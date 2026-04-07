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« Il faut prendre des mesures sérieuses ! » - Antonio Conte laisse entrevoir un retour à la sélection italienne alors que son contrat avec Naples reste incertain
Conte pressenti pour prendre les rênes de la sélection italienne
À 56 ans, le sélectionneur est en bonne position pour reprendre les rênes de l'équipe nationale après l'échec cuisant de l'Italie, qui n'a pas réussi à se qualifier pour une troisième Coupe du monde consécutive. Conte, qui avait déjà dirigé les Azzurri entre 2014 et 2016, semble prêt à envisager un deuxième mandat à la tête de la sélection nationale malgré ses engagements actuels à Naples. S'il reste concentré sur les objectifs immédiats de son club, l'attrait de la sélection nationale reste clairement fort.
- AFP
Il faut clarifier l'avenir de Naples
À l'issue de la victoire 1-0 de Naples face à l'AC Milan lundi soir, on a demandé à Conte si les rumeurs de plus en plus insistantes constituaient une source de distraction. Il est resté serein, soulignant que les rumeurs font tout simplement partie du jeu lorsqu'on entraîne au plus haut niveau du football italien.
«N'oublions pas que l'année dernière, au cours des trois derniers mois de la saison, les médias laissaient entendre que je quitterais Naples pour rejoindre la Juventus, n'est-ce pas ? », a déclaré Conte, selon Football Italia. « Les médias doivent écrire quelque chose, et il est tout à fait normal que mon nom figure sur cette liste. Si j'étais président de la FIGC, je me prendrais en considération au même titre que les autres. Pour de nombreuses raisons, je mettrais Conte sur cette liste. »
Conte arrive à la dernière année de son contrat à Naples. Il a toutefois confirmé qu’aucune décision définitive n’avait encore été prise concernant son avenir au sein du club, des discussions de haut niveau étant prévues à la fin de la saison en cours.
« J’ai déjà travaillé avec la Nazionale et je connais l’environnement. Je suis flatté, car représenter son pays est quelque chose de merveilleux. Vous savez tous très bien qu’il me reste un an de contrat avec Naples et qu’à la fin de la saison, je m’assiérai avec le président pour en discuter », a-t-il ajouté.
Appel à un changement en profondeur
Le déclin de l'Italie depuis son triomphe à l'Euro 2020 a été flagrant, et Conte estime que le simple fait de changer d'entraîneur ne suffit pas à résoudre les problèmes profondément enracinés au sein du football italien. Il a évoqué la mince marge qui sépare les équipes lors des compétitions internationales, tout en appelant à une approche plus rigoureuse pour développer ce sport.
« C’est décevant de penser que si nous avions remporté cette séance de tirs au but contre la Bosnie et nous étions qualifiés pour la Coupe du monde, les gens auraient parlé d’un exploit et du beau football pratiqué par l’Italie », a-t-il ajouté. « Malheureusement, seuls les résultats comptent désormais dans ce sport. Après trois Coupes du monde d’affilée, cependant, il faut prendre des mesures sérieuses. Quand j’étais entraîneur, on en parlait beaucoup, mais j’ai reçu très peu d’aide de la part des clubs. Aujourd’hui, tout est considéré comme un désastre, mais même dans les désastres, il y a toujours quelque chose à sauver. »
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Et maintenant ?
Avant de se prononcer sur son avenir, Conte restera concentré sur ses fonctions au Napoli, qui occupe actuellement la deuxième place de la Serie A avec 65 points en 31 matches, à sept points du leader, l'Inter Milan. Le club affrontera Parme dimanche prochain.