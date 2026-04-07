« Il faut prendre des mesures sérieuses ! » - Antonio Conte laisse entrevoir un retour à la sélection italienne alors que son contrat avec Naples reste incertain

À l'issue de la victoire 1-0 de Naples face à l'AC Milan lundi soir, on a demandé à Conte si les rumeurs de plus en plus insistantes constituaient une source de distraction. Il est resté serein, soulignant que les rumeurs font tout simplement partie du jeu lorsqu'on entraîne au plus haut niveau du football italien.

«N'oublions pas que l'année dernière, au cours des trois derniers mois de la saison, les médias laissaient entendre que je quitterais Naples pour rejoindre la Juventus, n'est-ce pas ? », a déclaré Conte, selon Football Italia. « Les médias doivent écrire quelque chose, et il est tout à fait normal que mon nom figure sur cette liste. Si j'étais président de la FIGC, je me prendrais en considération au même titre que les autres. Pour de nombreuses raisons, je mettrais Conte sur cette liste. »

Conte arrive à la dernière année de son contrat à Naples. Il a toutefois confirmé qu’aucune décision définitive n’avait encore été prise concernant son avenir au sein du club, des discussions de haut niveau étant prévues à la fin de la saison en cours.

« J’ai déjà travaillé avec la Nazionale et je connais l’environnement. Je suis flatté, car représenter son pays est quelque chose de merveilleux. Vous savez tous très bien qu’il me reste un an de contrat avec Naples et qu’à la fin de la saison, je m’assiérai avec le président pour en discuter », a-t-il ajouté.