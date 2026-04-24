Getty Images Sport
Traduit par
« Il faudrait que quelque chose change » : la position de Chelsea concernant le retour de José Mourinho dévoilée, alors que l’on évoque un troisième passage du « Special One » portugais à Stamford Bridge
À la recherche d’un équilibre
Chelsea cherche toujours un successeur permanent à Rosenior, limogé après un passage bref et peu convaincant. Malgré les chants des supporters réclamant Mourinho durant les moments difficiles, la direction privilégie des entraîneurs plus jeunes et tactiquement affutés, comme Andoni Iraola (Bournemouth) ou Marco Silva (Fulham). Malgré les liens historiques qui unissent Mourinho au club, les dirigeants actuels privilégient une vision à long terme différente pour l’équipe première.
- AFP
La position du conseil d’administration a été clarifiée.
La perspective d’un retour romantique de José Mourinho à Chelsea, le club où il a remporté le plus de titres, s’éloigne. Les dirigeants semblent décidés à se tourner vers un autre profil. Selon toute vraisemblance, le « Special One » quittera bientôt le monde des clubs pour s’engager sur la scène internationale.
Selon le journaliste Ben Jacobs, qui s’exprimait auprès de GiveMeSport, les dirigeants du club n’ont jamais envisagé un come-back de l’entraîneur portugais : « Il faudrait donc que quelque chose change à ce niveau-là. Il convient de noter que Mourinho devrait être libre de tout contrat et que beaucoup de gens pensent en fait qu’il a de fortes chances de prendre les rênes de l’équipe du Portugal après la Coupe du monde. »
Un palmarès étoffé
Mourinho demeure une figure emblématique de l’histoire de Chelsea, avec deux périodes distinctes marquées par des succès retentissants. Lors de son premier mandat (2004-2007), il a récolté 124 victoires en 185 matchs et deux titres de champion ; son retour en 2013 lui a permis d’ajouter un troisième sacre en Premier League et une nouvelle Coupe de la Ligue avant son départ en 2015. Bien qu’il se soit récemment rendu à Stamford Bridge avec Benfica en Ligue des champions, des sources internes assurent que le club privilégie désormais des entraîneurs possédant une expérience récente de la Premier League et alignés sur la stratégie de recrutement de BlueCo.
- Getty Images Sport
Le chemin qui se profile devant nous
Calum McFarlane prendra temporairement les rênes de l’équipe première jusqu’à la fin de la saison, ce qui permettra à Behdad Eghbali et aux directeurs sportifs d’examiner attentivement les candidatures en vue de la prochaine nomination. Selon certaines informations, le club privilégierait les candidats ayant fait leurs preuves en Premier League afin d’éviter les erreurs commises lors de précédentes nominations de personnes inexpérimentées. Alors que l’ombre de Mourinho continue de planer sur le stade, l’intérêt manifesté par la direction pour Silva et Iraola semble indiquer qu’elle s’éloigne de l’ère du « Special One ».