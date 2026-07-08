« Il faut le tacler » : selon un ancien défenseur de l’équipe d’Angleterre, c’est la seule façon d’arrêter Harry Kane. L’expert explique comment le buteur aux records époustouflants a tiré profit de son transfert de Tottenham au Bayern Munich

Un sacre lors de la Coupe du monde 2026 en Amérique du Nord, où il a déjà marqué six buts, lui offrirait une légitimité supplémentaire, d’autant que les Three Lions se sont hissés en quarts de finale.

Son dernier but est tombé lors d’une victoire palpitante 3-2 contre le Mexique dans l’emblématique stade Azteca. Interrogé par GOAL sur la possibilité de contenir Kane, l’ancien défenseur central des Three Lions, Walker – s’exprimant en collaboration avec World Cup Betting – a déclaré : « Il faut lui mettre un coup de pied, car il vous en rendra un aussi !

« La force d’Harry, c’est son jeu complet. Même quand il ne marque pas – ce qui arrive rarement –, il reste impliqué et demeure un adversaire redoutable. Des joueurs comme lui ou [Alan] Shearer ont plus d’une corde à leur arc : ils sont avant tout des buteurs hors pair, mais ils apportent aussi beaucoup au collectif.

« Il y a des joueurs comme Ian Wright, il y a des joueurs comme Harry : on a l’impression qu’ils ne peuvent pas être à la hauteur à la 92e ou à la 93e minute, mais leur conviction qu’ils vont marquer un but est inébranlable. Harry a fait ses preuves depuis dix ans. Certains ont douté de lui, mais il a répondu sur le terrain. Sans lui, je ne sais pas où nous en serions.

« Actuellement, nos deux fers de lance sont Jude Bellingham et Harry. Ils n’ont pas seulement porté l’équipe – la performance collective contre le Mexique a été déterminante –, mais jusqu’ici, ils ont mené la charge et fait avancer le groupe. »

Interrogé sur la manière dont Kane est devenu l’un des meilleurs numéros 9 mondiaux, Walker a ajouté : « C’est un footballeur fantastique. Je pense que parfois, partir à l’étranger permet aussi d’apprendre différents aspects du jeu. Je pense donc qu’Harry apporte un plus : ses déplacements, sa capacité à repérer les zones dangereuses.

« Car évidemment, il a passé tant d’années à Tottenham et on s’imprègne de cette philosophie de Tottenham. Eh bien, je pense que le Bayern lui a fait découvrir une autre facette du football. Et il transpose cela sur le terrain ; aujourd’hui, il est probablement l’avant-centre le plus complet au monde. »