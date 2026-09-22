« Il faut oublier » : Andy Robertson exhorte les joueurs de Tottenham à tourner la page du traumatisme de la relégation pour sauver leur saison

Recrue estivale, Robertson estime que l'effectif doit complètement oublier ses déceptions passées. Tottenham a évité de justesse la relégation lors des deux dernières saisons, terminant 17e en 2024-25 comme en 2025-26. L'ancien joueur de Liverpool estime que cette histoire les freine.

« On voit que la saison dernière leur a fait très mal », a déclaré Robertson dans le podcast The Overlap's Stick to Football. « Peut-être que nous sommes encore coupables de porter le poids de la saison dernière sur nos épaules. »

L'international écossais a insisté sur le fait qu'un changement de mentalité est crucial, déclarant : « Cela dépend de moi, et des autres nouveaux joueurs, si nous devons oublier. Nous devons maintenant essayer de ramener Tottenham là où nous pensons qu'il doit être. »