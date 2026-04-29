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Manuel NeuerGetty Images
Jonas Rütten

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« Il faut oser faire ça ! » Une scène explosive a opposé le gardien du Bayern, Manuel Neuer, à un ramasseur de balles du PSG

Ligue des Champions
Paris Saint-Germain vs Bayern Munich
Paris Saint-Germain
Bayern Munich
M. Neuer

En marge du match entre le FC Bayern et le PSG, Manuel Neuer a eu un vif échange avec un ramasseur de balles parisien.

Une séquence diffusée par Amazon Prime montre le gardien du FC Bayern tendre la main à un ramasseur de balles du Paris Saint-Germain, posté derrière la publicité et le but du champion en titre, afin de récupérer le ballon.

Mais le jeune homme, posté derrière la publicité, refuse de lui servir le ballon et le repousse du pied. Le gardien de 40 ans insiste, gesticule, interpelle le ramasseur qui le regarde sans comprendre et hoche la tête sans conviction. Finalement, Neuer, visiblement agacé, tourne les talons, lance un regard stupéfait et s’éloigne. 

  • « Il faut d’abord oser faire ça face au GOAT Manuel Neuer », a commenté la plateforme de streaming elle-même sous la vidéo publiée. On ignore à quelle minute précise de la rencontre cette brève altercation entre le gardien et le ramasseur de balles s’est produite. Quoi qu’il en soit, la porte de la finale de la Ligue des champions à Budapest reste entrouverte pour le Bayern, malgré un retard de 2-5 à un moment donné.

    Le club le plus titré d’Allemagne a renversé la vapeur lors d’un match aller historique et aborde le retour à l’Allianz Arena, le 6 mai, avec un léger handicap de 4-5. Lorsque Ousmane Dembélé a inscrit le cinquième but parisien d’une frappe magnifique à la 58^e minute, la montagne à gravir semblait toutefois trop haute pour le Bayern. 

    Mais le capitaine bavarois a immédiatement tempéré l’enthousiasme parisien. « Après ce cinquième but encaissé, je suis allé voir certains coéquipiers. Je croyais encore pouvoir obtenir quelque chose, au moins réduire le score », a-t-il expliqué après la rencontre. Son langage corporel visait avant tout à démontrer que le Bayern ne lâcherait rien. « Il fallait montrer que nous ne nous effondrerions pas, que nous ne renoncerions pas », a-t-il ajouté.

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    Lors de la remontada du FC Bayern face au PSG, Manuel Neuer a, sans en être responsable, établi un record négatif.

    Ses partenaires ont aussitôt suivi son exemple. Dayot Upamecano a d’abord réduit le score à 3-5 d’une tête sur un coup franc de Joshua Kimmich, puis l’excellent Luis Díaz a encore rapproché les siens au terme d’un magnifique solo conclu par une passe décisive de Harry Kane. Au final, le peu glorieux record établi par Neuer en Ligue des champions – premier gardien depuis le début des relevés détaillés en 2010 à encaisse cinq buts sans réaliser la moindre parade dans un match à élimination directe – n’a pas eu trop d’importance.

    Pour la première fois depuis le début de l’enregistrement détaillé des données en 2010, un gardien a encaissé cinq buts lors d’un match à élimination directe de la Ligue des champions sans réaliser la moindre parade. Neuer n’y était toutefois pour rien.

    « J’ai vu les buts. Dans ces circonstances, il est difficile d’en arrêter un. Sur deux occasions, c’était très serré ; j’aurais peut-être pu y parvenir ou au moins toucher le ballon », a-t-il expliqué après la rencontre. Même sur le penalty de Dembélé, qui a porté le score à 2-3 juste avant la mi-temps, le gardien était bien placé, mais il n’a pu que constater le passage du ballon.

    « Encaisser cinq buts perturbe évidemment la défense et le gardien, mais nous ne allons pas nous voiler la face : il faut regarder de l’avant », a souligné Neuer, avant d’ajouter, confiant en vue du match retour à l’Allianz Arena : « Si nous sommes en forme, nous pouvons faire mal à leur défense et, derrière, nous pouvons faire mieux que ce soir. »

    À l’Allianz Arena, il pourra en outre compter sur ses propres ramasseurs de balles.

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