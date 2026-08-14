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« Il fait aveuglément confiance à Patrick Kluivert » : Xavi invité à engager la légende du FC Barcelone comme nouvel adjoint avec les Pays-Bas
L'adjoint idéal de Xavi identifié
De Boer a publiquement exhorté la Fédération royale néerlandaise de football (KNVB) à nommer Kluivert au poste d'entraîneur adjoint de nouveau sélectionneur Xavi. Le technicien espagnol a été officiellement présenté comme le successeur de Ronald Koeman mercredi. Xavi devient le premier sélectionneur étranger à prendre en charge l'équipe nationale des Pays-Bas depuis Ernst Happel.
Alors qu'il se prépare à ce rôle sous haute pression, les recherches sont actuellement en cours pour finaliser son staff. De Boer estime que Kluivert, qui a déjà travaillé comme adjoint sous les ordres de Louis van Gaal, est le candidat idéal pour aider l'Espagnol à s'adapter à son nouvel environnement.
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Un lien fort noué à Barcelone
Xavi et Kluivert ont passé plusieurs années à jouer ensemble à Barcelone, forgeant une relation forte sur et en dehors du terrain. De Boer insiste sur le fait que ce lien préexistant est exactement ce dont le nouveau sélectionneur a besoin au moment de faire ses débuts dans le football international.
S’exprimant auprès du De Telegraaf, De Boer a expliqué : « Xavi et Patrick ne sont pas seulement d’anciens coéquipiers, mais aussi de bons amis. Xavi a besoin dans son staff de quelqu’un en qui il peut avoir une confiance totale, et il fait aveuglément confiance à Patrick.
« Kluivert parle néerlandais et espagnol, en plus de l’anglais et du français, a déjà occupé le poste d’adjoint en sélection sous Louis van Gaal, et connaît bien le football néerlandais. Tout cela finira par aider Xavi. »
Diversité et compétences essentielles en communication
Au-delà de leur amitié personnelle, les compétences linguistiques de Kluivert seraient très précieuses sur le banc. Il parle couramment l’anglais, le français, le néerlandais et l’espagnol, ce qui lui permettrait de combler efficacement d’éventuels problèmes de communication dans le vestiaire. De Boer a également souligné à quel point le parcours de Kluivert pourrait avoir un impact positif sur la dynamique du groupe. Toutefois, il a insisté sur le fait que la confiance reste le facteur principal en vue de cette éventuelle nomination.
« Je pense que le fait que l’arrivée de Patrick soit bonne pour la diversité, parce que l’équipe nationale néerlandaise est composée de nombreux joueurs d’origine surinamaise et antillaise, est un avantage supplémentaire appréciable, mais ce n’est pas la chose la plus importante », a-t-il ajouté. « La chose la plus importante, c’est qu’il soit quelqu’un en qui Xavi peut avoir confiance. »
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Finalisation du nouveau staff technique
Alors que Xavi entame son mandat, la fédération néerlandaise a déjà confirmé que Ruud van Nistelrooij et Patrick Lodewijks seront maintenus au sein du staff technique. L’ajout de Kluivert compléterait un encadrement de prestige pour les Pays-Bas.
Le sélectionneur espagnol va désormais travailler en étroite collaboration avec la direction dans les prochains jours afin de finaliser son staff technique avant de préparer sa première série de rencontres internationales.
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