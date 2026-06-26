Qualifiée malgré tout, l’Allemagne a néanmoins inquiété par la manière de sa défaite, révélant des lacunes face aux équipes physiques. Entré à la 60^e minute, Undav a constaté que les Sud-Américains avaient affiché davantage d’envie sur le terrain.

En analysant la rencontre, l’attaquant de 29 ans a pointé l’écart d’intensité entre les deux équipes. « L’Équateur a été plus agressif et plus incisif que nous. C’est une leçon dont nous devons tirer les bonnes conclusions. Nous n’avons pas été assez directs dans notre jeu et nous n’avons pas créé suffisamment d’occasions », a analysé l’attaquant. Il a également insisté sur la nécessité d’un changement tactique et d’état d’esprit : « Nous devons mieux nous défendre. Si le jeu devient rude, alors nous devons l’être aussi. »