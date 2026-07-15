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« Il faut le recruter » : un membre du triplé de 1999 conseille à Manchester United de signer Bradley Barcola et Désiré Doué, alors que les deux attaquants du PSG sont surveillés de près par la Premier League
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Manchester United souhaite que les célébrations du titre s'inscrivent dans le cadre du « Projet 150 ».
Manchester United retrouvera l’élite européenne la saison prochaine, grâce à Michael Carrick qui a réveillé les Red Devils de leur torpeur. Sa troisième place lors de l’exercice 2025-2026 lui a valu un contrat définitif de deux ans.
Après avoir ramené les Red Devils dans l’élite du football continental, l’objectif est maintenant de consolider ces bases. Des projets ambitieux sont en cours à Old Trafford, avec la construction imminente d’un nouveau stade spectaculaire de 100 000 places.
Le « Projet 150 » a été officialisé : United entend célébrer des titres en Premier League et en WSL avant de souffler ses 150 bougies en 2028.
Tielemans et Santos renforcent l’entrejeu
Sous pression, Carrick doit réussir sa mission, et des renforts ciblés s’imposent. Après le départ de Casemiro, libre, le club a déjà recruté deux milieux expérimentés : Andrey Santos et Youri Tielemans, tous deux habitués à la Premier League.
D’autres arrivées sont attendues pour renforcer le potentiel offensif, d’autant que l’avenir à court et moyen terme de Marcus Rashford, de retour de prêt à Barcelone, reste à définir. Un ailier vif serait donc bienvenu à Old Trafford.
Les internationaux français Barcola et Doué, qui ont participé à la Coupe du monde, répondent à ces critères. Confrontés à une concurrence féroce au PSG, ils pourraient être ouverts à l’idée de relever un nouveau défi en Premier League.
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Manchester United devrait-il tenter de recruter Barcola ou Doué ?
Interrogé sur la participation de Manchester United à la course aux talents les plus convoités, Yorke, vainqueur du « Treble » en 1999 – s’exprimant en partenariat avec BOYLE Sports and Sports Betting – a déclaré à GOAL : « Bradley Barcola ou Désiré Doué. Si j’étais Michael Carrick, j’opterais pour l’un d’eux. C’est aussi simple que ça. Ils peuvent tous les deux évoluer sur le côté gauche, sur le côté droit ou n’importe où l’attaque en a besoin.
Si Marcus Rashford ne souhaite pas rester, et personne ne connaît ses intentions, il faut recruter Doué ou Barcola. Ce sont les deux joueurs capables de faire la différence. Si vous voulez des attaquants fiables, des joueurs solides qui vont peser sur le terrain, alors foncez sur l’un d’eux. »
Le PSG n'a pas réussi à verrouiller la qualification.
Fabrizio Romano, spécialiste des transferts, a laissé entendre qu’une porte de sortie pourrait être entrouverte au Parc des Princes pour certains cadres du club. Sur sa chaîne YouTube, il a déclaré : « Il y a dix jours, tout le monde affirmait que Barcola était intouchable et qu’il n’irait nulle part. Aujourd’hui, je vois des rumeurs le liant à de nombreux clubs, donc peut-être que Barcola n’est pas si intouchable que ça, après tout.
« Mon analyse reste inchangée. Je vous le dis depuis avril, mai, juin et maintenant juillet : Bradley Barcola peut quitter le Paris Saint-Germain cet été. Partira-t-il ? Tout dépendra du montant que les clubs seront prêts à mettre sur la table. L’intérêt est vif et Barcola n’est pas intouchable, puisqu’il ne négocie pas de nouveau contrat avec le Paris Saint-Germain. »
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Carrick élabore déjà son plan de jeu pour la saison 2026-2027.
Selon les dernières informations, Barcola aurait davantage de chances de quitter la capitale française que Doué, ce dernier étant sous contrat jusqu’en 2029. Une situation contractuelle qui devrait maintenir son prix de transfert à un niveau élevé.
Manchester United, qui cherche également à renforcer son secteur défensif, doit donc évaluer s’il dispose des fonds nécessaires pour tenter de recruter Barcola, et si le profil de ce talentueux joueur de 23 ans correspond au schéma tactique que Carrick est en train de mettre en place en vue de la saison 2026-2027.
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