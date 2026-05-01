« Tout simplement impressionnant », a jugé Kroos au sujet de la performance d’Olise lors du premier acte, comme il l’a raconté dans son podcast « Einfach mal Luppen ». L’ailier droit français a d’abord lancé Luis Diaz juste avant la faute ayant conduit au penalty (20^e), puis a provoqué un quasi-csc de Joao Neves (32^e), avant d’égaliser 2-2 (41^e) d’un dribble spectaculaire.
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« Il fait ce qu’il veut avec lui » : Toni Kroos s’est dit impressionné par un joueur du FC Bayern lors de la rencontre face au PSG
Son adversaire direct, Nuno Mendes, a éprouvé de grandes difficultés à contenir Olise. « Il fait ce qu’il veut face à celui qui est, selon moi, le meilleur arrière gauche du monde », a constaté Kroos. Pourtant, le Portugais de 23 ans avait récemment « mis dans sa poche » plusieurs ailiers droits de renom. L’Allemand imagine même les pensées de son adversaire : « Flûte, voilà un joueur contre lequel je ne suis pas supérieur physiquement – et c’est déjà compliqué. »
Grâce à des performances exceptionnelles et constantes, Olise s’est hissé cette saison parmi les prétendants au Ballon d’Or. En 47 matches officiels, le joueur de 24 ans a inscrit 20 buts et délivré 29 passes décisives.
Après la rencontre face au PSG, l’expert télévisuel français Christophe Dugarry a même comparé Olise à l’icône Zinédine Zidane. « Je vais peut-être un peu loin, mais je pense que ce garçon a quelque chose de "Zizou", dans sa manière un peu décontractée de contrôler le ballon, d’utiliser son corps, de se déplacer entre les lignes, dans sa vision du jeu », a-t-il précisé sur RMC.
Michael Olise n'est pas le seul à être acclamé après ce match spectaculaire qui s'est soldé par un score de 5-4.
Les experts internationaux restent partagés sur l’identité du joueur le plus en vue de la rencontre, conclue sur le score de 5-4. Mats Hummels a désigné le Munichois Luis Diaz comme « meilleur joueur sur le terrain », tandis que Clarence Seedorf a couronné l’ailier gauche du PSG, Kvicha Kvaratskhelia, en le qualifiant de « meilleur joueur du monde ». De son côté, l’UEFA a décerné le titre de « joueur du match » au Ballon d’Or en titre, Ousmane Dembélé.
Le match retour très attendu entre le FC Bayern et le PSG est programmé mercredi prochain à 21h00 à l’Allianz Arena de Munich.