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« Il faudrait que je joue jusqu’à 80 ans pour faire taire les détracteurs ! » - Kylian Mbappé dément toute « mission de revanche » après que la star du Real Madrid a mené la France à la victoire en Coupe du monde face au Sénégal grâce à un doublé brillant
Mbappé entre dans l’histoire au New Jersey
Mbappé a immédiatement imposé son empreinte sur la Coupe du monde 2026 en guidant la France vers une victoire 3-1 face au Sénégal à New Jersey. L’attaquant, en pleine forme, a signé un brillant doublé, dont une frappe lointaine et sensationnelle qui a scellé le score et offert à l’équipe de Didier Deschamps un départ idéal.
Son deuxième but de la soirée, le 58^e en sélection, lui a permis de dépasser Olivier Giroud pour devenir, en solitaire, le meilleur buteur de l’histoire des Bleus. Le joueur de 27 ans a même brièvement occupé la tête du classement des buteurs de la Coupe du monde, avant que Lionel Messi n’inscrive un triplé contre l’Algérie.
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Démystifier le discours de la « vengeance »
Sous le feu des projecteurs dès le coup d’envoi de la compétition, Mbappé a rapidement écarté l’idée selon laquelle ses exploits face au Sénégal visaient à répondre à ses détracteurs, malgré une saison contrariée au Real Madrid. « Je joue pour marquer l’histoire de mon pays, pour qualifier mon équipe en finale et remporter la Coupe du monde », a-t-il affirmé aux médias français après la rencontre.
Interrogé sur sa réponse aux critiques acerbes subies à Madrid, le buteur est resté provocateur : « Il n’y a pas de revanche à prendre [sur les détracteurs]. Si je me mettais à jouer pour faire taire chaque critique, je devrais jouer jusqu’à 80 ans. Après mon doublé, j’ai pensé à mes proches, à ma famille, à mes amis intimes présents aujourd’hui. Chaque fois que je marque, c’est pour eux », a conclu le capitaine.
Les joueurs du Real Madrid traversent actuellement une phase délicate, marquée par des résultats contrastés et une pression croissante.
La préparation de Mbappé pour le tournoi s’est déroulée dans un contexte loin d’être serein. Après une deuxième saison consécutive sans titre majeur avec le Real Madrid, l’attaquant est devenu la cible principale des sifflets des supporters frustrés du Santiago Bernabéu. Régulièrement hué à domicile, il a même vu une pétition réclamant son départ dépasser le million de signatures.
L’intensité des critiques a poussé son coéquipier en équipe de France, Ousmane Dembélé, à prendre publiquement sa défense avant le coup d’envoi de la compétition, estimant ce traitement injustifié. Pourtant, une fois le maillot bleu enfilé, le joueur madrilène semblait revigoré, libéré de la pression qui l’avait accablé tout au long de la saison avec son club.
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À Philadelphie, les Eagles gardent le cap sur le titre.
Déjà détenteurs de trois points et d’un record historique, les Bleus tournent leur attention vers leur deuxième sortie en phase de groupes. Lundi à Philadelphie, ils défieront l’Irak : une nouvelle victoire leur ouvrirait quasi-automatiquement les portes des huitièmes de finale, alors qu’ils visent un deuxième sacre après celui de 2018. De leur côté, les Sénégalais, contraints à une victoire, croiseront la Norvège, actuelle leader du groupe I grâce à son succès 4-1 face à l’Irak.