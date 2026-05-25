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« Il faudra attendre que l'enfer gèle ! » : Rebekah Vardy affirme qu'elle ne présentera « jamais, au grand jamais » d'excuses à Coleen Rooney dans l'affaire « Wagatha Christie »
Vardy clame son innocence
Au sujet des retombées du procès « Wagatha Christie », la principale concernée, âgée de 44 ans, réaffirme qu’elle conteste toujours les conclusions du tribunal. Bien que la juge l’ait déclarée coupable de divulgation d’informations privées à la presse, elle maintient fermement sa position.
« Je vis avec le jugement rendu par la juge, mais, encore aujourd’hui, je pense qu’elle avait tort », a-t-elle déclaré au Telegraph. Interrogée sur une éventuelle réconciliation ou un geste de paix avec Coleen, l’épouse de la légende de Manchester United Wayne Rooney, elle s’est montrée catégorique : « Je ne m’excuserai jamais, au grand jamais, pour quelque chose que je n’ai pas fait… Il faudra attendre que l’enfer gèle avant que je fasse ça. »
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Jamie Vardy réagit au récit qui le présente comme un « méchant ».
Cette affaire n’a pas seulement touché les deux femmes impliquées ; elle a également, comme on le sait, brisé la relation entre les anciens coéquipiers en attaque de l’équipe d’Angleterre, Vardy et Wayne Rooney. Rompant le silence sur le sujet, l’icône de Leicester City a pris la défense de sa femme face à l’image négative qui s’était forgée d’elle à la suite du procès. Jamie a rejeté l’idée selon laquelle Rebekah serait la méchante de l’histoire, malgré l’intense attention médiatique dont elle a fait l’objet.
« Les gens qui pensent que Bex était la méchante, c’est juste des conneries, mais tous ceux qui la connaissent savent que c’est tout ce dont elle a besoin », a déclaré l’attaquant. « Ça a été vraiment dur de voir Bex souffrir, évidemment avec toutes ces saloperies qui lui tombaient dessus. En tant que mari, la seule chose que tu peux faire, c’est être là pour elle. Becky est une femme forte. Si elle ne l’était pas, ça l’aurait certainement brisée. »
Retour sur l’opération d’infiltration « Wagatha Christie »
Le contentieux éclate en 2019 lorsque Coleen met en place une « opération d’infiltration » numérique pour démasquer la source qui transmet ses publications privées d’Instagram au tabloïd The Sun. Après avoir bloqué tous les comptes sauf celui de Vardy et publié de fausses informations sur le choix du sexe de son enfant et un prétendu dégât des eaux, Rooney lance la bombe : « C’est… le compte de Rebekah Vardy. »
Lors du procès en diffamation qui a suivi, la juge Steyn a tranché en faveur de Coleen en juillet 2022, estimant que « des parties importantes du témoignage de Mme Vardy n’étaient pas crédibles » et que certains éléments de sa défense étaient « manifestement incompatibles » avec les faits. De son côté, Mme Vardy assure avoir tourné la page, déclarant : « C’est fini, c’est du passé, je ne vais pas continuer à vivre dans le passé. J’en ai vraiment marre de tout ça. »
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Après la rencontre, place à la suite du programme : la vie continue et la télé-réalité reprend ses droits.
Alors que l’épée de Damoclès judiciaire plane toujours, les Vardy se tournent vers de nouveaux projets, dont une émission de téléréalité qui documente les derniers jours de Jamie à Leicester City. Le programme met en lumière la résilience de la famille et offre un aperçu du caractère chaotique de la vie sous les projecteurs.
« Je n’éprouve aucun ressentiment à son égard », déclare Rebekah au sujet de Coleen. « Si jamais je la voyais ou la croisais, les gens imagineraient une bagarre à l’aube, ou une “bagarre de Birkins à l’aube”, peu importe ce qu’ils veulent dire. “Wag War 4”. J’ai perdu le compte des gros titres sur la “Wag War”, mais ma tranquillité d’esprit est trop importante. Je n’ai aucune idée de ce qu’elle [Mme Rooney] pense de moi, mais ça m’est égal. »