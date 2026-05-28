« Il faut être réaliste » : Wayne Rooney tempère les espoirs de Manchester United de remporter le titre lors de la première saison complète de Michael Carrick

Manchester United a connu une métamorphose après l’arrivée de Carrick en janvier. L’ancien milieu de terrain a mené les Red Devils à la troisième place du classement, récoltant 39 points pendant son mandat – soit plus que tout autre club de première division sur la même période. Ce regain de forme lui a valu un contrat de deux ans comme successeur permanent de Ruben Amorim et a permis au club de retrouver la Ligue des champions.

Interrogé sur talkSPORT, Wayne Rooney a confirmé ce renouveau : « Je pense que la situation dans laquelle se trouvait Man United ces dernières années rendait très difficile pour les supporters d'y trouver un peu de bonheur. Mais je pense que depuis l'arrivée de Michael, l'espoir et la confiance sont de retour chez les supporters de Man United. Pour finir troisièmes, je pense que toutes les recrues ont plutôt bien réussi. Maintenant que le club est de retour en Ligue des champions, j’espère qu’ils recruteront quelques joueurs capables de les aider à franchir un nouveau cap. »