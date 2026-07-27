Et même à deux reprises : le Danois Albert Grönbaek, 25 ans, a coûté 4,7 millions d’euros, lui qui est arrivé définitivement en provenance du Stade de Reims après son prêt entamé en janvier dernier. Le club a également recruté Martin Adeline, lui aussi en provenance de France. Le HSV a déboursé quatre millions pour s’attacher les services du joueur de 22 ans, passé par les équipes de jeunes du Paris Saint-Germain, en provenance d’ESTAC Troyes, promu en Ligue 1.

« Je me réjouis de ce garçon, capable d’évoluer partout au milieu de terrain, qui apporte beaucoup d’intensité tout en ayant une vraie profondeur de jeu. Il ne mise pas seulement sur sa vitesse, mais aussi sur son envie de courir et de bouger », a déclaré l’entraîneur Merlin Polzin au sujet de l’international français U20 à huit reprises, qui s’est fait remarquer l’an dernier en 2e division avec onze buts et 13 passes décisives (personne n’en a délivré plus !) en 36 matches officiels. Il est nommé pour l’élection du meilleur joueur de Ligue 2.

« Il a quelque chose que nous n’avons pas encore. Cette intensité et ce goût pour les duels. Le fait qu’il ne se définisse pas seulement par son amour du football, mais aussi par le travail acharné », s’est encore enthousiasmé Polzin. Ces phrases s’appliquent aussi à Adeline en tant que personne. Car avec lui, le HSV a sans doute recruté le professionnel le plus atypique de Bundesliga.