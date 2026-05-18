Outre le salaire mirobolant prévu par son contrat de quatre ans, valable jusqu’en 2030, un détail dans le communiqué officiel de Chelsea laisse supposer ce qui aurait pu figurer sur la liste des atouts d’Alonso. Alors que les deux précédents, Enzo Maresca et Liam Rosenior, avaient été présentés comme « entraîneurs principaux », le club a cette fois employé le titre de « manager » pour Alonso. Une nuance apparemment mineure, mais lourde de conséquences sur le plan opérationnel.

En tant que « manager », l’Espagnol dispose en effet d’un pouvoir accru par rapport à ses deux prédécesseurs, surtout en matière de composition de l’effectif et de politique de transferts. Selon certaines sources, Alonso n’aurait pas insisté pour obtenir ce titre ; ce changement serait plutôt lié à une réorientation stratégique de BlueCo, le consortium qui a racheté Chelsea en 2022. En cumulant les rôles d’entraîneur et de directeur sportif, Alonso pourra donc façonner l’avenir du club avec plus de force et de continuité. Un gage de patience de la part de Chelsea, qui pourrait ainsi, contrairement au passé, laisser le temps nécessaire à la construction d’un projet ambitieux et cohérent.

Maresca, pourtant accueilli en fanfare à l’été 2024, n’a pas bénéficié de cette patience de la part des propriétaires. Pourtant, l’Italien avait posé les bases d’un renouveau : il avait ramené Chelsea en Ligue des champions grâce à une 4^e place la saison précédente, après deux ans d’absence, avait conquis la Coupe du monde des clubs et, au moment de son départ fin 2025/début 2026, les Blues occupaient encore la 5^e place de Premier League, un rang désormais hors de portée.