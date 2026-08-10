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« Il faut mettre un terme à cette rumeur » : la star de l'Ajax Mika Godts répond aux liens avec le PSG
Clarifier sa mise sur le banc contre le PEC Zwolle
L’atmosphère à la Johan Cruijff Arena était lourde de tension dimanche lorsque Godts a été nommé parmi les remplaçants pour le match d’Eredivisie contre le PEC Zwolle. Étant donné l’intérêt intense venu de Ligue 1, de nombreux supporters et observateurs ont immédiatement conclu que le joueur de 21 ans cherchait à forcer un départ d’Amsterdam.
Au micro d’ESPN, Godts a insisté sur le fait que son absence du onze de départ n’avait rien à voir avec des considérations liées à un transfert ou avec un manque d’envie de représenter le club. « J’ai ressenti une petite gêne hier à l’entraînement et je sentais encore un peu trop d’inconfort au niveau des ischio-jambiers, a expliqué Godts. Si je ne voulais vraiment pas jouer, je n’aurais pas non plus joué lors des deux derniers matches. Il faut mettre fin à cette rumeur. J’aime l’Ajax. J’ai grandi ici et je suis heureux de pouvoir encore jouer pour l’Ajax. »
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L’intérêt du PSG et les négociations en cours
Si Godts tenait à balayer les rumeurs de grève ou de rupture avec le club, il s’est montré étonnamment franc lorsqu’il a été interrogé sur les informations persistantes l’associant à un départ vers la capitale française. Le PSG est connu pour suivre l’ailier depuis longtemps. « Il y a des discussions. Je ne vais pas dire que ce n’est pas vrai, parce que sinon plus personne ne me prendrait au sérieux », a reconnu Godts.
Malgré l’attrait du Parc des Princes et l’opportunité de rejoindre un effectif qui a dominé le football européen récemment, Godts a maintenu que sa responsabilité première restait envers son club actuel. « Mais avant tout, nous devons mettre un terme à l’idée que certaines personnes ont pu penser que je ne voulais pas jouer. Tant qu’aucun accord ne sera trouvé, je jouerai chaque minute qu’on me demandera de jouer pour l’Ajax. »
Intervention de l’agent et gestion de la charge de travail
L’explication du joueur a été pleinement soutenue par son représentant, Niels De Jonck, qui avait plus tôt tenté d’éteindre les spéculations lors d’un entretien accordé à De Telegraaf. L’agent a souligné que la décision de laisser Godts sur le banc relevait d’une nécessité tactique et médicale, et non d’un signe d’un départ imminent.
De Jonck a déclaré : « Cela n’a rien à voir avec ce qui se passe avec le PSG. Mika n’est pas comme ça. C’était simplement un cas de surcharge. C’est donc une précaution afin d’éviter toute prise de risque. »
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Sanchez souligne l’importance de Godts pour l’Ajax
L'entraîneur de l'Ajax, Michel Sanchez, ne se fait aucune illusion quant à l'importance de Godts dans son dispositif tactique. Malgré la victoire contre Zwolle, le technicien a souligné que son équipe avait eu du mal à se créer de vraies occasions sans son ailier vedette sur le terrain en première période. Sanchez espère que le joueur de 21 ans sera totalement remis pour les prochaines échéances européennes, alors que le club doit gérer de front ses obligations nationales et sa campagne continentale. « Parce que nous avons besoin de lui. Il est important pour nous. Nous ne pouvons vraiment pas nous passer de lui », a déclaré Sanchez.
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