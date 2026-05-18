Dimanche, le Chelsea FC a officialisé ce qui se profilait depuis plusieurs jours : Xabi Alonso sera le nouvel entraîneur des Blues la saison prochaine. Beaucoup se demandent : pourquoi s’inflige-t-il cela ? Même en faisant abstraction de son passage tumultueux au Real Madrid, pourquoi choisir Chelsea, un club à la réputation instable, susceptible de basculer dans le chaos ?
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Il existe une différence majeure avec ses prédécesseurs. Xabi Alonso s’élance donc vers un nouveau chapitre tumultueux à Chelsea
Outre le salaire mirobolant prévu par son contrat de quatre ans, valable jusqu’en 2030, un détail dans le communiqué officiel de Chelsea laisse supposer ce qui aurait pu figurer sur la liste des atouts d’Alonso. Alors que les deux précédents, Enzo Maresca et Liam Rosenior, avaient été présentés comme « entraîneurs principaux », le club a cette fois employé le titre de « manager » pour Alonso. Une nuance apparemment mineure, mais lourde de conséquences sur le plan opérationnel.
En tant que « manager », l’Espagnol dispose en effet d’un pouvoir accru par rapport à ses deux prédécesseurs, surtout en matière de composition de l’effectif et de politique de transferts. Selon certaines sources, Alonso n’aurait pas insisté pour obtenir ce titre ; ce changement serait plutôt lié à une réorientation stratégique de BlueCo, le consortium qui a racheté Chelsea en 2022. En cumulant les rôles d’entraîneur et de directeur sportif, Alonso pourra donc façonner l’avenir du club avec plus de force et de continuité. Un gage de patience de la part de Chelsea, qui pourrait ainsi, contrairement au passé, laisser le temps nécessaire à la construction d’un projet ambitieux et cohérent.
Maresca, pourtant accueilli en fanfare à l’été 2024, n’a pas bénéficié de cette patience de la part des propriétaires. Pourtant, l’Italien avait posé les bases d’un renouveau : il avait ramené Chelsea en Ligue des champions grâce à une 4^e place la saison précédente, après deux ans d’absence, avait conquis la Coupe du monde des clubs et, au moment de son départ fin 2025/début 2026, les Blues occupaient encore la 5^e place de Premier League, un rang désormais hors de portée.
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Au Real Madrid, Xabi Alonso a vécu une expérience similaire à celle de son prédécesseur à Chelsea.
En raison du départ de Maresca, Chelsea a rapidement lancé un nouveau projet à long terme. Début janvier, le club a ainsi recruté Liam Rosenior, alors en poste au Racing Strasbourg, également propriété de BlueCo. « C’est un club doté d’un esprit unique et d’une histoire glorieuse, riche en titres. Mon rôle est de préserver cette identité et de bâtir une équipe qui incarne ces valeurs à chaque match tout en poursuivant la quête de trophées», déclarait-il à son arrivée.
Construire une équipe, tâche à laquelle s’attelle désormais Alonso, n’a toutefois pas été possible pour Rosenior : l’entraîneur de 41 ans n’est resté que trois mois et demi. Après des débuts prometteurs, une première spirale négative a sonné le glas de son mandat. Après sept défaites en huit matchs officiels, Chelsea a tiré le signal d’alarme fin avril et limogé Rosenior, pourtant lié au club jusqu’en 2032. Son incapacité à rallier certains cadres à sa cause et un manque de crédibilité dans le vestiaire ont précipité sa chute.
Un signal d’alarme pour Alonso, dont l’échec au Real Madrid présente des similitudes. Après une période très réussie au Bayer Leverkusen, l’entraîneur de 44 ans avait rejoint les Merengues l’été dernier, club où il avait déjà évolué en tant que joueur. Alonso était censé marquer une époque au Bernabéu, mais il n’a finalement eu droit qu’à un peu plus de six mois. Dès avant son départ, la presse évoquait déjà un malaise : sa méthodologie ne passait pas auprès de plusieurs cadres, dont Vinicius Junior et Jude Bellingham. Ces frictions ont progressivement érodé la dynamique sportive ; selon la presse, Alonso aurait même qualifié son groupe de « maternelle » en raison des querelles incessantes.
Une issue identique l’attend-elle à Chelsea ? Les mésaventures de Roseniors le laissent craindre, même si les Blues misent sur l’aura d’Alonso, forgée par son palmarès de joueur et son titre à Leverkusen, bien plus éclatante que celle de son prédécesseur. Chez BlueCo, on est convaincu que Cole Palmer et ses coéquipiers suivront l’entraîneur espagnol. Suivi de près par les Blues depuis quatre ans, l’ancien milieu de terrain, auréolé de son titre avec Leverkusen, arrive à Stamford Bridge avec l’étiquette de « coach rêvé ».
Xabi Alonso parvient-il à tirer le meilleur parti du potentiel de Chelsea ?
Un autre élément qui rend tout à fait compréhensible qu'Alonso voie du potentiel à Chelsea : la qualité est indéniablement au rendez-vous. Avec Enzo Fernández et Moisés Caicedo, les Blues comptent dans leurs rangs deux des meilleurs milieux de terrain centraux du monde, et avec Cole Palmer, l'un des joueurs les plus créatifs. Ajoutons à ce noyau plusieurs jeunes très prometteurs, comme les attaquants Estevao et Jamie Gittens, ainsi que le défenseur Jorrel Hato, sans oublier Levi Colwill, défenseur central en plein essor avant sa rupture des ligaments croisés.
Avec un entraîneur reconnu pour son exigence tactique, ces talents peuvent encore progresser individuellement et, surtout, se muer en un collectif capable de retrouver le haut du tableau en Angleterre et sur la scène européenne. Quelques ajustements resteront nécessaires, notamment l’arrivée tant attendue d’un gardien de but de très haut niveau et un meilleur soutien pour Joao Pedro afin qu’il se transforme en buteur encore plus fiable.
Alonso aura soigneusement étudié le dossier avant d’accepter ce défi colossal ; après tout, l’évolution du dossier Arne Slot laissait entrevoir un possible passage sur le banc de Liverpool dans un avenir proche. Anfield Road, où il est devenu une icône en tant que joueur et où siège l’un des trois clubs (Real Madrid, Bayern Munich, Liverpool) qu’il envisageait comme destination de rêve après Leverkusen. Mais le fiasco madrilène l’a peut-être poussé à revoir ses plans et à privilégier un club sans passé commun, où l’échec serait moins préjudiciable sur le plan personnel.
Sur le plan personnel, ce choix audacieux comporte un vrai risque pour la carrière d’entraîneur de l’ancien milieu de terrain de classe mondiale, qui avait pourtant démarré en fanfare. En cas d’échec dans ce deuxième grand club européen, sa réputation de coach subirait un premier coup dur durable. D’où un pari osé, d’autant que les défis à relever à Chelsea s’annoncent colossaux.
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Xabi Alonso au Chelsea FC : un exercice délicat
L’effectif pléthorique des Anglais, alourdi par de nombreux contrats XXL, manque de structure ; la composition de l’équipe semble parfois presque aléatoire. Alonso doit d’abord faire le tri et clarifier, au sein d’une structure complexe, sur qui il mise et sur qui il ne mise pas. Il doit instaurer une hiérarchie plus claire et, malgré toute cette jeunesse, il a aussi besoin d’un peu plus d’expérience. On comprend donc pourquoi Alonso veut, dès son premier mercato estival, recruter des joueurs à la mentalité d’acier.
Comme on le sait, il dispose chez Chelsea des moyens financiers nécessaires pour remanier l'effectif en profondeur. Les Blues comptent d’ailleurs s’appuyer sur le nom de leur nouvel entraîneur pour séduire des cibles transferts, en mettant en avant les perspectives d’épanouissement que son coaching peut offrir à leur carrière. Actuellement dixièmes du classement, ils ne disputeront pas la Ligue des champions la saison prochaine, et risquent même de rester hors des compétitions européennes ; la promesse d’un projet ambitieux devient donc un argument clé.
Reste à savoir si les dirigeants de Chelsea feront preuve de la patience nécessaire si, comme c’est souvent le cas, le projet avec Alonso connaît des accrocs et ne porte pas immédiatement ses fruits. L’Espagnol disposera-t-il du temps nécessaire, contrairement à Maresca ou Rosenior ? Depuis le départ de Thomas Tuchel, il y a un peu plus de trois ans et demi, Chelsea a usé cinq entraîneurs : de Graham Potter à Mauricio Pochettino en passant par Rosenior, tous ont tenté leur chance en vain. Le dernier technicien à avoir duré plus d’un an et demi à Stamford Bridge est Antonio Conte, de 2016 à 2018, avec deux ans au compteur.
« Il est clairement ressorti de mes discussions avec les propriétaires et la direction sportive que nous partageons les mêmes ambitions », a souligné Alonso. À partir du 1^(er) juillet, il mettra tout en œuvre pour que le risque qu’il prend à Londres porte ses fruits. La frontière entre décision audacieuse et mauvais choix est mince.
Les prédécesseurs de Xabi Alonso : les cinq derniers entraîneurs du Chelsea FC
Entraîneur
Prise de fonction
Fin de mandat
Matchs
Moyenne de points
Graham Potter
8 septembre 2022
2 avril 2023
31
1,42
Frank Lampard
6 avril 2023
30 juin 2023
11
0,45
Mauricio Pochettino
1^(er) juillet 2023
30 juin 2024
51
1,78
Enzo Maresca
1^(er) juillet 2024
1^(er) janvier 2026
92
1,97
Liam Rosenior
8 janvier 2026
22 avril 2026
23
1,52