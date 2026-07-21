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« Il faut commencer à repenser les choses » : le sélectionneur argentin réagit aux rumeurs concernant le départ de Lionel Messi et d’Emi Martínez de l’équipe nationale, alors que les champions du monde réfléchissent à leurs options après leur défaite en finale de 2026
Le club dément les rumeurs et réaffirme la solidité de son groupe
De retour dans sa ville natale de Pujato après la défaite 1-0 de l’Argentine face à l’Espagne en finale de la Coupe du monde dimanche, Scaloni s’est confié à TyC Sports pour démentir certaines rumeurs. Alors que la plupart des joueurs profitaient d’un défilé en bus à toit ouvert à Buenos Aires, Messi s’est rendu directement à Rosario.
Interrogé sur les spéculations, alimentées par un discours viral attribué à Messi, l’entraîneur a coupé court aux rumeurs : « Je ne consulte pas les réseaux sociaux. Je n’en sais rien. Je n’ai aucune idée de ce dont vous me parlez. » Il a également fermement démenti tout conflit interne : « Je suis surpris par votre question. Nous allons dans une autre direction, les gars. »
Et de conclure : « L’essentiel, c’est que les garçons se soient donné à fond, qu’ils aient montré du caractère avec ce maillot, et qu’on garde ça. J’espère que demain, quand un joueur devra intégrer la sélection, il fera de même. Parce que c’est un signal. »
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Gérer la déception après une défaite
Scaloni a rendu hommage aux supporters qui ont accueilli l’équipe près de l’aéroport d’Ezeiza, déclarant : « L’accueil était impressionnant. C’est difficile d’accepter de ne pas avoir gagné, c’est évident. Mais comme nous portons en nous l’ADN de la victoire, il est également bon pour nous de savoir que nous n’avons pas gagné et que, dans la défaite, nous faisons preuve de noblesse. On peut aussi tirer des éléments positifs d’une défaite. »
De son côté, Messi a fait écho à ces propos sur Instagram après avoir fondu en larmes au MetLife Stadium. « La douleur est immense et cette blessure aura du mal à cicatriser », a-t-il écrit. « Mais il y a aussi des aspects positifs : ces matchs que nous avons renversés en donnant tout et qui resteront à jamais gravés dans nos mémoires, ainsi que le soutien de tout un pays qui, associé au travail et aux efforts de ce groupe, nous a permis d’être, une fois de plus, parmi les meilleurs du monde. »
Repenser l’avenir et la polémique autour du drapeau
Alors qu’Emiliano Martínez et Messi font face à un avenir incertain en équipe nationale, Scaloni a été interrogé sur la pérennité de son propre poste. « Après un tournoi comme celui-ci, où tout s’est déroulé normalement, je pense qu’on commence à repenser les choses », a-t-il admis.
« Jusqu’en décembre, nous sommes là. L’essentiel, c’est la manière dont les choses se sont passées. Les gens ont compris que l'équipe s'était donnée à fond, et ce qui arrivera ensuite... L'essentiel, c'est toujours l'Argentine. Que je sois en poste ou non, le plus important, c'est cette unité, ce lien. » Scaloni a également évoqué le drapeau controversé brandi après la victoire en demi-finale contre l'Angleterre, insistant : « Je n'en sais rien, on ne nous a rien dit. Je l'ai vu comme vous. »
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Quelle sera la prochaine étape pour l'Argentine ?
Messi va désormais profiter d'un moment de repos en famille avant de reprendre ses obligations avec l'Inter Miami. Avec l'équipe nationale, l'Argentine disputera deux matchs amicaux entre le 21 septembre et le 6 octobre. Ces prochaines rencontres permettront de savoir si les stars chevronnées ou Scaloni lui-même continueront à représenter le pays dans la perspective du prochain tournoi.
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