« Il fait passer son ego avant la réussite de l'équipe » : Lothar Matthäus s'en prend à Neymar après l'élimination du Brésil de la Coupe du monde

Le penalty transformé par Neymar à la dixième minute du temps additionnel n’a fait qu’atténuer l’ampleur de la défaite. La critique de Matthäus porte sur les scènes qui ont précédé et suivi l’exécution de ce penalty.

Avant de tirer, le joueur de 34 ans a harcelé le gardien norvégien Orjan Nyland, puis s’est précipité vers lui pour célébrer de manière provocante, alors que la Seleção devait encore marquer pour se qualifier.

Ce but ne viendra pas, mettant un point final peu glorieux à la carrière internationale de Neymar. Le sélectionneur Carlo Ancelotti, dans un choix surprenant, avait pourtant convoqué l’ex-star du FC Barcelone, encore convalescent, afin de lui offrir une sortie digne de sa Coupe du monde.

Neymar avait manqué les deux premières rencontres de poule et n’est entré que deux fois en jeu ; hormis sa transformation sur penalty, il n’a pas convaincu. Juste après l’élimination face à la Norvège, le joueur de 34 ans a annoncé la fin de sa carrière internationale.