Xavi et Kluivert ont passé plusieurs années à jouer ensemble à Barcelone, forgeant une relation forte sur et en dehors du terrain. De Boer insiste sur le fait que ce lien préexistant est exactement ce dont le nouveau sélectionneur a besoin au moment de faire ses débuts dans le football international.

S’exprimant auprès du De Telegraaf, De Boer a expliqué : « Xavi et Patrick ne sont pas seulement d’anciens coéquipiers, mais aussi de bons amis. Xavi a besoin dans son staff de quelqu’un en qui il peut avoir une confiance totale, et il fait aveuglément confiance à Patrick.

« Kluivert parle néerlandais et espagnol, en plus de l’anglais et du français, a déjà occupé le poste d’adjoint en sélection sous Louis van Gaal, et connaît bien le football néerlandais. Tout cela finira par aider Xavi. »