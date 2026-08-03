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« Il fallait que cela vienne du cœur » : Xabi Alonso révèle pourquoi il a choisi Chelsea pour guérir ses « cicatrices » du Real Madrid
Surmonter les « cicatrices » du Real Madrid
L’ancien cerveau du Bayer Leverkusen est arrivé à Bernabeu avec une immense réputation, mais n’a tenu que sept mois avant d’être limogé en janvier après une défaite en finale de la Supercoupe d’Espagne contre le rival du Clasico, Barcelone.
S’exprimant lors du lancement de la tournée de pré-saison de Chelsea en Australie, Alonso a reconnu avec franchise avoir eu besoin de digérer cet échec avant de retrouver un banc. « Heureusement, il n’y a pas trop de cicatrices dans ma carrière, a-t-il déclaré aux journalistes. Donc, OK, j’ai une cicatrice, mais ça guérit. Maintenant, c’est guéri, et je suis très motivé et déterminé à profiter de cette prochaine étape comme je l’ai fait quand j’ai commencé à Madrid. »
- AFP
Apprendre des difficultés au Bernabeu
Malgré la fin brutale de son poste de rêve en Espagne, l’ancien milieu de Liverpool et du Bayern Munich assure avoir mis ce temps d’arrêt à profit pour évaluer son approche tactique et managériale. À 44 ans, il avait pris les rênes à Madrid après avoir mené Leverkusen à un doublé national historique sans la moindre défaite, mais il a découvert un environnement bien plus explosif au Bernabeu.
Le nouveau patron des Blues a souligné que son introspection a été approfondie, en passant en revue chaque aspect de son style d’entraîneur. « Avec le recul, je retiens le positif et les choses qui n’ont pas fonctionné, a-t-il ajouté. J’ai été très critique envers moi-même, en réfléchissant à ce que j’aurais pu mieux faire, parce que cela ne s’est pas passé comme prévu. »
Concernant les aspects positifs de son passage à Madrid, il a noté : « Il y a beaucoup d’expériences, l’adaptation que j’ai dû faire, certaines choses qui ont fonctionné et d’autres non en termes de jeu, en termes de gestion humaine. C’est un mélange de tout.
Interrogé sur le fait de savoir si ce revers au Bernabeu a finalement fait de lui un meilleur entraîneur, l’Espagnol a insisté avec force sur le fait que cette expérience n’a fait qu’aiguiser sa vision. Alonso a déclaré : « Parce qu’on apprend de la déception des choses qui n’étaient pas censées arriver et on essaie de penser que les choses iront mieux. »
Pourquoi Alonso a choisi Chelsea
La nomination d’Alonso intervient à un moment charnière pour Chelsea, qui a connu trois entraîneurs différents durant la saison 2025-2026. Sans la distraction du football européen après sa 10e place la saison dernière, l’Espagnol se concentre entièrement sur un renouveau sur la scène nationale.
Revenant sur le raisonnement qui l’a conduit au club de Stamford Bridge, Alonso a déclaré : « Il fallait que cela vienne beaucoup d’ici et aussi d’ici », en pointant son cœur et ses tripes. « J’ai vu que c’était le bon moment pour le club, le bon moment pour moi, une belle opportunité. C’est une équipe qui a très bien joué récemment et la situation n’était pas aussi mauvaise qu’elle en avait l’air à la fin de la saison dernière. Il y a un gros potentiel d’amélioration et voyons combien de temps [cela prendra]. »
- Getty/GOAL
Un nouveau départ dans l’ouest de Londres
La tâche qui l’attend est considérable, mais Alonso semble stimulé par le défi de la Premier League. L’absence de football européen pour Chelsea cette saison est une rareté pour un club de cette envergure, mais l’entraîneur y voit une opportunité d’appliquer sa philosophie à l’entraînement sans l’encombrement des matches en semaine.
Alonso n’aura pas à attendre longtemps avant de goûter à sa première rencontre officielle en Angleterre, avec un derby local à l’horizon. Chelsea débutera sa saison de Premier League par un déplacement chez son rival de l’ouest londonien, Fulham, le 24 août. Lors de cette rencontre d’ouverture, Alonso fera face à l’homme qui lui a succédé au Real Madrid, Alvaro Arbeloa dirigeant désormais les hôtes.
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