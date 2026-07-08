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« Il faut le tacler » : selon un ancien défenseur de l’équipe d’Angleterre, c’est la seule façon d’arrêter Harry Kane. Il explique comment le buteur aux records époustouflants a tiré profit de son transfert de Tottenham au Bayern Munich
Le GOAT anglais ? Kane se rapproche des records de buts et de sélections
Il a inscrit plus de 200 buts en Premier League sous les couleurs des Spurs, devenant ainsi le meilleur buteur de l'histoire du club, mais il a souhaité changer d'air en 2023 après avoir constaté qu'il lui était impossible de remporter de grands titres dans le nord de Londres.
La fameuse « malédiction des trophées » de Kane a pris fin en Allemagne : à 32 ans, il reste au sommet de son art et a désormais remporté deux titres de champion de Bundesliga. Il a maintenu un niveau individuel remarquable à l’Allianz Arena, avec un record personnel de 61 buts la saison dernière, ce qui porte son total à 146 buts pour le Bayern en 147 matches.
Cette forme s’est également reflétée au niveau international, son compteur avec l’Angleterre atteignant désormais 85 buts, et ce n’est pas fini. Il ne lui manque plus que six sélections pour égaler le record de Peter Shilton, détenteur depuis longtemps du nombre de sélections. Beaucoup estiment qu’il est en passe de devenir le « GOAT » (le plus grand de tous les temps).
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Peut-on arrêter Kane ? Comment il est devenu le meilleur numéro 9 du monde
Un sacre lors de la Coupe du monde 2026 en Amérique du Nord, où il a déjà marqué six buts, lui offrirait une légitimité encore plus solide, d’autant que les Three Lions se sont hissés en quarts de finale.
Son dernier but est tombé lors d’une victoire palpitante 3-2 contre le Mexique dans l’emblématique stade Azteca. Interrogé par GOAL sur la possibilité de contenir Kane, l’ancien défenseur central des Three Lions, Walker – s’exprimant en collaboration avec World Cup Betting – a déclaré : « Il faut lui mettre un coup de pied, car il vous le rendra !
« C’est la force d’Harry : son jeu complet. Dans les rares matchs où il ne marque pas, il reste tout de même omniprésent et redoutable. Des joueurs comme lui ou [Alan] Shearer ont plus d’une corde à leur arc : ils sont avant tout des buteurs hors pair, mais ils apportent aussi beaucoup au collectif.
« Il y a des joueurs comme Ian Wright, il y a des joueurs comme Harry : on a l’impression qu’ils ne peuvent pas être à la hauteur à la 92e ou à la 93e minute, mais leur conviction qu’ils vont marquer un but est inébranlable. Harry a fait ses preuves depuis dix ans. Certains ont douté de lui, mais il a répondu sur le terrain et s’est révélé indispensable.
« Actuellement, nos deux fers de lance sont Jude Bellingham et Harry. Ils n’ont pas seulement porté l’équipe – la performance collective contre le Mexique a été déterminante –, mais jusqu’ici, ils menaient la danse et constituaient le moteur du groupe. »
Interrogé sur la manière dont Kane est devenu l’un des meilleurs numéros 9 mondiaux, Walker a ajouté : « C’est un footballeur fantastique. Je pense que partir à l’étranger permet parfois d’apprendre différents aspects du jeu. Harry apporte donc un plus : ses déplacements, sa capacité à repérer les zones dangereuses.
« Car évidemment, il a passé tant d’années à Tottenham et on s’imprègne de cette philosophie de Tottenham. Eh bien, je pense que le Bayern lui a fait découvrir une autre facette du football. Et il transpose cela sur le terrain ; aujourd’hui, il est probablement l’avant-centre le plus complet au monde. »
Quel autre avant-centre peut revendiquer une place dans la catégorie des « attaquants imparables » ?
Kane se révèle être un véritable casse-tête pour les meilleurs défenseurs du football mondial actuel. Interrogé sur les attaquants les plus redoutables qu’il ait affrontés, Walker, ancienne star de Nottingham Forest et de Sheffield Wednesday, a déclaré : « Marco van Basten, il avait tout. Son talent était effrayant, son rythme de travail excellent ; il était redoutable dans la surface et mesurait 1,88 m, donc il avait tout. Les Brésiliens comme Careca étaient aussi des adversaires redoutables.
« N’importe qui peut devenir un grand avant-centre si on le laisse faire. Il faut leur imposer son autorité. Mais il y en a quelques-uns qui, quelles que soient les circonstances du match, sont imparables.
« [Erling] Haaland, [Kylian] Mbappé, Kane… Ces garçons sont imparables si on les met dans une certaine situation. Mettez Harry dans la surface, il est imparable. Mbappé, dans certaines situations, peu importe que vous soyez un excellent défenseur, vous ne pourrez pas l’arrêter. Et c’est pareil pour Haaland, et c’est ce qui le rend vraiment spécial. »
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Kane contre Haaland : l'Angleterre est prête pour son match de Coupe du monde face à la Norvège.
Kane, Haaland et Mbappé sont toujours en course pour soulever la Coupe du monde sur le sol nord-américain. Deux d’entre eux s’affronteront en quarts de finale, tandis que l’Angleterre prépare un choc très attendu contre la Norvège, samedi à Miami.
Les Three Lions s’appuieront sur leur capitaine, épaulé par le milieu « galactique » Bellingham, pour montrer une nouvelle fois l’exemple. Thomas Tuchel et ses hommes espèrent que les Norvégiens ne trouveront pas de réponse aux multiples questions que Kane pose sans relâche dans le dernier tiers du terrain.
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