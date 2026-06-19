« Il fait un effort formidable » : Mauricio Pochettino indique que la participation de Christian Pulisic au match de Coupe du monde opposant l'équipe nationale américaine à l'Australie reste incertaine jusqu'au dernier moment

Pulisic n’a joué que les 45 premières minutes de la victoire des États-Unis face au Paraguay avant d’être remplacé par Sebastian Berhalter à la mi-temps. Selon Pochettino, l’attaquant de l’AC Milan s’était déjà blessé au mollet en début de semaine à l’entraînement, et le choc subi durant la rencontre a aggravé cette lésion.

Tout au long de la semaine, l’attaquant a suivi un programme individualisé, alternant travail en salle de musculation et séances d’entraînement adaptées. À l’issue de la dernière séance avant la rencontre, Pochettino a été interrogé sur l’état de forme de son joueur et a reconnu que la situation restait incertaine à la veille du match.