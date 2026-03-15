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« Il faut l'encadrer » : le « magnifique » but d'Arda Güler valait trois fois le prix du billet, estime Álvaro Arbeloa, l'entraîneur du Real Madrid
Le moment de magie de Guler
Guler, qui était entré en jeu en deuxième mi-temps pour permettre à Vinicius Junior de se reposer, s'est emparé d'un ballon perdu près du rond central, a levé la tête et a repéré Matias Dituro, sorti de sa ligne. Sans hésiter, le milieu de terrain turc a décoché un tir précis à 68,6 mètres qui a survolé le Bernabéu avant de finir sa course au fond des filets. Le Real Madrid avait auparavant pris l'avantage grâce à des buts d'Antonio Rüdiger, Federico Valverde et Dean Huijsen. Le but contre son camp de Manuel Morán Ibáñez n'a fait que réduire de moitié le déficit d'Elche.
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Arbeloa salue le but de Guler
Après le match, Arbeloa n'a pas tari d'éloges à l'égard de son protégé. Visiblement impressionné par la maîtrise technique de ce dernier, l'entraîneur du Real Madrid a prononcé une phrase mémorable lors de sa conférence de presse. « Il faudrait prendre un cadre et y mettre une photo. C'est quelque chose d'exceptionnel. Magnifique. J'ai vu tout le monde lever les mains de stupéfaction, moi aussi. Ça vaut le coup d'avoir payé un billet, voire deux ou trois, pour voir ce qu'il a fait », a déclaré Arbeloa aux journalistes.
Le renouveau de « La Fabrica »Au-delà des prouesses individuelles de Guler, Arbeloa était visiblement ému par la présence sur le terrain de cinq joueurs issus du centre de formation. Ayant lui-même gravi les échelons avant de revenir diriger l'équipe depuis le banc, l'ancien défenseur a décrit cette soirée comme un sommet professionnel dans sa carrière d'entraîneur.
Il a ajouté : « Je pense que je peux mourir heureux après une soirée comme celle-ci. Pour quelqu’un qui a gravi les échelons du centre de formation et qui a rejoint l’équipe première après y avoir passé tant d’années… écoutez, je viens de parler à Yanez et Aguado, qui ont été les premiers joueurs que j’ai entraînés quand ils avaient 13 ou 14 ans, et pouvoir leur donner l’occasion de jouer au Bernabéu est un rêve devenu réalité pour moi. Ajoutez à cela Carvajal, le joueur issu du centre de formation par excellence, ainsi que Fran, Thiago, César, Gon… c’est indescriptible. Je suis très heureux et fier. Il ne s’agit pas seulement de les avoir fait entrer, mais de la façon dont ils ont joué. Je les ai bien formés, car ils ont fait preuve de tant de talent, de qualité et de personnalité. C’est une nouvelle fantastique. Et ce sont tous de formidables modèles. »
- AFP
En vue du match contre Manchester City
Cette victoire donne un formidable coup de pouce au moral avant le difficile match retour des huitièmes de finale de la Ligue des champions contre Manchester City, une confrontation que les Blancos mènent 3-0 au score cumulé. Arbeloa reste vigilant face à la puissance des champions d'Angleterre, mais estime que la combativité dont l'équipe a fait preuve contre Elche et le retour éventuel de Kylian Mbappé pourraient apporter l'avantage nécessaire pour cette confrontation européenne. « Ça va être très difficile ; ils vont nous pousser à bout et nous allons devoir souffrir. Nous avons une bonne avance, mais nous ne pouvons pas nous reposer sur nos lauriers. Nous savons d’après les années précédentes que lorsqu’ils sont en feu, ils écrasent n’importe qui. Nous devons tout donner, rester tout aussi concentrés et aller chercher la victoire, car sinon, nous allons beaucoup souffrir », a-t-il averti.
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