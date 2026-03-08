Goal.com
« Il faut leur faire un câlin ! » - Igor Tudor démoli par l'ancien entraîneur de Tottenham pour avoir changé d'avis sur la lutte contre la relégation

L'ancien entraîneur de Tottenham Hotspur, Tim Sherwood, a lancé une attaque cinglante contre les tactiques d'Igor Tudor et son changement soudain de discours concernant le statut du club en première division. Le mandat du Croate à Tottenham Hotspur a dépassé toute apparence de période de lune de miel et a directement débouché sur une autopsie prématurée après une série de résultats désastreux qui l'ont vu perdre ses trois premiers matchs à la tête de l'équipe.

  • Une dure réalité en Premier League pour l'entraîneur intérimaire

    La situation de Tottenham est devenue de plus en plus critique après une défaite 2-1 contre Fulham, suivie d'une défaite 3-1 à domicile contre Crystal Palace. Sherwood pense que l'intensité du jeu anglais a pris Tudor au dépourvu. « Je pense qu'il a été directement confronté à la réalité de la Premier League. Ce n'est pas facile. C'est une compétition difficile. Il semble parfois perdu sur la touche. Il ne savait rien à ce sujet », a déclaré Sherwood sur Sky Sports.

    Tudor critiqué pour avoir changé d'avis

    Sherwood a exprimé son incrédulité face à la rapidité avec laquelle l'ambiance s'est détériorée, les Spurs occupant actuellement la 16e place après une série de résultats désastreux. Redknapp a particulièrement critiqué le changement de ton de Tudor, qui est passé d'une confiance totale à une critique publique de son équipe. « Il est passé de « Je garantis à 100 % que nous passerons la saison prochaine en Premier League » à « Les joueurs ne sont pas assez en forme, nous ne sommes pas bons en attaque, nous ne sommes pas bons au milieu, nous ne sommes pas bons en défense, nous avons besoin que nos joueurs blessés retrouvent la forme ». Il faut faire avec ce qu'on a. Oublier toutes ces absurdités. Se concentrer sur les joueurs qui sont en forme actuellement et essayer de leur donner un coup de pouce », a-t-il ajouté.

  • Le besoin d'une étreinte chaleureuse

    Selon Sherwood, l'approche agressive actuellement adoptée envers l'équipe risque de se retourner contre elle alors que la menace de la relégation en Championship plane. « Ce n'est pas en les frappant avec un bâton que vous obtiendrez ce regain d'énergie [du nouveau manager] », a fait valoir Sherwood. « Pas si le revers de la médaille est la relégation. Vous devez les dorloter. Il faut trouver la meilleure solution. Il faut leur proposer une solution simple pour définir notre façon de jouer. C'est ainsi que nous jouons. »

    La menace imminente du championnat

    Les spéculations concernant l'avenir de Tudor vont déjà bon train, mais le club semble déterminé à le garder pour l'instant. Interrogé directement sur la sécurité de son emploi après la défaite contre Palace, Tudor est resté évasif quant à son avenir chez les Spurs, se contentant de répondre « sans commentaire » lorsqu'on lui a demandé s'il serait sur le banc pour le prochain match.

    Le calendrier n'offre aucun répit à ce géant en difficulté. Avec un match de huitième de finale de Ligue des champions contre l'Atlético Madrid à l'horizon et un déplacement difficile à Liverpool à suivre, la pression atteint son paroxysme. Un an seulement après avoir remporté l'Europa League, les Spurs sont désormais confrontés à la menace très réelle d'un match décisif pour le maintien contre Nottingham Forest, une réalité que Sherwood et les fidèles supporters des Spurs ont du mal à accepter.

