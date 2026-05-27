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« Il faut avoir un joueur comme lui » : Mauricio Pochettino, sélectionneur de l'équipe nationale américaine, mise sur Gio Reyna pour qu'il fasse la différence en Coupe du monde
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« Il a ce qu'il faut » D’après les observateurs, le milieu de terrain possède les qualités techniques et mentales nécessaires pour s’imposer au plus haut niveau.
Reyna n’a disputé que quatre matches sous les ordres du sélectionneur argentin, mais Pochettino a annoncé son intention d’en faire un élément clé de l’équipe américaine cet été.
« Il possède les qualités nécessaires… Je lui fais pleinement confiance et je veux lui transmettre cette confiance », a expliqué Pochettino. « Je ne dis pas qu’il jouera tous les matchs, mais il peut apporter sa pierre à l’édifice, car c’est un joueur à part, doté d’un talent unique. Et je suis convaincu qu’un effectif a besoin d’un élément comme lui. »
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« Il est essentiel de faire confiance aux joueurs expérimentés. »
Ces déclarations interviennent après une longue saga au cours de laquelle la sélection de Reyna cet été a fait l’objet de nombreuses discussions. Le milieu offensif n’avait pas été retenu dans plusieurs listes, mais il a réintégré le groupe en novembre 2025, avant d’être à nouveau sélectionné en mars.
« Je pense que nous devons faire confiance aux joueurs d’expérience, et c’est essentiel. Dans notre processus, nous avons poussé ces joueurs expérimentés. Pourquoi ? Parce que nous voulions donner le meilleur, être compétitifs et changer d’état d’esprit. [Gio] apporte des atouts différents à l’équipe », a-t-il expliqué.
Malgré un temps de jeu irrégulier en club comme en sélection, Reyna affiche un bilan solide sous le maillot américain : neuf buts en 36 sélections, trois titres de Ligue des Nations et le trophée de meilleur joueur du tournoi de la Ligue des Nations de la CONCACAF 2024.
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Une rupture retentissante
Après la Coupe du monde 2022, Reyna s’est retrouvé au cœur d’un des épisodes les plus tumultueux du football américain récent. Son attitude et son manque d’engagement à l’entraînement avaient failli pousser Gregg Berhalter, alors sélectionneur des États-Unis, à le renvoyer chez lui depuis le Qatar. La crise s’est approfondie lorsque Berhalter a évoqué l’incident publiquement sans citer Reyna, poussant les parents du joueur à contacter la Fédération américaine de football pour signaler un ancien épisode de violence conjugale impliquant le sélectionneur et son épouse. Berhalter, désormais à la tête du Chicago Fire, a finalement été autorisé à réintégrer le staff de l’équipe nationale, tandis que Reyna a retrouvé sa place dans le groupe.
Depuis, Reyna a admis que la Coupe du monde 2022 a été une expérience enrichissante. Revenant sur le Qatar, il a déclaré que le groupe était « très, très jeune » et « peut-être un peu inexpérimenté à l’époque », tout en ajoutant qu’il se concentrait désormais sur le fait de faire « tout ce qu’il peut pour aider l’équipe », que ce soit en tant que titulaire, en entrant en cours de jeu ou en apportant son soutien depuis le banc.
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Quelle est la prochaine étape ?
L'équipe nationale masculine des États-Unis entamera sa campagne pour la Coupe du monde 2026 par trois rencontres du groupe D, toutes disputées sur le sol américain. Elle affrontera le Paraguay le 12 juin à 21h00 (heure de l'Est), l'Australie le 19 juin à 15h00 (heure de l'Est) et la Turquie le 25 juin à 22h00 (heure de l'Est).