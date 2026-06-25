José Mourinho se remémore plusieurs instants mythiques des Coupes du monde passées : la magie de Maradona en 1986 au Mexique et la puissance du trio offensif brésilien Ronaldo-Rivaldo-Ronaldinho, redoutable lors du triomphe de 2002.

« J’ai tellement de souvenirs de Coupes du monde qui vous font dire : “Waouh !”. Ça peut paraître un peu fou, mais pour la Coupe du monde de 1970 au Mexique, j’avais sept ans et je m’en souviens. Je me souviens avoir regardé la finale avec mon père et je me souviens très, très bien de cette finale, de ce que j’ai ressenti, du Brésil, du dernier but de Carlos Alberto, de la passe décisive de grande classe de Pelé. Je m’en souviens très clairement et j’avais sept ans.

Depuis, j’ai suivi Maradona, désolé pour l’Angleterre. Au Mexique, ses actions géniales – le but contre la Belgique, celui face aux Anglais, hors la main bien sûr – restaient folles. J’apprécie beaucoup Ronaldo Nazario, Rivaldo et Ronaldinho. Ils évoluaient ensemble au sein de la même équipe. Je me souviens parfaitement de tout ce que nous, Portugais, avons accompli. On y était presque. Mais on tourne en rond. »