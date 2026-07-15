« Il faut le recruter » : un membre du triplé de 1999 conseille à Manchester United de signer Bradley Barcola et Désiré Doué, alors que les deux attaquants du PSG sont surveillés de près par la Premier League

Manchester United retrouvera l’élite européenne la saison prochaine, grâce à Michael Carrick qui a réveillé les Red Devils de leur torpeur. Sa troisième place lors de l’exercice 2025-2026 lui a valu un contrat définitif de deux ans.

Après avoir ramené les Red Devils dans l’élite du football continental, l’objectif est maintenant de consolider ces bases. Des projets ambitieux sont en cours à Old Trafford, avec la construction imminente d’un nouveau stade spectaculaire de 100 000 places.

Le « Projet 150 » a été officialisé : United entend célébrer des titres en Premier League et en WSL avant de souffler ses 150 bougies en 2028.