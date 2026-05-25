« Il faudra attendre que l'enfer gèle ! » : Rebekah Vardy affirme qu'elle ne présentera « jamais, au grand jamais » d'excuses à Coleen Rooney dans l'affaire « Wagatha Christie »

Au sujet des retombées du procès « Wagatha Christie », la principale concernée, âgée de 44 ans, réaffirme qu’elle conteste toujours les conclusions du tribunal. Bien que la juge l’ait déclarée coupable de divulgation d’informations privées à la presse, elle maintient fermement sa position.

« Je vis avec le jugement rendu par la juge, mais, encore aujourd’hui, je pense qu’elle avait tort », a-t-elle déclaré au Telegraph. Interrogée sur une éventuelle réconciliation ou un geste de paix avec Coleen, l’épouse de la légende de Manchester United Wayne Rooney, elle s’est montrée catégorique : « Je ne m’excuserai jamais, au grand jamais, pour quelque chose que je n’ai pas fait… Il faudra attendre que l’enfer gèle avant que je fasse ça. »