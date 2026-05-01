« Il fait ce qu’il veut avec lui » : Toni Kroos s’est dit impressionné par un joueur du FC Bayern lors de la rencontre face au PSG

Son adversaire direct, Nuno Mendes, a éprouvé de grandes difficultés à contenir Olise. « Il fait ce qu’il veut face à celui qui est, selon moi, le meilleur arrière gauche du monde », a constaté Kroos. Pourtant, le Portugais de 23 ans avait récemment « mis dans sa poche » plusieurs ailiers droits de renom. L’Allemand imagine même les pensées de son adversaire : « Flûte, voilà un joueur contre lequel je ne suis pas supérieur physiquement – et c’est déjà compliqué. »

Grâce à des performances exceptionnelles et constantes, Olise s’est hissé cette saison parmi les prétendants au Ballon d’Or. En 47 matches officiels, le joueur de 24 ans a inscrit 20 buts et délivré 29 passes décisives.

Après la rencontre face au PSG, l’expert télévisuel français Christophe Dugarry a même comparé Olise à l’icône Zinédine Zidane. « Je vais peut-être un peu loin, mais je pense que ce garçon a quelque chose de "Zizou", dans sa manière un peu décontractée de contrôler le ballon, d’utiliser son corps, de se déplacer entre les lignes, dans sa vision du jeu », a-t-il précisé sur RMC.