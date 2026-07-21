« Il faut commencer à repenser les choses » : le sélectionneur argentin réagit aux rumeurs concernant le départ de Lionel Messi et d’Emi Martínez de l’équipe nationale, alors que les champions du monde réfléchissent à leurs options après leur défaite en finale de 2026

De retour dans sa ville natale de Pujato après la défaite 1-0 de l’Argentine face à l’Espagne en finale de la Coupe du monde dimanche, Scaloni s’est confié à TyC Sports pour démentir certaines rumeurs. Alors que la plupart des joueurs profitaient d’un défilé en bus à toit ouvert à Buenos Aires, Messi s’est rendu directement à Rosario.

Interrogé sur les spéculations, alimentées par un discours viral attribué à Messi, l’entraîneur a coupé court aux rumeurs : « Je ne consulte pas les réseaux sociaux. Je n’en sais rien. Je n’ai aucune idée de ce dont vous me parlez. » Il a également fermement démenti tout conflit interne : « Je suis surpris par votre question. Nous allons dans une autre direction, les gars. »

Et de conclure : « L’essentiel, c’est que les garçons se soient donné à fond, qu’ils aient montré du caractère avec ce maillot, et qu’on garde ça. J’espère que demain, quand un joueur devra intégrer la sélection, il fera de même. Parce que c’est un signal. »