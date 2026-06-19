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« Il fait un effort formidable » : Mauricio Pochettino indique que la participation de Christian Pulisic au match de Coupe du monde opposant l'équipe nationale américaine à l'Australie reste incertaine jusqu'au dernier moment
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La situation
Pulisic n’a joué que les 45 premières minutes de la victoire des États-Unis face au Paraguay avant d’être remplacé par Sebastian Berhalter à la mi-temps. Selon Pochettino, l’attaquant de l’AC Milan s’était déjà blessé au mollet en début de semaine à l’entraînement, et le choc subi durant la rencontre a aggravé cette lésion.
Tout au long de la semaine, l’attaquant a suivi un programme individualisé, alternant travail en salle de musculation et séances d’entraînement adaptées. À l’issue de la dernière séance avant la rencontre, Pochettino a été interrogé sur l’état de forme de son joueur et a reconnu que la situation restait incertaine à la veille du match.
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Les propos de Pochettino
« Il s’est entraîné à l’écart du groupe toute la semaine », a expliqué le sélectionneur de l’USMNT. « Mais comme toujours, ce soir, à la veille du match, nous tiendrons une réunion avec notre staff médical pour évaluer l’ensemble des joueurs. Demain, nous communiquerons les décisions prises ce soir.
Son état s’améliore constamment depuis vendredi. Nous devons encore patienter pour valider sa participation. Si ce n’est pas possible demain, il sera prêt pour le match suivant. Il fournit un effort considérable pour être opérationnel. Pour tout joueur attaché à son pays, c’est une opportunité formidable de prendre du plaisir, d’aider l’équipe à bien jouer et à gagner. Ce genre de situation est toujours douloureux, mais je sais que Christian est fort et qu’il a un excellent état d’esprit. Il fait tout pour être prêt au plus vite. »
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Les options de Pochettino
Pochettino dispose de plusieurs solutions de remplacement si Pulisic est forfait vendredi. Il pourrait avancer Weston McKennie ou Malik Tillman d’un cran sur le terrain, tandis que Tim Weah, Brenden Aaronson, Gio Reyna ou Alex Zendejas, tous déjà entrés en jeu contre le Paraguay, sont prêts à apporter leur créativité sur le front de l’attaque s’ils sont alignés d’entrée.
Interrogé vendredi sur ces options, le sélectionneur de l’équipe nationale américaine est resté évasif.
« Je vous le dirai demain, si tel est le cas », a-t-il répondu lorsqu’on lui a demandé ce qu’il recherchait chez un éventuel remplaçant de Pulisic. « Pour l’instant, nous étudions toutes ces options, et nous trancherons ce soir, dès que nous aurons la confirmation d’une orientation ou d’une autre. »
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Et maintenant ?
Le match de vendredi contre l’Australie s’annonce décisif pour les États-Unis, qui briguent la première place du groupe. Une victoire face aux Socceroos les placerait en pole position pour remporter la poule et les rapprocherait des huitièmes de finale.
En revanche, en cas de revers ou de partage, leur destin se jouera lors de l’ultime rencontre de la phase de groupes, face à la Turquie à Los Angeles.