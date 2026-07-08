Un sacre lors de la Coupe du monde 2026 en Amérique du Nord, où il a déjà marqué six buts, lui offrirait une légitimité encore plus solide, d’autant que les Three Lions se sont hissés en quarts de finale.

Son dernier but est tombé lors d’une victoire palpitante 3-2 contre le Mexique dans l’emblématique stade Azteca. Interrogé par GOAL sur la possibilité de contenir Kane, l’ancien défenseur central des Three Lions, Walker – s’exprimant en collaboration avec World Cup Betting – a déclaré : « Il faut lui mettre un coup de pied, car il vous le rendra !

« C’est la force d’Harry : son jeu complet. Dans les rares matchs où il ne marque pas, il reste tout de même omniprésent et redoutable. Des joueurs comme lui ou [Alan] Shearer ont plus d’une corde à leur arc : ils sont avant tout des buteurs hors pair, mais ils apportent aussi beaucoup au collectif.

« Il y a des joueurs comme Ian Wright, il y a des joueurs comme Harry : on a l’impression qu’ils ne peuvent pas être à la hauteur à la 92e ou à la 93e minute, mais leur conviction qu’ils vont marquer un but est inébranlable. Harry a fait ses preuves depuis dix ans. Certains ont douté de lui, mais il a répondu sur le terrain et s’est révélé indispensable.

« Actuellement, nos deux fers de lance sont Jude Bellingham et Harry. Ils n’ont pas seulement porté l’équipe – la performance collective contre le Mexique a été déterminante –, mais jusqu’ici, ils menaient la danse et constituaient le moteur du groupe. »

Interrogé sur la manière dont Kane est devenu l’un des meilleurs numéros 9 mondiaux, Walker a ajouté : « C’est un footballeur fantastique. Je pense que partir à l’étranger permet parfois d’apprendre différents aspects du jeu. Harry apporte donc un plus : ses déplacements, sa capacité à repérer les zones dangereuses.

« Car évidemment, il a passé tant d’années à Tottenham et on s’imprègne de cette philosophie de Tottenham. Eh bien, je pense que le Bayern lui a fait découvrir une autre facette du football. Et il transpose cela sur le terrain ; aujourd’hui, il est probablement l’avant-centre le plus complet au monde. »