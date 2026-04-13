« Il faut le satisfaire » : Everton reçoit un avertissement concernant le transfert d'Iliman Ndiaye alors que des rumeurs le lient à Manchester United

Formé à Sheffield United, où il a contribué à la promotion en Premier League lors de la saison 2022-2023, Ndiaye a fait son retour en Angleterre en 2024. Recruté par Everton pour 17 millions de livres (23 millions de dollars) auprès de Marseille, il s’est rapidement imposé comme le principal atout créatif des Toffees.

Un pari gagnant : le talentueux milieu de 26 ans s’est rapidement imposé comme le maillon le plus créatif des Toffees. Il a atteint la barre des dix buts la saison dernière, puis ajouté six réalisations et trois passes décisives à son compteur cette saison.

Doté d’une capacité rare à percuter balle au pied sur de longues distances en se faufilant entre les défenseurs, il n’est guère surprenant que ce natif de France soit devenu un joueur très convoité.

Selon plusieurs rumeurs, Manchester United, désireux de renforcer son attaque, aurait coché son nom sur les tablettes d’Old Trafford, tandis qu’Everton pourrait réaliser une plus-value substantielle sur un joueur sous contrat jusqu’en 2029.