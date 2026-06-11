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Rebecca Lowe, Fox SportsGOAL
Thomas Hindle

Traduit par

« Il faut qu'on remporte ce titre » : Rebecca Lowe, présentatrice sur FOX, évoque la confiance de l'Angleterre pour la Coupe du monde, la dynamique de l'équipe masculine américaine et les raisons pour lesquelles le Japon est considéré comme un outsider

Angleterre
Etats-Unis
Japon
Coupe du monde
FEATURES
Analysis

Mic'd Up : La présentatrice de FOX sera au cœur de la couverture médiatique de la Coupe du monde, et elle estime qu'il est temps pour l'Angleterre de rêver à nouveau.

NEW YORK — Rebecca Lowe continue de rêver. Tous les quatre ans, le football est censé revenir à la maison. Pourtant, pour une raison ou une autre – souvent liée à l’Angleterre –, les Three Lions échouent à remporter cette Coupe du monde que tout le monde attend. Soixante ans de déception, et Lowe persiste à rêver.

Alors, qu’est-ce qui rend cette édition spéciale ? Plusieurs éléments. Harry Kane vise le Ballon d’Or. Thomas Tuchel est un entraîneur d’élite et un tacticien hors pair. L’Angleterre est expérimentée, dans la fleur de l’âge et talentueuse. Mais pour Lowe, c’est plus simple : une question de statistiques.

« C’est la loi des grands nombres. Il est grand temps. On doit remporter ce titre. Tous les quatre ans. Je veux dire, je ne sais pas pour vous, mais moi je me dis : “On va le remporter. Regardez notre équipe !” Et quand je regarde celle-ci, on devrait être capables de le remporter », confie-t-elle à GOAL lors de la journée médiatique pré-Coupe du monde organisée par FOX.

Et elle n’a peut-être pas tort : les Three Lions affichent un effectif complet, ont disputé deux finales européennes consécutives et, malgré une élimination cruelle au Qatar en 2022, n’ont rien perdu de leur élan. À première vue, les raisons d’y croire sont donc nombreuses.

« Je le répète sans cesse : je crois en elles, et je vois, semaine après semaine, à quel point elles sont fortes », ajoute-t-elle.

Pourtant, la nervosité demeure : la France, l’Espagne, l’Argentine ou un Brésil renouvelé restent des obstacles redoutables. Historiquement, les Three Lions n’ont jamais dominé ces cadors.

« Je suis juste nerveuse, tellement nerveuse à l’idée de ces grands matchs qui nous attendent contre la France ou d’autres équipes », admet-elle.

Sans oublier l’équipe masculine des États-Unis (USMNT). Installée depuis près de quinze ans dans le paysage footballistique américain, Lowe suivra cet été les hommes de Mauricio Pochettino pour FOX, malgré des performances en dents de scie.

«J’adore les États-Unis. Je veux vraiment qu’ils réussissent, et je suis convaincue qu’ils réussiront s’ils remportent leur premier match », assure-t-elle.

L’aspect positif ? Les États-Unis semblent en forme et prêts à en découdre. Et si le scénario tourne mal, plus d’une centaine d’autres rencontres resteront à couvrir. Ce n’est pas une mauvaise chose. Lowe a évoqué l’Angleterre, les États-Unis, ses outsiders de la Coupe du monde et bien d’autres sujets dans le dernier épisode de Mic’d Up, la rubrique récurrente de GOAL qui donne la parole à des analystes, commentateurs et autres experts pour prendre le pouls du football américain et international. 

À noter : cette interview a été légèrement remaniée pour plus de concision et de clarté.


  • Harry Kane England 2026Getty Images

    À PROPOS DE L'ANGLETERRE

    GOAL : Vous avez affirmé que l’Angleterre remporterait la Coupe du monde. Le trophée va-t-il enfin revenir chez nous ? Et, le cas échéant, pourquoi ?

    LOWE : En vertu de la loi des grands nombres, il est grand temps que l’Angleterre l’emporte enfin. Tous les quatre ans, le même scénario se répète : je me dis, comme beaucoup, « Cette fois, c’est la bonne, regardez notre équipe ! »

    Sur le papier, on a l’effectif pour y parvenir, mais au final on échoue toujours, non ? Cette année, je refuse de dire : « Ils ne vont pas la gagner », parce que, justement, ils pourraient enfin y arriver. Je me pose la question sans cesse, mais je crois en eux ; semaine après semaine, je vois leur niveau.

    Sur le papier, ils ont le niveau pour y parvenir. Mon seul point d’interrogation concerne la défense : Mark Guehi, que j’apprécie particulièrement, sera-t-il associé à Ezri Konsa, fraîchement vainqueur de l’Europa League ? Je reste donc optimiste, mais très inquiet pour la charnière centrale, surtout en vue des chocs face à la France ou d’autres cadors.

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  • Folarin Balogun USMNT 2026Getty/GOAL

    À PROPOS DE L'ÉQUIPE NATIONALE AMÉRICAINE DE FOOTBALL

    GOAL : Que peut-on attendre de l’équipe nationale américaine ? Quelles sont ses chances ?

    LOWE : J’adore les États-Unis. Je veux qu’ils réussissent, et je suis convaincu qu’ils y parviendront s’ils remportent leur premier match. Je ne prétends pas qu’ils seront éliminés dès la phase de groupes s’ils ne gagnent pas leur entame, mais ce pays a l’habitude de se mobiliser derrière une cause. Aux Jeux olympiques, tout le monde soutient l’équipe américaine, même si l’événement ne survient que tous les quatre ans et qu’il ne s’agit pas d’une véritable sélection nationale. On l’a vu aux JO d’hiver, quand l’équipe des États-Unis a remporté le tournoi de hockey sur glace : tout le pays a vibré, avec 35 millions de téléspectateurs.

    La ferveur populaire peut propulser cette équipe au-delà de son niveau réel. Je le sais, ici, ça doit démarrer dès le premier match. Il leur faut un bon résultat, peu importe la manière : battre le Paraguay, point barre. Enchaîner ensuite avec d’autres victoires, et l’élan médiatique, les relations publiques et le marketing feront le reste. Oui, et j’espère vraiment qu’ils y parviendront – pour nous chez FOX et pour le pays.

  • Take Kubo Japan 2026Getty Images

    À propos du Japon

    GOAL : Et sans détour, quel est selon toi l’outsider capable de remporter le titre ?

    LOWE : Le Japon !

    GOAL : Pourquoi ?

    LOWE : « Le Japon regorge de joueurs de très grande qualité, mais surtout, il affiche une mentalité de gagnant. Il y a quelques mois, l’un d’eux a déclaré : “Non, on va remporter le titre. On ne se contentera pas des quarts de finale, on vise la victoire finale.” J’adore cette approche. Tout le monde sous-estime le Japon. »

  • Rebecca Lowe, It's called soccerIt's called soccer

    À PROPOS DU TRAVAIL À LA TÉLÉVISION AMÉRICAINE

    GOAL : Comment allez-vous couvrir tout cela à la télévision américaine ?

    LOWE : « Où en sommes-nous ? En 2026 ? J’ai commencé ma carrière en 2002, donc j’ai passé environ la moitié de ma carrière en Angleterre et l’autre moitié aux États-Unis. Bien sûr, je ne suis pas certain que si je retournais en Angleterre je serais capable de le faire, car c’est assez différent. Il faut donc trouver le juste équilibre, car il ne faut pas oublier qu’il y a 350 millions de personnes dans ce pays, et que beaucoup d’entre elles adorent le football et connaissent la règle du hors-jeu. Chaque année, de nouveaux téléspectateurs – parfois âgés de 25 ans, parfois de 45 ans – découvrent la Premier League ou le football par hasard ; la diffusion doit donc les prendre en compte.

    Pourtant, ce pays compte aussi des passionnés qui maîtrisent le football mieux que certains Anglais, car ils ont dû faire l’effort de s’y plonger. Avant l’arrivée de NBC, suivre une équipe de Premier League n’était pas aisé : il fallait faire ses devoirs, traquer chaque match, s’investir. Donc, d’un côté, vous avez ces fans chevronnés, de l’autre les nouveaux venus, et entre les deux tous les autres. Il faut donc doser habilement ses interventions : ne pas noyer les novices sous un jargon trop technique, sans pour autant infantiliser les experts. Après treize ans d’exercice, je crois avoir trouvé le bon équilibre.

  • Maurice Edu, Mic'd UpGOAL

    ÉDITIONS PRÉCÉDENTES DE MIC'D UP

    28 mai : Edu, consultant sur Apple TV, analyse le groupe de Mauricio Pochettino, évoque les attentes autour de Gio Reyna et définit les critères de réussite en Coupe du monde.

    23 mars : Taylor Twellman, analyste d’Apple TV, explique pourquoi Cavan Sullivan doit jouer davantage et fait le point sur l’Inter Miami.

    18 février : Lori Lindsey, consultante CBS, explique pourquoi la NWSL est la meilleure ligue au monde et évoque l’arrivée de Summit et Legacy.

    9 janvier : Shaka Hislop (analyste ESPN) : pourquoi Arsenal aurait-il recruté la mauvaise attaquante en la personne de Gyökeres ?

    16 décembre : Jenny Chiu, analyste DAZN, explique pourquoi la NWSL ne peut pas se permettre de perdre Trinity Rodman et souligne l’impact du World Sevens.

    12 décembre : Bradley Wright-Phillips (analyste Apple TV) : le passage de la MLS de l’automne au printemps change la donne, l’impact de Lionel Messi sur la MLS Cup et la menace que représente le LA Galaxy en 2026

    5 décembre : Dax McCarty, 2e partie : l’analyste d’Apple TV explique comment le fait que Javier Mascherano ait laissé Luis Suárez sur le banc a contribué à faire progresser l’Inter Miami, et vante les mérites de Thomas Müller, « à ne pas manquer », et de Vancouver à l’approche de la MLS Cup

    3 décembre : Dax McCarty : « Je suis fier de revoir cette équipe » – L’analyste d’Apple TV évoque Mauricio Pochettino.

    15 nov. : Kacey White : l’analyste d’ESPN et légende de la NWSL revient sur la saison universitaire de football mouvementée, explique pourquoi l’UNC pourrait avoir du mal à réitérer son exploit et livre ses pronostics

    14 nov. : Taylor Twellman : l’analyste d’Apple TV décrypte le changement de calendrier de la MLS, l’ascension de Son Heung-Min avec le LAFC, les surprises des play-offs et le dilemme de Luis Suárez à l’Inter Miami

    4 nov. – Geoff Shreeves : l’analyste de CBS Sports Golazo évoque la profondeur de l’effectif d’Arsenal, les difficultés de Liverpool et la prise de conscience de la réalité du championnat pour Wrexham.

    29 octobre – Kaylyn Kyle : l’analyste d’Apple TV revient sur Thomas Müller et les « incroyables » Vancouver Whitecaps, la renaissance de l’Inter Miami et les ambitions du Canada pour la Coupe du monde 2026

    24 octobre - Steve McManaman : l’analyste d’ESPN revient sur le Real Madrid de Xabi Alonso, le Clásico et les raisons pour lesquelles l’« excellent » Jude Bellingham doit faire partie de la sélection anglaise

    20 oct. - Alexi Lalas : l'analyste de FOX salue Mauricio Pochettino pour avoir redonné du mordant à l'équipe nationale américaine, mais estime que « rien n'est encore joué » quant à la réussite en Coupe du monde

    17 oct. – Herculez Gomez (analyste ESPN) : il approuve le match Barcelone-Villarreal prévu en décembre à Miami, mais prévient : « Si vous autorisez la Liga, vous autorisez tout le monde. »

    16 octobre - Herculez Gomez : l’analyste d’ESPN reste sceptique concernant Mauricio Pochettino à la tête de l’équipe nationale américaine, mais reconnaît que les récents résultats constituent « sa période la plus impressionnante ».

    2 octobre - Clive Tyldesley : l’analyste de CBS évoque les joueurs américains en Ligue des champions, l’« grande année » de la sélection américaine en Coupe du monde et la protection des jeunes footballeurs.

    30 septembre - David Villa : la légende espagnole et analyste pour DAZN évoque les ambitions du Barça en Ligue des champions, le « phénoménal » Lamine Yamal et la « formidable opportunité » que représente l’accueil de la Coupe du monde par les États-Unis.

    17 septembre - Stu Holden : l’analyste de FOX évoque la renaissance de Gio Reyna, l’avenir de Christian Pulisic à l’AC Milan et la manière dont Mauricio Pochettino peut forger « une équipe américaine qui nous enthousiasme ».

    11 septembre - Maurice Edu : l’analyste d’Apple TV dresse le bilan de la première année de Mauricio Pochettino à la tête des États-Unis et s’interroge sur la disparition de Weston McKennie.

    9 septembre - Sacha Kljestan : l’analyste d’Apple TV exhorte Mauricio Pochettino à conserver son groupe cadre et livre son avis sur la MLS et Luis Suárez (Inter Miami).

    28 août - Keith Costigan : l’analyste d’Apple TV évoque le besoin d’un trophée pour Arsenal, explique pourquoi « écarter Liverpool est tout à fait ridicule » et détaille comment la Coupe du monde des clubs peut stimuler la croissance de la MLS.

    21 août - Marcelo Balboa : l’analyste Apple TV fustige les critiques acerbes de ses anciens coéquipiers de l’équipe nationale américaine à l’encontre de Christian Pulisic et salue l’impact de Son Heung-Min en MLS.

    15 août – Nedum Onuoha : l’analyste d’ESPN explique pourquoi Antonee Robinson est « aussi bon que n’importe quel » défenseur de Premier League, s’inquiète pour Alexander Isak et prévoit un rebond de Man City

    6 août - Kasey Keller : l’analyste d’ESPN critique le bilan décevant de Mauricio Pochettino à la tête de l’équipe nationale américaine et salue le retour « brillant » de Matt Turner en MLS.

    31 juillet - Andres et Nico Cantor : le duo père-fils analyse le principal défi de Mauricio Pochettino avec l’équipe nationale américaine et affirme que Leo Messi, à l’Inter Miami, « incarne à lui seul le football ».

    29 juillet - Dax McCarty : L’analyste d’Apple TV défend la suspension de Lionel Messi par la MLS, décrypte le nouveau format de la Leagues Cup et explique pourquoi le Club América part favori.

    25 juillet - Derek Rae : le commentateur d’ESPN revient sur l’adaptation difficile de Gio Reyna à Dortmund et explique pourquoi « personne ne sait » jusqu’où peut aller le milieu de terrain de 22 ans de l’équipe nationale américaine

    7 juillet – Callum Williams : commentateur de football international sur Apple TV, sur l’impact des équipes brésiliennes en Coupe du monde des clubs

    27 juin - Kyle Martino : analyste sur TNT, évoque le manque de buteurs chez les États-Unis, l’état général du programme et le retour du Showdown à New York

    23 juin - Dax McCarty : l’analyste d’Apple TV évoque l’opportunité et la pression qui pèsent sur Mauricio Pochettino et la sélection américaine à l’approche de la Coupe du monde.

    19 juin – Herculez Gomez : consultant ESPN explique son optimisme pour la Coupe du monde des clubs, partage ses souvenirs de la compétition et estime que l’édition 2026 pourrait devenir « le plus grand événement sportif de l’histoire ».

    17 juin – Herculez Gomez, analyste ESPN, revient sur la controverse Christian Pulisic, le niveau de l’équipe nationale américaine, les divisions parmi les supporters et salue l’accessibilité de Diego Luna.


    11 juin – Diego Valeri : l’analyste d’Apple TV+ évoque l’impact de Lionel Messi en MLS, son soutien aux Sounders, rivaux de l’Inter Miami, en Coupe du monde des clubs, et les liens entre les États-Unis et l’Argentine.

    21 mai – Taylor Twellman : l’analyste d’Apple TV+ évoque les « affrontements passionnants » de la Coupe du monde des clubs, explique pourquoi un grand club européen l’emportera et comment l’Inter Miami pourrait en tirer parti.

    13 mai - Kay Murray : analyste d’ESPN FC sur le soutien des Américains à la Coupe du monde des clubs, les équipes européennes en lice pour le trophée et la possibilité pour une équipe de la MLS de se démarquer

    9 mai – Luis García : consultant ESPN sur le FC Barcelone et le « fantastique » Lamine Yamal, les lacunes philosophiques du Real Madrid et le départ de Trent Alexander-Arnold de Liverpool.

    1^(er) mai – Derek Rae : consultant ESPN sur la quête de trophées de Harry Kane, les difficultés de Gio Reyna au Borussia Dortmund et la notion de « sentir l’écurie ».

    28 avril – Christina Unkel : analyste des règles chez CBS Sports, elle décrypte les recours à la VAR, la notion de « visibilité » dans l’arbitrage et la reconversion d’anciens joueurs comme arbitres.

    25 avril – Alejandro Moreno : consultant ESPN FC sur la déception de Kylian Mbappé au Real Madrid, la dernière saison de Carlo Ancelotti et Lamine Yamal, « le meilleur au monde »

    24 avril – Bradley Wright-Phillips : analyste sur Apple TV évoque le « génie » de Lionel Messi, l’Inter Miami « combatif » et la prochaine destination de Kevin De Bruyne, qui pourrait être le NYCFC.

    22 avril – Ali Krieger : analyste ESPN sur le transfert de Naomi Girma à Chelsea, l’« incroyable » Emma Hayes et la nécessité pour la NWSL de ne pas « diluer » son niveau en s’élargissant

    16 avril – Jamie Carragher : l’analyste de CBS évoque la Coupe du monde des clubs et le calendrier surchargé, juge Trent Alexander-Arnold « décevant » et salue le nouveau contrat de Mo Salah, « réjouissant ».

    14 avril – Kevin Egan : animateur sur Apple TV+ évoque la Coupe du monde 2026, la Coupe du monde des clubs 2025 et le développement du football en Amérique.

    11 avril – Kay Murray : présentatrice d’ESPN FC évoque Harry Kane et les ambitions du Bayern Munich en Bundesliga, le « talent indéniable » de Gio Reyna ainsi que la course au Ballon d’Or, qui manque de « candidat hors pair ».

    8 avril - Kevin Egan : l’analyste d’Apple TV évoque un éventuel lien entre Kevin De Bruyne, Lionel Messi et la MLS, ainsi que la « prestance » de Cavan Sullivan et Wilfried Nancy, un joueur « d’un autre niveau ».

    26 mars - Kasey Keller : « Des joueurs qui préféreraient être à la plage » - L’analyste d’ESPN dénonce le « malaise général » des internationaux américains et estime que Mauricio Pochettino doit prouver son « engagement à 100 % ».

    21 mars – Kaylyn Kyle : l’analyste d’Apple TV Studio évoque Lionel Messi et l’Inter Miami, la nature « chaotique » de la MLS, et explique pourquoi l’exode des joueuses de la NWSL pourrait « nuire à la ligue ».

    13 mars – Micah Richards : l’analyste de CBS Sports aborde l’avenir de Manchester City, explique pourquoi le Real Madrid remportera la Ligue des champions et revient sur son pari avec Jude Bellingham.

    11 mars – Antonella Gonzalez : l’analyste d’Apple TV revient sur son interview de Lionel Messi (Inter Miami), la croissance de l’influence latino-américaine en MLS et la place des femmes hispanophones dans les médias sportifs.

    4 mars - Nico Cantor : l’analyste de CBS Sports vante Mauricio Pochettino, un entraîneur « de classe mondiale », critique le format « mitigé » de la Ligue des champions et explique pourquoi l’USL peut rivaliser avec la MLS.

    26 février - Andrew Wiebe : L’analyste d’Apple TV revient sur la «intersaison agitée» des San Jose Earthquakes, évoque l’arrivée éventuelle de Kevin De Bruyne en MLS et analyse la progression de la ligue.

    20 février – Taylor Twellman : l’analyste d’Apple TV évoque le « flop » de l’Inter Miami de Lionel Messi en playoffs de MLS, la progression de Cavan Sullivan et la menace représentée par Cincinnati.

    18 février – Taylor Twellman : l’analyste d’Apple TV évoque les ambitions de l’équipe nationale américaine en Coupe du monde, Mauricio Pochettino et les victoires marquantes qui manquent à son palmarès.

    11 février – Maurice Edu : l’analyste d’Apple TV évoque le potentiel de l’équipe nationale, l’« arrogance assumée » de Cavan Sullivan et la « vitrine mondiale » de la MLS

    30 janvier - Keith Costigan : commentateur Apple TV sur Mo Salah et Liverpool, l’expérience Olivier Giroud au LAFC et plus encore

    28 janvier - Nigel Reo-Coker : analyste du CBS Sports Golazo Network, il décrypte le nouveau format de la Ligue des champions, le niveau du football américain et la situation d’Aston Villa.

    20 janvier – Kate Scott : animatrice sur CBS Sports, évoque la mentalité du football américain, l’embauche « marquante » de Mauricio Pochettino par la sélection américaine, la « gigantesque » Coupe du monde 2026 et les raisons pour lesquelles Liverpool remportera la Ligue des champions

    13 janvier - DaMarcus Beasley : légende de l’équipe nationale américaine sur la mentalité de Lionel Messi, la « bonne dynamique » de la MLS et pourquoi Mauricio Pochettino est « l’homme de la situation »

    9 janvier - Callum Williams : l’analyste aborde Lionel Messi et la Coupe du monde des clubs 2025, la « naïveté » souvent affichée envers le football sud-américain, et juge « absurde » d’affirmer que Jack Grealish a « perdu la main ».

    2 janvier - Jenny Chiu : la journaliste de CBS évoque les « grands changements » initiés par Emma Hayes, le « pedigree » de Mauricio Pochettino et les chances de gloire de l’Inter en Ligue des champions

    17 décembre - Stu Holden : analyste de FOX Sports sur l’évolution du football américain, et pourquoi Christian Pulisic sera « le meilleur joueur de l’histoire du pays ».

    12 décembre – Brian Dunseth : analyste pour Turner et Apple TV évoque Ricardo Pepi, Christian Pulisic, Gio Reyna et l’avenir de l’équipe nationale américaine sous Mauricio Pochettino.

    5 décembre – Jalil Anibaba : analyste sur Apple TV, il livre ses pronostics pour la MLS Cup, évoque l’arrivée de Javier Mascherano à l’Inter Miami et pointe le « décourageant » manque de diversité parmi les entraîneurs de MLS.

    21 nov. – Andrés Cantor : la légende de Telemundo évoque la mentalité argentine de Mauricio Pochettino, l’équipe nationale américaine et sa place privilégiée pour observer l’essor du football aux États-Unis.

    16 nov. – Matt Doyle : l’analyste Apple TV décrypte la « folie » défensive d’Inter Miami, la possible arrivée de Neymar aux côtés de Lionel Messi et son favori pour la MLS Cup.

    7 novembre - Gary Neville : l’analyste chevronné évoque les ambitions de l’équipe nationale américaine pour la Coupe du monde, Christian Pulisic, un « sacré joueur », David Beckham, « infatigable », et l’arrivée de Cristiano Ronaldo en MLS

    31 octobre - Herculez Gomez : l’analyste d’ESPN FC analyse l’impact de Mauricio Pochettino, la course « très ouverte » pour le poste d’attaquant de l’équipe nationale américaine et un effectif « qui manque de responsabilité »

    29 octobre - Rebecca Lowe : la présentatrice de NBC évoque l’essor du football, l’« incroyable » Emma Hayes et Mauricio Pochettino, qui « se fait de plus en plus connaître »

    24 octobre - Andrew Wiebe : l’analyste d’Apple TV décrypte les play-offs de la MLS, la « forme explosive » de Lionel Messi et la manière dont l’Inter Miami peut devenir la « meilleure équipe de tous les temps » de la ligue

    17 octobre - Jamie Carragher : l’analyste chevronné évoque l’équipe nationale américaine, fustige Manchester City dans une affaire judiciaire et s’interroge sur Mauricio Pochettino malgré une « excellente » recrue.