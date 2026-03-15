« Il faut l'encadrer » : le « magnifique » but d'Arda Güler valait trois fois le prix du billet, estime Álvaro Arbeloa, l'entraîneur du Real Madrid

Au-delà des prouesses individuelles de Guler, Arbeloa était visiblement ému par la présence sur le terrain de cinq joueurs issus du centre de formation. Ayant lui-même gravi les échelons avant de revenir diriger l'équipe depuis le banc, l'ancien défenseur a décrit cette soirée comme un sommet professionnel dans sa carrière d'entraîneur.

Il a ajouté : « Je pense que je peux mourir heureux après une soirée comme celle-ci. Pour quelqu’un qui a gravi les échelons du centre de formation et qui a rejoint l’équipe première après y avoir passé tant d’années… écoutez, je viens de parler à Yanez et Aguado, qui ont été les premiers joueurs que j’ai entraînés quand ils avaient 13 ou 14 ans, et pouvoir leur donner l’occasion de jouer au Bernabéu est un rêve devenu réalité pour moi. Ajoutez à cela Carvajal, le joueur issu du centre de formation par excellence, ainsi que Fran, Thiago, César, Gon… c’est indescriptible. Je suis très heureux et fier. Il ne s’agit pas seulement de les avoir fait entrer, mais de la façon dont ils ont joué. Je les ai bien formés, car ils ont fait preuve de tant de talent, de qualité et de personnalité. C’est une nouvelle fantastique. Et ce sont tous de formidables modèles. »