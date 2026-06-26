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« Il faut être impitoyables ! » - Deniz Undav exhorte l'Allemagne à se battre, mais Julian Nagelsmann ne partage pas cette explication de la défaite face à l'Équateur
Undav réclame plus d'agressivité de la part de l'Allemagne
Qualifiée malgré tout, l’Allemagne a néanmoins inquiété par la manière de sa défaite, révélant des lacunes face aux équipes physiques. Entré à la 60^e minute, Undav a constaté que les Sud-Américains avaient affiché davantage d’envie sur le terrain.
En analysant la rencontre, l’attaquant de 29 ans a pointé l’écart d’intensité entre les deux équipes. « L’Équateur a été plus agressif et plus incisif que nous. C’est une leçon dont nous devons tirer les bonnes conclusions. Nous n’avons pas été assez directs dans notre jeu et nous n’avons pas créé suffisamment d’occasions », a analysé l’attaquant. Il a également insisté sur la nécessité d’un changement tactique et d’état d’esprit : « Nous devons mieux nous défendre. Si le jeu devient rude, alors nous devons l’être aussi. »
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Nagelsmann répond fermement aux questions sur son engagement
Alors qu’Undav estimait que l’équipe manquait de mordant, Nagelsmann a aussitôt défendu ses joueurs contre les accusations de relâchement. Interrogé après la rencontre par Johannes Kerner, présentateur de Magenta TV, sur un éventuel manque d’engagement, l’entraîneur a vivement réagi. « Arrêtez avec ces absurdités, franchement. Pourquoi les garçons ne voudraient-ils pas se donner à fond ? », a-t-il déclaré. « Non, ils n’en voulaient pas plus. Ils ont simplement pris un peu plus de risques dans de nombreuses situations. »
Il a toutefois admis que la situation au classement, l’Allemagne étant déjà qualifiée, avait guidé ses choix de remplacements, tout en refusant de invoquer un quelconque manque d’effort. « Bien sûr, nous avons effectué des changements différents de ceux que nous aurions opérés si nous avions absolument besoin de marquer. Mais je ne peux pas dire à un joueur qu’il n’a pas tout donné. C’est un cliché éculé », a-t-il conclu.
Les inquiétudes défensives et la forme de Manuel Neuer
Cette défaite a de nouveau placé le gardien vétéran Manuel Neuer sous les feux des projecteurs. La légende du Bayern Munich a été critiquée pour sa responsabilité dans le but victorieux de l’Équateur, semblant hésiter avant que Gonzalo Plata ne convertisse un corner tardif pour sceller le score.
Malgré la polémique grandissante autour du poste de gardien, Nagelsmann est resté inébranlable dans son soutien à son numéro un. Il a déploré le manque d’« actions décisives » de la part de Neuer depuis le début du tournoi, qualifiant les tirs affrontés par le vétéran de « difficiles » à gérer. L’entraîneur est déterminé à mettre fin à tout débat concernant un changement de gardien alors que le tournoi entre dans la phase à élimination directe.
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Boston nous attend pour les 32es de finale
L'Allemagne termine en tête du groupe E et se rendra à Foxborough, près de Boston, pour son match des 32es de finale lundi. Bien que son adversaire ne soit pas encore connu, l'équipe sait qu'elle ne peut se permettre de répéter les erreurs techniques commises dans le New Jersey. Le but tardif de Plata a fait office de signal d'alarme pour une formation qui avait semblé souveraine lors de ses premiers matchs.
Pour Undav, l’objectif reste de rivaliser sur le plan physique avec l’adversaire qu’ils affronteront prochainement. Après avoir échoué pour la première fois de ce tournoi à être impliqué dans un but, l’attaquant a hâte de prouver que la défaite face à l’Équateur n’était qu’un passage à vide momentané. Alors que le tableau des éliminatoires prend forme, les hommes de Nagelsmann doivent trouver le moyen de concilier la confiance que leur entraîneur accorde à leur engagement avec l’exigence d’Undav d’adopter une approche « plus agressive » sur le terrain.