Ces déclarations interviennent après une longue saga au cours de laquelle la sélection de Reyna cet été a fait l’objet de nombreuses discussions. Le milieu offensif n’avait pas été retenu dans plusieurs listes, mais il a réintégré le groupe en novembre 2025, avant d’être à nouveau sélectionné en mars.

« Je pense que nous devons faire confiance aux joueurs d’expérience, et c’est essentiel. Dans notre processus, nous avons poussé ces joueurs expérimentés. Pourquoi ? Parce que nous voulions donner le meilleur, être compétitifs et changer d’état d’esprit. [Gio] apporte des atouts différents à l’équipe », a-t-il expliqué.

Malgré un temps de jeu irrégulier en club comme en sélection, Reyna affiche un bilan solide sous le maillot américain : neuf buts en 36 sélections, trois titres de Ligue des Nations et le trophée de meilleur joueur du tournoi de la Ligue des Nations de la CONCACAF 2024.