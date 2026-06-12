Lors de la rencontre Mexique-Afrique du Sud, remportée 2-0 par les Mexicains, les consultants Müller et Klopp, présents sur le plateau de MagentaTV, ont échangé quelques mots avec leurs « collègues » Peter Schmeichel et Chicharito.
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« Il faut bien choisir sa chaîne » : Thomas Müller et Jürgen Klopp taquinent un autre duo d'experts lors de la retransmission de la Coupe du monde
Pendant que l’animateur Johannes B. Kerner présentait ce panel d’experts de renom aux téléspectateurs, les tenues contrastées des deux équipes ont provoqué quelques railleries amicales et rires.
La légende des gardiens Schmeichel et l’ancien attaquant de Manchester United Chicharito ont ainsi déploré, non sans une pointe d’humour, de devoir enfiler un costume-cravate pour leurs obligations télévisuelles auprès des chaînes américaines et colombiennes.
Müller : « Il faut d'abord consulter le contrat »
Müller et Klopp, eux, optaient pour une tenue décontractée : un t-shirt noir et une chemise à manches courtes.
« Faites attention en choisissant la chaîne », a plaisanté Klopp en s’adressant aux deux légendes du football. Müller a ensuite ajouté : « Ils se sont un peu plaints parce qu’ils doivent porter un costume et une cravate. Il faut vérifier le contrat avant de signer. »