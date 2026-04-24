La perspective d’un retour romantique de José Mourinho à Chelsea, le club où il a remporté le plus de titres, s’éloigne. Les dirigeants semblent décidés à se tourner vers un autre profil. Selon toute vraisemblance, le « Special One » quittera bientôt le monde des clubs pour s’engager sur la scène internationale.

Selon le journaliste Ben Jacobs, qui s’exprimait auprès de GiveMeSport, les dirigeants du club n’ont jamais envisagé un come-back de l’entraîneur portugais : « Il faudrait donc que quelque chose change à ce niveau-là. Il convient de noter que Mourinho devrait être libre de tout contrat et que beaucoup de gens pensent en fait qu’il a de fortes chances de prendre les rênes de l’équipe du Portugal après la Coupe du monde. »