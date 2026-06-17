Mbappé a immédiatement imposé son empreinte sur la Coupe du monde 2026 en guidant la France vers une victoire 3-1 face au Sénégal à New Jersey. L’attaquant, en pleine forme, a signé un brillant doublé, dont une frappe lointaine et sensationnelle qui a scellé le score et offert à l’équipe de Didier Deschamps un départ idéal.

Son deuxième but de la soirée, le 58^e en sélection, lui a permis de dépasser Olivier Giroud pour devenir, en solitaire, le meilleur buteur de l’histoire des Bleus. Le joueur de 27 ans a même brièvement occupé la tête du classement des buteurs de la Coupe du monde, avant que Lionel Messi n’inscrive un triplé contre l’Algérie.