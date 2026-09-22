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« Il faut oublier » : Andy Robertson exhorte les joueurs de Tottenham à tourner la page du traumatisme de la relégation pour sauver leur saison
Tottenham bloqué en bas de tableau
Tottenham occupe actuellement la dernière place du classement de Premier League à l’approche de la trêve internationale. L’équipe de De Zerbi n’a pris que deux points lors de ses cinq premiers matches cette saison. Cette série catastrophique marque la première fois que Tottenham ferme la marche de l’élite à ce stade depuis la saison 2008-2009.
Malgré un investissement de plus de 300 millions de livres sterling lors du mercato estival, le club du nord de Londres continue de désespérément manquer de forme. Une récente défaite 3-2 contre Aston Villa a mis en lumière ses vulnérabilités défensives persistantes.
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Se délester du lourd bagage
Recrue estivale, Robertson estime que l'effectif doit complètement oublier ses déceptions passées. Tottenham a évité de justesse la relégation lors des deux dernières saisons, terminant 17e en 2024-25 comme en 2025-26. L'ancien joueur de Liverpool estime que cette histoire les freine.
« On voit que la saison dernière leur a fait très mal », a déclaré Robertson dans le podcast The Overlap's Stick to Football. « Peut-être que nous sommes encore coupables de porter le poids de la saison dernière sur nos épaules. »
L'international écossais a insisté sur le fait qu'un changement de mentalité est crucial, déclarant : « Cela dépend de moi, et des autres nouveaux joueurs, si nous devons oublier. Nous devons maintenant essayer de ramener Tottenham là où nous pensons qu'il doit être. »
Adhérer à la vision de De Zerbi
Robertson a rejoint Tottenham librement cet été après un passage de neuf ans couronné de succès à Anfield. Le latéral gauche a remporté deux titres de Premier League et une FA Cup avec Liverpool, mais il considérait les Spurs comme l’étape idéale pour la suite de sa carrière. Des discussions avec De Zerbi ont finalement convaincu le défenseur de franchir le pas.
« J’ai parlé directement avec l’entraîneur. Nous avons eu deux appels vidéo pendant l’été, a-t-il expliqué. Il est extrêmement ambitieux, cela se voit en tant qu’entraîneur. Il veut remporter des trophées. Mais il sait aussi que nous devons commencer à le montrer plus tôt que tard.
« Cela devait toujours être Tottenham, même depuis janvier, tant qu’ils se maintenaient. J’ai fini par m’investir dans les matches de Tottenham. Je regardais Tottenham en me disant : “allez”, surtout quand De Zerbi est arrivé. J’étais totalement confiant ; j’étais vraiment heureux de voir à quel point les Spurs me voulaient. »
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Gros test à Old Trafford
Tottenham doit rapidement se remobiliser pendant la trêve internationale actuelle afin de tenter de redresser une saison catastrophique. La pression monte déjà sur De Zerbi, qui doit obtenir un résultat positif et apaiser la frustration grandissante dans le nord de Londres.
Les Spurs disputeront un énorme choc de Premier League contre Manchester United à Old Trafford le 10 octobre. Manchester United a lui aussi connu un début de saison misérable, avec seulement cinq points pris lors de ses cinq premiers matches. Alors que les deux clubs ont un besoin urgent de victoire, cette confrontation à venir s’annonce tendue.
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