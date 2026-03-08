« Il faut leur faire un câlin ! » - Igor Tudor démoli par l'ancien entraîneur de Tottenham pour avoir changé d'avis sur la lutte contre la relégation

Les spéculations concernant l'avenir de Tudor vont déjà bon train, mais le club semble déterminé à le garder pour l'instant. Interrogé directement sur la sécurité de son emploi après la défaite contre Palace, Tudor est resté évasif quant à son avenir chez les Spurs, se contentant de répondre « sans commentaire » lorsqu'on lui a demandé s'il serait sur le banc pour le prochain match.

Le calendrier n'offre aucun répit à ce géant en difficulté. Avec un match de huitième de finale de Ligue des champions contre l'Atlético Madrid à l'horizon et un déplacement difficile à Liverpool à suivre, la pression atteint son paroxysme. Un an seulement après avoir remporté l'Europa League, les Spurs sont désormais confrontés à la menace très réelle d'un match décisif pour le maintien contre Nottingham Forest, une réalité que Sherwood et les fidèles supporters des Spurs ont du mal à accepter.