.

9 janvier : Shaka Hislop (analyste ESPN) : pourquoi Arsenal aurait-il recruté la mauvaise attaquante en la personne de Gyökeres ?

16 décembre : Jenny Chiu, analyste DAZN, explique pourquoi la NWSL ne peut pas se permettre de perdre Trinity Rodman et souligne l’impact du World Sevens.

12 décembre : Bradley Wright-Phillips (analyste Apple TV) : le passage de la MLS de l’automne au printemps change la donne, l’impact de Lionel Messi sur la MLS Cup et la menace que représente le LA Galaxy en 2026

5 décembre : Dax McCarty, 2e partie : l’analyste d’Apple TV explique comment le fait que Javier Mascherano ait laissé Luis Suárez sur le banc a contribué à faire progresser l’Inter Miami, et vante les mérites de Thomas Müller, « à ne pas manquer », et de Vancouver à l’approche de la MLS Cup

3 décembre : Dax McCarty : « Je suis fier de revoir cette équipe » – L’analyste d’Apple TV évoque Mauricio Pochettino.

15 nov. : Kacey White : l’analyste d’ESPN et légende de la NWSL revient sur la saison universitaire de football mouvementée, explique pourquoi l’UNC pourrait avoir du mal à réitérer son exploit et livre ses pronostics

14 nov. : Taylor Twellman : l’analyste d’Apple TV décrypte le changement de calendrier de la MLS, l’ascension de Son Heung-Min avec le LAFC, les surprises des play-offs et le dilemme de Luis Suárez à l’Inter Miami

4 nov. – Geoff Shreeves : l’analyste de CBS Sports Golazo évoque la profondeur de l’effectif d’Arsenal, les difficultés de Liverpool et la prise de conscience de la réalité du championnat pour Wrexham.

29 octobre – Kaylyn Kyle : l’analyste d’Apple TV revient sur Thomas Müller et les « incroyables » Vancouver Whitecaps, la renaissance de l’Inter Miami et les ambitions du Canada pour la Coupe du monde 2026

24 octobre - Steve McManaman : l’analyste d’ESPN revient sur le Real Madrid de Xabi Alonso, le Clásico et les raisons pour lesquelles l’« excellent » Jude Bellingham doit faire partie de la sélection anglaise

20 oct. - Alexi Lalas : l'analyste de FOX salue Mauricio Pochettino pour avoir redonné du mordant à l'équipe nationale américaine, mais estime que « rien n'est encore joué » quant à la réussite en Coupe du monde

17 oct. – Herculez Gomez (analyste ESPN) : il approuve le match Barcelone-Villarreal prévu en décembre à Miami, mais prévient : « Si vous autorisez la Liga, vous autorisez tout le monde. »

16 octobre - Herculez Gomez : l’analyste d’ESPN reste sceptique concernant Mauricio Pochettino à la tête de l’équipe nationale américaine, mais reconnaît que les récents résultats constituent « sa période la plus impressionnante ».

2 octobre - Clive Tyldesley : l’analyste de CBS évoque les joueurs américains en Ligue des champions, l’« grande année » de la sélection américaine en Coupe du monde et la protection des jeunes footballeurs.

30 septembre - David Villa : la légende espagnole et analyste pour DAZN évoque les ambitions du Barça en Ligue des champions, le « phénoménal » Lamine Yamal et la « formidable opportunité » que représente l’accueil de la Coupe du monde par les États-Unis.

17 septembre - Stu Holden : l’analyste de FOX évoque la renaissance de Gio Reyna, l’avenir de Christian Pulisic à l’AC Milan et la manière dont Mauricio Pochettino peut forger « une équipe américaine qui nous enthousiasme ».

11 septembre - Maurice Edu : l’analyste d’Apple TV dresse le bilan de la première année de Mauricio Pochettino à la tête des États-Unis et s’interroge sur la disparition de Weston McKennie.

9 septembre - Sacha Kljestan : l’analyste d’Apple TV exhorte Mauricio Pochettino à conserver son groupe cadre et livre son avis sur la MLS et Luis Suárez (Inter Miami).

28 août - Keith Costigan : l’analyste d’Apple TV évoque le besoin d’un trophée pour Arsenal, explique pourquoi « écarter Liverpool est tout à fait ridicule » et détaille comment la Coupe du monde des clubs peut stimuler la croissance de la MLS.

21 août - Marcelo Balboa : l’analyste Apple TV fustige les critiques acerbes de ses anciens coéquipiers de l’équipe nationale américaine à l’encontre de Christian Pulisic et salue l’impact de Son Heung-Min en MLS.

15 août – Nedum Onuoha : l’analyste d’ESPN explique pourquoi Antonee Robinson est « aussi bon que n’importe quel » défenseur de Premier League, s’inquiète pour Alexander Isak et prévoit un rebond de Man City

6 août - Kasey Keller : l’analyste d’ESPN critique le bilan décevant de Mauricio Pochettino à la tête de l’équipe nationale américaine et salue le retour « brillant » de Matt Turner en MLS.

31 juillet - Andres et Nico Cantor : le duo père-fils analyse le principal défi de Mauricio Pochettino avec l’équipe nationale américaine et affirme que Leo Messi, à l’Inter Miami, « incarne à lui seul le football ».

29 juillet - Dax McCarty : L’analyste d’Apple TV défend la suspension de Lionel Messi par la MLS, décrypte le nouveau format de la Leagues Cup et explique pourquoi le Club América part favori.

25 juillet - Derek Rae : le commentateur d’ESPN revient sur l’adaptation difficile de Gio Reyna à Dortmund et explique pourquoi « personne ne sait » jusqu’où peut aller le milieu de terrain de 22 ans de l’équipe nationale américaine

7 juillet – Callum Williams : commentateur de football international sur Apple TV, sur l’impact des équipes brésiliennes en Coupe du monde des clubs

27 juin - Kyle Martino : analyste sur TNT, évoque le manque de buteurs chez les États-Unis, l’état général du programme et le retour du Showdown à New York

23 juin - Dax McCarty : l’analyste d’Apple TV évoque l’opportunité et la pression qui pèsent sur Mauricio Pochettino et la sélection américaine à l’approche de la Coupe du monde.

19 juin – Herculez Gomez : consultant ESPN explique son optimisme pour la Coupe du monde des clubs, partage ses souvenirs de la compétition et estime que l’édition 2026 pourrait devenir « le plus grand événement sportif de l’histoire ».

17 juin – Herculez Gomez, analyste ESPN, revient sur la controverse Christian Pulisic, le niveau de l’équipe nationale américaine, les divisions parmi les supporters et salue l’accessibilité de Diego Luna.





11 juin – Diego Valeri : l’analyste d’Apple TV+ évoque l’impact de Lionel Messi en MLS, son soutien aux Sounders, rivaux de l’Inter Miami, en Coupe du monde des clubs, et les liens entre les États-Unis et l’Argentine.

21 mai – Taylor Twellman : l’analyste d’Apple TV+ évoque les « affrontements passionnants » de la Coupe du monde des clubs, explique pourquoi un grand club européen l’emportera et comment l’Inter Miami pourrait en tirer parti.

13 mai - Kay Murray : analyste d’ESPN FC sur le soutien des Américains à la Coupe du monde des clubs, les équipes européennes en lice pour le trophée et la possibilité pour une équipe de la MLS de se démarquer

9 mai – Luis García : consultant ESPN sur le FC Barcelone et le « fantastique » Lamine Yamal, les lacunes philosophiques du Real Madrid et le départ de Trent Alexander-Arnold de Liverpool.

1^(er) mai – Derek Rae : consultant ESPN sur la quête de trophées de Harry Kane, les difficultés de Gio Reyna au Borussia Dortmund et la notion de « sentir l’écurie ».

28 avril – Christina Unkel : analyste des règles chez CBS Sports, elle décrypte les recours à la VAR, la notion de « visibilité » dans l’arbitrage et la reconversion d’anciens joueurs comme arbitres.

25 avril – Alejandro Moreno : consultant ESPN FC sur la déception de Kylian Mbappé au Real Madrid, la dernière saison de Carlo Ancelotti et Lamine Yamal, « le meilleur au monde »

24 avril – Bradley Wright-Phillips : analyste sur Apple TV évoque le « génie » de Lionel Messi, l’Inter Miami « combatif » et la prochaine destination de Kevin De Bruyne, qui pourrait être le NYCFC.

22 avril – Ali Krieger : analyste ESPN sur le transfert de Naomi Girma à Chelsea, l’« incroyable » Emma Hayes et la nécessité pour la NWSL de ne pas « diluer » son niveau en s’élargissant

16 avril – Jamie Carragher : l’analyste de CBS évoque la Coupe du monde des clubs et le calendrier surchargé, juge Trent Alexander-Arnold « décevant » et salue le nouveau contrat de Mo Salah, « réjouissant ».

14 avril – Kevin Egan : animateur sur Apple TV+ évoque la Coupe du monde 2026, la Coupe du monde des clubs 2025 et le développement du football en Amérique.

11 avril – Kay Murray : présentatrice d’ESPN FC évoque Harry Kane et les ambitions du Bayern Munich en Bundesliga, le « talent indéniable » de Gio Reyna ainsi que la course au Ballon d’Or, qui manque de « candidat hors pair ».

8 avril - Kevin Egan : l’analyste d’Apple TV évoque un éventuel lien entre Kevin De Bruyne, Lionel Messi et la MLS, ainsi que la « prestance » de Cavan Sullivan et Wilfried Nancy, un joueur « d’un autre niveau ».

26 mars - Kasey Keller : « Des joueurs qui préféreraient être à la plage » - L’analyste d’ESPN dénonce le « malaise général » des internationaux américains et estime que Mauricio Pochettino doit prouver son « engagement à 100 % ».

21 mars – Kaylyn Kyle : l’analyste d’Apple TV Studio évoque Lionel Messi et l’Inter Miami, la nature « chaotique » de la MLS, et explique pourquoi l’exode des joueuses de la NWSL pourrait « nuire à la ligue ».

13 mars – Micah Richards : l’analyste de CBS Sports aborde l’avenir de Manchester City, explique pourquoi le Real Madrid remportera la Ligue des champions et revient sur son pari avec Jude Bellingham.

11 mars – Antonella Gonzalez : l’analyste d’Apple TV revient sur son interview de Lionel Messi (Inter Miami), la croissance de l’influence latino-américaine en MLS et la place des femmes hispanophones dans les médias sportifs.

4 mars - Nico Cantor : l’analyste de CBS Sports vante Mauricio Pochettino, un entraîneur « de classe mondiale », critique le format « mitigé » de la Ligue des champions et explique pourquoi l’USL peut rivaliser avec la MLS.

26 février - Andrew Wiebe : L’analyste d’Apple TV revient sur la «intersaison agitée» des San Jose Earthquakes, évoque l’arrivée éventuelle de Kevin De Bruyne en MLS et analyse la progression de la ligue.

20 février – Taylor Twellman : l’analyste d’Apple TV évoque le « flop » de l’Inter Miami de Lionel Messi en playoffs de MLS, la progression de Cavan Sullivan et la menace représentée par Cincinnati.

18 février – Taylor Twellman : l’analyste d’Apple TV évoque les ambitions de l’équipe nationale américaine en Coupe du monde, Mauricio Pochettino et les victoires marquantes qui manquent à son palmarès.

11 février – Maurice Edu : l’analyste d’Apple TV évoque le potentiel de l’équipe nationale, l’« arrogance assumée » de Cavan Sullivan et la « vitrine mondiale » de la MLS

30 janvier - Keith Costigan : commentateur Apple TV sur Mo Salah et Liverpool, l’expérience Olivier Giroud au LAFC et plus encore

28 janvier - Nigel Reo-Coker : analyste du CBS Sports Golazo Network, il décrypte le nouveau format de la Ligue des champions, le niveau du football américain et la situation d’Aston Villa.

20 janvier – Kate Scott : animatrice sur CBS Sports, évoque la mentalité du football américain, l’embauche « marquante » de Mauricio Pochettino par la sélection américaine, la « gigantesque » Coupe du monde 2026 et les raisons pour lesquelles Liverpool remportera la Ligue des champions

13 janvier - DaMarcus Beasley : légende de l’équipe nationale américaine sur la mentalité de Lionel Messi, la « bonne dynamique » de la MLS et pourquoi Mauricio Pochettino est « l’homme de la situation »

9 janvier - Callum Williams : l’analyste aborde Lionel Messi et la Coupe du monde des clubs 2025, la « naïveté » souvent affichée envers le football sud-américain, et juge « absurde » d’affirmer que Jack Grealish a « perdu la main ».

2 janvier - Jenny Chiu : la journaliste de CBS évoque les « grands changements » initiés par Emma Hayes, le « pedigree » de Mauricio Pochettino et les chances de gloire de l’Inter en Ligue des champions

17 décembre - Stu Holden : analyste de FOX Sports sur l’évolution du football américain, et pourquoi Christian Pulisic sera « le meilleur joueur de l’histoire du pays ».

12 décembre – Brian Dunseth : analyste pour Turner et Apple TV évoque Ricardo Pepi, Christian Pulisic, Gio Reyna et l’avenir de l’équipe nationale américaine sous Mauricio Pochettino.

5 décembre – Jalil Anibaba : analyste sur Apple TV, il livre ses pronostics pour la MLS Cup, évoque l’arrivée de Javier Mascherano à l’Inter Miami et pointe le « décourageant » manque de diversité parmi les entraîneurs de MLS.

21 nov. – Andrés Cantor : la légende de Telemundo évoque la mentalité argentine de Mauricio Pochettino, l’équipe nationale américaine et sa place privilégiée pour observer l’essor du football aux États-Unis.

16 nov. – Matt Doyle : l’analyste Apple TV décrypte la « folie » défensive d’Inter Miami, la possible arrivée de Neymar aux côtés de Lionel Messi et son favori pour la MLS Cup.

7 novembre - Gary Neville : l’analyste chevronné évoque les ambitions de l’équipe nationale américaine pour la Coupe du monde, Christian Pulisic, un « sacré joueur », David Beckham, « infatigable », et l’arrivée de Cristiano Ronaldo en MLS

31 octobre - Herculez Gomez : l’analyste d’ESPN FC analyse l’impact de Mauricio Pochettino, la course « très ouverte » pour le poste d’attaquant de l’équipe nationale américaine et un effectif « qui manque de responsabilité »

29 octobre - Rebecca Lowe : la présentatrice de NBC évoque l’essor du football, l’« incroyable » Emma Hayes et Mauricio Pochettino, qui « se fait de plus en plus connaître »

24 octobre - Andrew Wiebe : l’analyste d’Apple TV décrypte les play-offs de la MLS, la « forme explosive » de Lionel Messi et la manière dont l’Inter Miami peut devenir la « meilleure équipe de tous les temps » de la ligue

17 octobre - Jamie Carragher : l’analyste chevronné évoque l’équipe nationale américaine, fustige Manchester City dans une affaire judiciaire et s’interroge sur Mauricio Pochettino malgré une « excellente » recrue.



