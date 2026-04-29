« Il faut oser faire ça ! » Une scène explosive a opposé le gardien du Bayern, Manuel Neuer, à un ramasseur de balles du PSG

Ses partenaires ont aussitôt suivi son exemple. Dayot Upamecano a d’abord réduit le score à 3-5 d’une tête sur un coup franc de Joshua Kimmich, puis l’excellent Luis Díaz a encore rapproché les siens au terme d’un magnifique solo conclu par une passe décisive de Harry Kane. Au final, le peu glorieux record établi par Neuer en Ligue des champions – premier gardien depuis le début des relevés détaillés en 2010 à encaisse cinq buts sans réaliser la moindre parade dans un match à élimination directe – n’a pas eu trop d’importance.

Pour la première fois depuis le début de l’enregistrement détaillé des données en 2010, un gardien a encaissé cinq buts lors d’un match à élimination directe de la Ligue des champions sans réaliser la moindre parade. Neuer n’y était toutefois pour rien.

« J’ai vu les buts. Dans ces circonstances, il est difficile d’en arrêter un. Sur deux occasions, c’était très serré ; j’aurais peut-être pu y parvenir ou au moins toucher le ballon », a-t-il expliqué après la rencontre. Même sur le penalty de Dembélé, qui a porté le score à 2-3 juste avant la mi-temps, le gardien était bien placé, mais il n’a pu que constater le passage du ballon.

« Encaisser cinq buts perturbe évidemment la défense et le gardien, mais nous ne allons pas nous voiler la face : il faut regarder de l’avant », a souligné Neuer, avant d’ajouter, confiant en vue du match retour à l’Allianz Arena : « Si nous sommes en forme, nous pouvons faire mal à leur défense et, derrière, nous pouvons faire mieux que ce soir. »

À l’Allianz Arena, il pourra en outre compter sur ses propres ramasseurs de balles.