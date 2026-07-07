« Je suis content que le Brésil soit éliminé. Je n'en peux plus de ces lamentations et de ces gesticulations », a déclaré le joueur ayant disputé le plus grand nombre de matchs internationaux dans sa chronique pour Sky, ne ménageant pas ses critiques à l'égard de la prestation de la Seleção lors de sa défaite 1-2 contre la Norvège en huitièmes de finale de la Coupe du monde.
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« Il fait passer son ego avant la réussite de l'équipe » : Lothar Matthäus s'en prend à Neymar après l'élimination du Brésil de la Coupe du monde
Matthäus s'en est ensuite pris à Neymar, qu'il a vivement critiqué, notamment pour la façon dont il a tiré le penalty qui a permis à la Norvège de réduire l'écart en fin de match. « Au lieu d'exécuter rapidement le penalty, Neymar a discuté avec le gardien avant et après sa frappe. Ce comportement illustre son ego au détriment de l'intérêt collectif. »
Entré en jeu tardivement face à la Norvège alors que le score était encore de 0-0, la star brésilienne a ensuite assisté, impuissant, à l’élimination express de sa sélection, Erling Haaland inscrivant un doublé en onze minutes.
- AFP
Neymar met un terme à sa carrière internationale
Le penalty transformé par Neymar à la dixième minute du temps additionnel n’a fait qu’atténuer l’ampleur de la défaite. La critique de Matthäus porte sur les scènes qui ont précédé et suivi l’exécution de ce penalty.
Avant de tirer, le joueur de 34 ans a harcelé le gardien norvégien Orjan Nyland, puis s’est précipité vers lui pour célébrer de manière provocante, alors que la Seleção devait encore marquer pour se qualifier.
Ce but ne viendra pas, mettant un point final peu glorieux à la carrière internationale de Neymar. Le sélectionneur Carlo Ancelotti, dans un choix surprenant, avait pourtant convoqué l’ex-star du FC Barcelone, encore convalescent, afin de lui offrir une sortie digne de sa Coupe du monde.
Neymar avait manqué les deux premières rencontres de poule et n’est entré que deux fois en jeu ; hormis sa transformation sur penalty, il n’a pas convaincu. Juste après l’élimination face à la Norvège, le joueur de 34 ans a annoncé la fin de sa carrière internationale.
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