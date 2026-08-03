« Il fallait que cela vienne du cœur » : Xabi Alonso révèle pourquoi il a choisi Chelsea pour guérir ses « cicatrices » du Real Madrid

Malgré la fin brutale de son poste de rêve en Espagne, l’ancien milieu de Liverpool et du Bayern Munich assure avoir mis ce temps d’arrêt à profit pour évaluer son approche tactique et managériale. À 44 ans, il avait pris les rênes à Madrid après avoir mené Leverkusen à un doublé national historique sans la moindre défaite, mais il a découvert un environnement bien plus explosif au Bernabeu.

Le nouveau patron des Blues a souligné que son introspection a été approfondie, en passant en revue chaque aspect de son style d’entraîneur. « Avec le recul, je retiens le positif et les choses qui n’ont pas fonctionné, a-t-il ajouté. J’ai été très critique envers moi-même, en réfléchissant à ce que j’aurais pu mieux faire, parce que cela ne s’est pas passé comme prévu. »

Concernant les aspects positifs de son passage à Madrid, il a noté : « Il y a beaucoup d’expériences, l’adaptation que j’ai dû faire, certaines choses qui ont fonctionné et d’autres non en termes de jeu, en termes de gestion humaine. C’est un mélange de tout.

Interrogé sur le fait de savoir si ce revers au Bernabeu a finalement fait de lui un meilleur entraîneur, l’Espagnol a insisté avec force sur le fait que cette expérience n’a fait qu’aiguiser sa vision. Alonso a déclaré : « Parce qu’on apprend de la déception des choses qui n’étaient pas censées arriver et on essaie de penser que les choses iront mieux. »



