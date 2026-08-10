L’atmosphère à la Johan Cruijff Arena était lourde de tension dimanche lorsque Godts a été nommé parmi les remplaçants pour le match d’Eredivisie contre le PEC Zwolle. Étant donné l’intérêt intense venu de Ligue 1, de nombreux supporters et observateurs ont immédiatement conclu que le joueur de 21 ans cherchait à forcer un départ d’Amsterdam.

Au micro d’ESPN, Godts a insisté sur le fait que son absence du onze de départ n’avait rien à voir avec des considérations liées à un transfert ou avec un manque d’envie de représenter le club. « J’ai ressenti une petite gêne hier à l’entraînement et je sentais encore un peu trop d’inconfort au niveau des ischio-jambiers, a expliqué Godts. Si je ne voulais vraiment pas jouer, je n’aurais pas non plus joué lors des deux derniers matches. Il faut mettre fin à cette rumeur. J’aime l’Ajax. J’ai grandi ici et je suis heureux de pouvoir encore jouer pour l’Ajax. »