« Il faut bien choisir sa chaîne » : Thomas Müller et Jürgen Klopp taquinent un autre duo d'experts lors de la retransmission de la Coupe du monde

Pendant que l’animateur Johannes B. Kerner présentait ce panel d’experts de renom aux téléspectateurs, les tenues contrastées des deux équipes ont provoqué quelques railleries amicales et rires.

La légende des gardiens Schmeichel et l’ancien attaquant de Manchester United Chicharito ont ainsi déploré, non sans une pointe d’humour, de devoir enfiler un costume-cravate pour leurs obligations télévisuelles auprès des chaînes américaines et colombiennes.