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« Il faut le satisfaire » : Everton reçoit un avertissement concernant le transfert d'Iliman Ndiaye alors que des rumeurs le lient à Manchester United
Ndiaye s’avère être un bon investissement pour un transfert de 17 millions de livres sterling.
Formé à Sheffield United, où il a contribué à la promotion en Premier League lors de la saison 2022-2023, Ndiaye a fait son retour en Angleterre en 2024. Recruté par Everton pour 17 millions de livres (23 millions de dollars) auprès de Marseille, il s’est rapidement imposé comme le principal atout créatif des Toffees.
Un pari gagnant : le talentueux milieu de 26 ans s’est rapidement imposé comme le maillon le plus créatif des Toffees. Il a atteint la barre des dix buts la saison dernière, puis ajouté six réalisations et trois passes décisives à son compteur cette saison.
Doté d’une capacité rare à percuter balle au pied sur de longues distances en se faufilant entre les défenseurs, il n’est guère surprenant que ce natif de France soit devenu un joueur très convoité.
Selon plusieurs rumeurs, Manchester United, désireux de renforcer son attaque, aurait coché son nom sur les tablettes d’Old Trafford, tandis qu’Everton pourrait réaliser une plus-value substantielle sur un joueur sous contrat jusqu’en 2029.
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Comment Everton peut éviter que le transfert de Ndiaye ne soit sanctionné
Interrogé sur l’éventualité de voir Ndiaye, dans un avenir proche, rejoindre un club régulièrement en lice pour la Ligue des champions, l’ancien milieu d’Everton Gareth Barry, en partenariat avec BetMGM, a confié à GOAL : « Chaque fois que j’ai assisté à un match dans le nouveau stade cette saison, j’ai été très impressionné par lui. C’est le genre de joueur capable de vous faire bondir de votre siège, un peu comme Jack Grealish sur l’autre aile.
C’est vraiment très excitant de le voir jouer, donc je comprends tout à fait l’intérêt qu’il va susciter. Mais je pense qu’Everton doit le satisfaire, doit le garder au club, car ce genre de joueur ne se présente pas souvent. Vu la situation actuelle d’Everton, le club va avoir du mal à attirer ce type de joueur.
« C’est le moment idéal pour Everton de s’intéresser à lui, de le satisfaire, d’essayer de le garder dans l’effectif et de s’améliorer. Avec [David] Moyes, Everton doit essayer de voir s’il peut repartir de l’avant l’année prochaine. La saison a été excellente jusqu’à présent, avec l’emménagement dans leur nouveau stade. Il faut garder des joueurs comme lui et repartir de l’avant. »
Pourquoi Ndiaye est un partenaire de rêve pour ses coéquipiers au milieu de terrain
Interrogé sur le fait de savoir si Ndiaye est le rêve de tout milieu de terrain – ses coéquipiers du milieu de terrain pouvant lui passer le ballon et souffler un peu pendant qu’il se faufile vers l’avant –, Barry – qui a passé quatre ans à Goodison Park entre 2013 et 2017 – a ajouté : « C’est génial de jouer avec ce genre de joueurs. J'adore faire mon travail : récupérer le ballon, intercepter, puis repérer ce genre de joueur dans l'espace et lui servir une passe. Et oui, ensuite, il suffit de le regarder repousser les défenseurs et lire la peur dans leur regard quand ils tournent le dos.
« Jouer avec lui aurait été génial. Il excelle à se libérer dans les petits espaces et se montre à l’aise dos au jeu. Ses qualités techniques sont difficiles à contenir pour n’importe quel défenseur. »
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Le derby du Merseyside, un rendez-vous crucial dans la course d'Everton vers l'Europe
Ndiaye a permis à Everton de grimper à la huitième place de la Premier League, au même nombre de points que Brentford, dernier qualifié virtuel pour l’Europe. La course aux places européennes est indécise : seulement six unités séparent Chelsea, sixième, de Newcastle, quatorzième.
Les Toffees, portés par Ndiaye, seront à nouveau testés dimanche lorsqu’ils accueilleront leur grand rival Liverpool pour le premier derby du Merseyside qui se tiendra au Hill Dickinson Stadium.