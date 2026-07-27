Quelque chose bouge à Hambourg. Depuis le transfert d’Andre Hahn en janvier 2017, lorsque six millions d’euros ont été versés au Borussia Mönchengladbach, le club n’avait plus déboursé autant d’argent pour une recrue qu’au cours de cet été.
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Il fait voler en éclats tous les clichés sur les footballeurs ! Le HSV a recruté le professionnel le plus atypique de Bundesliga
Et même à deux reprises : le Danois Albert Grönbaek, 25 ans, a coûté 4,7 millions d’euros, lui qui est arrivé définitivement en provenance du Stade de Reims après son prêt entamé en janvier dernier. Le club a également recruté Martin Adeline, lui aussi en provenance de France. Le HSV a déboursé quatre millions pour s’attacher les services du joueur de 22 ans, passé par les équipes de jeunes du Paris Saint-Germain, en provenance d’ESTAC Troyes, promu en Ligue 1.
« Je me réjouis de ce garçon, capable d’évoluer partout au milieu de terrain, qui apporte beaucoup d’intensité tout en ayant une vraie profondeur de jeu. Il ne mise pas seulement sur sa vitesse, mais aussi sur son envie de courir et de bouger », a déclaré l’entraîneur Merlin Polzin au sujet de l’international français U20 à huit reprises, qui s’est fait remarquer l’an dernier en 2e division avec onze buts et 13 passes décisives (personne n’en a délivré plus !) en 36 matches officiels. Il est nommé pour l’élection du meilleur joueur de Ligue 2.
« Il a quelque chose que nous n’avons pas encore. Cette intensité et ce goût pour les duels. Le fait qu’il ne se définisse pas seulement par son amour du football, mais aussi par le travail acharné », s’est encore enthousiasmé Polzin. Ces phrases s’appliquent aussi à Adeline en tant que personne. Car avec lui, le HSV a sans doute recruté le professionnel le plus atypique de Bundesliga.
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Martin Adeline a suivi des cours de théâtre dans son ancien club de Troyes
Adeline, qui a grandi en tant qu’enfant unique, nourrit des centres d’intérêt que l’on n’associe généralement pas aux milieux du football. Le Français apprécie par exemple le cinéma, les expositions d’art ou les voyages. À Troyes, il a suivi des cours de théâtre. « Je suis curieux de nature. Mon intérêt pour ce type d’activités est en partie lié à mon éducation. Ma mère a souvent voyagé avec moi et m’a permis de découvrir différentes cultures et différents paysages », a-t-il un jour expliqué dans une interview.
Adeline a un jour déclaré que le plus difficile dans la vie de footballeur, c’était la solitude. Lorsqu’il a rejoint les U17 du PSG en 2018, à l’âge de 14 ans, il a énormément souffert durant les premiers mois. Régulièrement, il se retrouvait en pleurs dans sa salle de bain au centre d’internat parisien et pensait à arrêter.
Ces expériences, ainsi que la fin soudaine des années plus tard au Stade de Reims, n’ont certes pas brisé son ambition de footballeur de vouloir atteindre le plus haut niveau. Mais il a progressivement compris qu’il devait lui-même agir pour donner du sens à sa vie en dehors du sport.
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Martin Adeline veut « se détacher de la bulle du football »
« Je n’ai certes que 21 ans, mais cela ne veut pas dire que je consacre toute mon énergie au football ! », avait-il déclaré l’an dernier. « J’aime échanger avec des personnes d’autres secteurs professionnels afin d’élargir mes horizons. J’essaie de trouver un équilibre intérieur, de prendre mes distances avec la bulle du football et de continuer à me développer en tant qu’être humain. »
Après sa première saison à Troyes, Adeline a alors pris, en juin 2025, la décision de passer cette période sans football à voyager sac au dos. Aussi parce que ses copains étaient encore pris par leurs études et avaient prévu leurs vacances en août.
Adeline est ensuite parti seul. « J’étais frustré d’avoir manqué la vie étudiante, le fait d’être assis dans des amphithéâtres pendant les cours. Je me suis donc dit : pourquoi ne pas aller à l’école à l’étranger ? Cela me semblait être un moyen sûr de rencontrer des jeunes », a-t-il confié à L'Equipe.
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Les voyages de Martin Adeline : de Séville à Dublin
Adeline s’est ensuite envolé pour Séville, où il suivait chaque jour des cours de langue de 9 heures à 13 heures. Le problème : aucun jeune n’y participait. « Je pensais que c’était une université, mais je m’étais trompé. Mon meilleur pote là-bas était un Allemand de 50 ans. Nous nous sommes liés d’amitié et avons visité la ville », a raconté Adeline.
Avec d’autres étudiants, il a fini par jouer sur un terrain vague. Adeline est toutefois resté discret sur les raisons pour lesquelles il maniait si bien le ballon : « Je ne voulais pas être mis dans une case, sinon on se retrouve avec une image déformée. »
De Séville, il a ensuite poursuivi son voyage vers la capitale irlandaise, Dublin, avec seulement un bagage à main, un petit sac à dos et quatre tenues. Adeline a pris une résidence étudiante classique : bureau, lit et douche, rien de plus. « C’est exactement ce que je voulais. Et je me suis dit : chapeau aux étudiants », a-t-il confié, avant de suivre d’autres cours de langue.
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Une ouverture à la nouveauté grâce à sa mère
Adeline s’est lié d’amitié avec quelques personnes, avant de partir faire du tourisme l’après-midi. « C’était comme une chasse au trésor. Nous avons partagé des émotions intenses. Au moment de nous quitter, nous étions au bord des larmes. Nous avions le sentiment d’avoir vécu quelque chose de magique », s’est-il souvenu.
La suite de son itinéraire l’a mené, avec un ami d’enfance, dans un road trip improvisé à travers le sud de l’Irlande, avant un bref retour à Troyes, puis un départ peu après vers l’ouest des États-Unis. Là-bas, Adeline a parcouru la région dans un bus scolaire avec dix personnes âgées de 25 à 37 ans. Le fait qu’elles soient toutes plus âgées que lui « m’arrangeait beaucoup », a-t-il déclaré. Car : « Je me disais que nous allions ainsi sûrement avoir des conversations profondes. »
Il doit cette ouverture à la nouveauté et cette capacité à sortir de sa zone de confort à sa mère. Elle préférait dépenser l’argent pour des voyages plutôt que pour des biens de consommation. Avec pour objectif de faire trois voyages par an avec son fils. « Nous visitions des capitales européennes et faisions un grand voyage l’été, aux États-Unis, au Canada, en Namibie », a déclaré Adeline.
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Martin Adeline joue au HSV pour la première fois de sa carrière en dehors de la France
Sa « quête de lien humain » liée à ses voyages, comme l’a décrite la nouvelle recrue du HSV, se poursuivra désormais très probablement aussi dans son nouvel environnement chez les Rothosen. Pour la première fois de sa carrière, Adeline évolue en dehors de la France. Sa mère l’accompagne à Hambourg.
Il est convaincu qu’il réussira son intégration, notamment grâce à l’expérience accumulée en dehors des terrains de football. « Je sais que je peux m’adapter à n’importe quel environnement, que ce soit dans une banlieue ou dans le monde des riches », a-t-il déclaré.
Martin Adeline : les statistiques de sa carrière
Période Équipe Matchs officiels Buts Passes décisives 2022-2024 Stade Reims 18 4 1 2023 AF Rodez (prêt) 8 0 0 2023-2024 FC Annecy (prêt) 23 2 3 2024-2026 ESTAC Troyes 63 13 15 depuis 2026 Hambourg SV
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