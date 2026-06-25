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« Il faut croire aux dieux du football » : José Mourinho se félicite de la victoire de Lionel Messi à la Coupe du monde et annonce qu’il entraînera un jour une sélection nationale
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Messi incarne à lui seul la perfection du football
Il y a quatre ans, Messi remportait enfin le seul trophée qui manquait à son palmarès : la Coupe du monde. En guidant l’Argentine vers un sacre inoubliable, il avait inscrit sept buts et obtenu le Ballon d’or du tournoi.
Revenant sur cet exploit, Mourinho a déclaré en exclusivité à Adebayo Akinfenwa dans le podcast « Beast Mode On » : « La Coupe du monde de Messi [en 2022]… il faut croire aux dieux du football, car ce joueur n’aurait pas pu avoir la carrière [qu’il a eue] sans l’avoir remportée. On a donc le sentiment qu’il y a quelque chose de supérieur qui a permis à ce joueur de remporter une Coupe du monde. »
« Désolé, l'Angleterre » : Mourinho revient sur ses meilleurs souvenirs de la Coupe du monde
José Mourinho se remémore plusieurs instants mythiques des Coupes du monde passées : la magie de Maradona en 1986 au Mexique et la puissance du trio offensif brésilien Ronaldo-Rivaldo-Ronaldinho, redoutable lors du triomphe de 2002.
« J’ai tellement de souvenirs de Coupes du monde qui vous font dire : “Waouh !”. Ça peut paraître un peu fou, mais pour la Coupe du monde de 1970 au Mexique, j’avais sept ans et je m’en souviens. Je me souviens avoir regardé la finale avec mon père et je me souviens très, très bien de cette finale, de ce que j’ai ressenti, du Brésil, du dernier but de Carlos Alberto, de la passe décisive de grande classe de Pelé. Je m’en souviens très clairement et j’avais sept ans.
Depuis, j’ai suivi Maradona, désolé pour l’Angleterre. Au Mexique, ses actions géniales – le but contre la Belgique, celui face aux Anglais, hors la main bien sûr – restaient folles. J’apprécie beaucoup Ronaldo Nazario, Rivaldo et Ronaldinho. Ils évoluaient ensemble au sein de la même équipe. Je me souviens parfaitement de tout ce que nous, Portugais, avons accompli. On y était presque. Mais on tourne en rond. »
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Selon les observateurs, José Mourinho pourrait bientôt se lancer dans une carrière internationale.
De Chelsea au Real Madrid, en passant par l’Inter et Manchester United, José Mourinho a dirigé certains des plus grands clubs du football mondial au cours de près de trois décennies passées au plus haut niveau. Il n’a toutefois jamais entraîné de sélection nationale jusqu’à présent, même s’il affirme que c’est un défi qu’il compte bien relever un jour.
Interrogé sur son éventuelle envie de se lancer dans le management international à l’avenir, Mourinho a ajouté : « Mon milieu naturel, c’est le football de club. C’est s’entraîner tous les jours, jouer trois fois par semaine… être avec les joueurs, travailler avec eux, les comprendre, se battre avec eux, les serrer dans mes bras, les embrasser, leur donner des coups de pied. Je pense que c’est là mon milieu naturel. Mais quand je vois l’ambiance qui règne lors de la Coupe du monde ou de l’Euro, c’est quelque chose que j’aimerais faire. Un jour, je le ferai. »
Regardez l’épisode complet du podcast « Beast Mode On », qui accueille l’entraîneur José Mourinho en invité.
Retrouvez tous les épisodes du podcast « Beast Mode On » sur la chaîne YouTube officielle.
Les épisodes sont également disponibles en intégralité sur Spotify.
José Mourinho s’est exprimé dans le cadre du podcast « Beast Mode On », produit en partenariat avec Coca-Cola. Le projet « Jose vs Mourinho » y présente deux avatars IA de l’entraîneur emblématique qui débattent chaque jour des thèmes de la Coupe du monde durant toute la phase finale.