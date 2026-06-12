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Thomas Müller Jürgen KloppGetty Images
Christian Guinin

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« Il faut bien choisir sa chaîne » : Thomas Müller et Jürgen Klopp taquinent un autre duo d'experts lors de la retransmission de la Coupe du monde

Coupe du monde
Mexico vs Afrique du Sud
Mexico
Afrique du Sud

Thomas Müller et Jürgen Klopp ont affiché une humeur détendue et ont échangé quelques plaisanteries à la veille du match d’ouverture de la Coupe du monde.

Lors de la rencontre Mexique-Afrique du Sud, remportée 2-0 par les Mexicains, les consultants Müller et Klopp, présents sur le plateau de MagentaTV, ont échangé quelques mots avec leurs « collègues » Peter Schmeichel et Chicharito.

  • Pendant que l’animateur Johannes B. Kerner présentait ce panel d’experts de renom aux téléspectateurs, les tenues contrastées des deux équipes ont provoqué quelques railleries amicales et rires.

    La légende des gardiens Schmeichel et l’ancien attaquant de Manchester United Chicharito ont ainsi déploré, non sans une pointe d’humour, de devoir enfiler un costume-cravate pour leurs obligations télévisuelles auprès des chaînes américaines et colombiennes.

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  • Müller : « Il faut d'abord consulter le contrat »

    Müller et Klopp, eux, optaient pour une tenue décontractée : un t-shirt noir et une chemise à manches courtes.

    « Faites attention en choisissant la chaîne », a plaisanté Klopp en s’adressant aux deux légendes du football. Müller a ensuite ajouté : « Ils se sont un peu plaints parce qu’ils doivent porter un costume et une cravate. Il faut vérifier le contrat avant de signer. »

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