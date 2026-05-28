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« Il faut être réaliste » : Wayne Rooney tempère les espoirs de Manchester United de remporter le titre lors de la première saison complète de Michael Carrick
L’impact immédiat de Carrick à Old Trafford
Manchester United a connu une métamorphose après l’arrivée de Carrick en janvier. L’ancien milieu de terrain a mené les Red Devils à la troisième place du classement, récoltant 39 points pendant son mandat – soit plus que tout autre club de première division sur la même période. Ce regain de forme lui a valu un contrat de deux ans comme successeur permanent de Ruben Amorim et a permis au club de retrouver la Ligue des champions.
Interrogé sur talkSPORT, Wayne Rooney a confirmé ce renouveau : « Je pense que la situation dans laquelle se trouvait Man United ces dernières années rendait très difficile pour les supporters d'y trouver un peu de bonheur. Mais je pense que depuis l'arrivée de Michael, l'espoir et la confiance sont de retour chez les supporters de Man United. Pour finir troisièmes, je pense que toutes les recrues ont plutôt bien réussi. Maintenant que le club est de retour en Ligue des champions, j’espère qu’ils recruteront quelques joueurs capables de les aider à franchir un nouveau cap. »
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Il convient de tempérer les attentes liées au titre.
Malgré l’optimisme ambiant à Old Trafford et les rumeurs évoquant un accord imminent avec Ederson (Atalanta), Rooney appelle à la patience. Âgé de 40 ans, l’ancien attaquant reste prudent sur le rythme de la remontée de Manchester United et sur sa capacité à briguer un titre face à des cadors comme Arsenal ou Manchester City.
Rooney a expliqué : « Les attentes sont élevées – j’en ai discuté avec lui (Carrick) la semaine dernière – et l’objectif sera de tout remporter, mais il faut aussi rester réaliste. Peut-on encore franchir un cap ? Si United termine dans le top 4 la saison prochaine, se bat pour remporter la FA Cup et fait bonne figure en Ligue des champions, ce sera déjà une progression. »
La définition du succès
Pour Rooney, la priorité est une progression durable plutôt qu’un retour immédiat au sommet du football anglais, Manchester United n’ayant plus remporté la Premier League depuis 2013. Il estime qu’aussi légitime soit la soif de trophées chez un club de l’envergure de United, la qualité de la concurrence rend un doublé championnat-Coupe d’Europe peu réaliste à court terme.
« Nous voulons tous qu’ils remportent le championnat, mais il faut être réaliste et se demander : vont-ils remporter le championnat ? Vont-ils remporter la Ligue des champions ? Je pense que cela va être très difficile, mais il faut essayer de s’améliorer », a ajouté la légende des Red Devils, avant de souligner que disposer d’« un très bon entraîneur » constituera le facteur décisif pour la saison à venir.
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Michael Owen apporte un éclairage différent.
Tout le monde ne partage pas l’avis prudent de Rooney. L’ancien attaquant de Manchester United, Michael Owen, place les Red Devils parmi les cadors capables de détrôner les actuels leaders. Selon lui, la dynamique positive observée en fin de saison prouve que Manchester United est déjà prêt à jouer les premiers rôles.
« Je pense que le seul défi de la saison prochaine viendra de Manchester », a déclaré Owen auMetro. « Je pense que Man City sera fort ; même si Pep part, ils ont talonné Arsenal de très près cette saison et disposent d’un bon groupe de jeunes joueurs qui ont montré qu’ils seraient dans la course au titre la saison prochaine. Avec deux coupes nationales à leur actif, ils reviendront plus forts. Et même si cela fait un moment, Manchester United peut être un prétendant au titre sous la houlette de Michael Carrick. Depuis son arrivée, leur dynamique est celle d’un véritable candidat au titre. »